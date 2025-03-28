"الكفاءة والسرعة عنصران أساسيان في نموذج أعمالنا. كنا بحاجة إلى حل تقني يسمح لنا بمركزية وأتمتة عملياتنا اللوجستية لضمان التسليم في الوقت المحدد وبدقة"، يوضح Marco Pomé، رئيس Lindbergh.
تعمل شركة Lindbergh في قطاع إدارة الخدمة الميدانية، وهو قطاع من سوق خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)، وهي متخصصة في التوصيل الليلي لفنيي الصيانة في مجال التصنيع.
وقد اعتمدت الشركة على GEP Informatica لتنفيذ حل أتمتة العمليات الذي يتم تقديمه من خلال البرمجيات كخدمة (SaaS)، باستخدام مرونة خدمات IBM Cloud® على منصة IBM® Power® Virtual Server. كشف التحليل المتعمق عن الحاجة إلى نظام منظّم لإدارة النقل (TMS) يمكنه توحيد العمليات اللوجستية وتحسينها.
الحل المقترح من GEP Informatica
يقول Arceo Desideri، مدير المشروع في GEP Informatica: "مع [برمجيات] SIGEP Transport في الوضع السحابي، يمكننا أن نقدم لشركة Lindbergh مرونة غير مسبوقة، مما يسمح لها بتوسيع نطاق العمليات حسب الحاجة وتحسين كفاءتها التشغيلية بشكل كبير".
ومن شأن تطبيق تقنية IBM من خلال SIGEP Transport أن يحقق العديد من الفوائد لشركة Lindbergh. من بين النتائج الرئيسية المتوقعة ما يلي:
أتمتة العمليات لتحسين مهام سير العمل وإدارة الأسطول.
تتبع الشحنات في الوقت الفعلي وإدارتها في الوقت المناسب.
مزيد من الشفافية والتواصل الفعال مع العملاء.
يتضمن الحل المقترح العديد من العناصر التكنولوجية المتقدمة:
تستعد Lindbergh لتعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال الاستفادة من خدمات IBM السحابية بدعم من GEP Informatica. لن تؤدي هذه البنية التحتية التكنولوجية الجديدة إلى تحسين إدارة التدفقات اللوجستية فحسب، بل ستوفر أيضًا دعمًا قويًا للنمو العضوي والتوسع الجغرافي. وبفضل الحل المرن والقابل للتطوير، ستتمكن شركة Lindbergh من الاستجابة لتحديات السوق الحديثة بسرعة وكفاءة، مما يساعد على ضمان تقديم خدمة دقيقة ومضبوطة لعملائها بشكل متزايد.
تأسست Lindbergh S.p.A (الرابط موجود خارج ®ibm.com) في عام 2006، وهي تعمل في قطاع إدارة الخدمة الميدانية، وهو قطاع من سوق خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل. تتخصص Lindbergh في التسليم ليلاً لفنيي الصيانة في مجال التصنيع، وهي شركة فريدة من نوعها. تمتلك الشركة منصتين لوجستيتين رئيسيتين في ميلانو وباريس، بالإضافة إلى العديد من نقاط النقل في كل من إيطاليا وفرنسا. وهي تدير أكثر من 2000 نقطة تسليم يوميًا باستخدام أسطول مكون من 60 مركبة مملوكة في إيطاليا وفرنسا، إلى جانب شبكة من الشركاء.
تعمل GEP Informatica (الرابط الموجود خارج ibm.com) منذ عام 1987 في تحليل وتصميم وتطوير البرامج لإدارة لوجستيات المستودعات والنقل ونفذت مشاريع إعادة تنظيم مهمة في هذه المجالات.
SIGEP هو نظام معلومات للإدارة والتخطيط، وهو ثمرة 35 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل. تم تصميمه وإنشائه باستخدام واحدة من أكثر التقنيات الهندسية تقدمًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتزايدة لمديري سلسلة التوريد.
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