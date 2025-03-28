تعمل GEP Informatica (الرابط الموجود خارج ibm.com) منذ عام 1987 في تحليل وتصميم وتطوير البرامج لإدارة لوجستيات المستودعات والنقل ونفذت مشاريع إعادة تنظيم مهمة في هذه المجالات.

SIGEP هو نظام معلومات للإدارة والتخطيط، وهو ثمرة 35 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل. تم تصميمه وإنشائه باستخدام واحدة من أكثر التقنيات الهندسية تقدمًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتزايدة لمديري سلسلة التوريد.