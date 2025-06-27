الحل الجديد الذي نشرته Inspire هو مساعد افتراضي للمحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم إنشاؤه باستخدام ™IBM® watsonx Assistant، وهو منتج يساعد في بناء وكلاء افتراضيين أفضل لتعزيز إنتاجية المؤسسة. تم تطويره استنادًا إلى نماذج اللغة الكبيرة من Meta Llama 3، والتي قامت الشركة بتدريبها باستخدام ™IBM watsonx.ai، وهو استوديو ذكاء اصطناعي من فئة المؤسسات.

تم دمج المساعد الافتراضي في البوابة الداخلية للشركة، ليكون في متناول يد الموظفين. بات بإمكانهم الآن طرح أسئلة تتعلق بالموارد البشرية بلغة طبيعية، والحصول على دعم فوري، وإتمام المهام بسرعة. على سبيل المثال، يمكن لأحد الموظفين أن يطلب من المساعد الافتراضي: "أريد أخذ إجازة غدًا ضمن رصيدي السنوي." وفي الخلفية، يستقبل الذكاء الاصطناعي الحواري الطلب، ويصل إلى أنظمة الموارد البشرية ذات الصلة عبر واجهات برمجة التطبيقات، ويقوم بالحجز في الوقت الفعلي.

هذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يوفّر أيضًا تجربة عالية الجودة تجعل الشركة مكانًا أكثر جاذبية للعمل. والأهم من ذلك، أنه يتيح لمتخصصي الموارد البشرية التركيز على الأنشطة التي تضيف قيمة للشركة.

ولهذا السبب فإن محفظة منتجات الذكاء الاصطناعي ®IBM watsonx هي الخيار الأمثل لطموحات Inspire في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير حل سريع وفعال ومخصص للموارد البشرية. والآن، يمكن للشركة الآن اختيار النماذج المفتوحة المناسبة لها، ثم تحسينها حسب الحاجة باستخدام watsonx.ai.

يشعر الموظفون بالسعادة بالذكاء الاصطناعي الحواري الجديد. وتخطط الشركة للبناء على النتائج القوية التي تم تحقيقها بالفعل، بما في ذلك إتاحة المساعد الافتراضي باللغة العربية وتحسين دقته وأدائه بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، تدرس Inspire حاليًا التحوّل من استخدام نماذج Meta Llama 3 إلى نماذج IBM Granite، فضلًا عن إضافة خدمات تحويل الكلام إلى نص والعكس (Speech-to-Text وText-to-Speech).