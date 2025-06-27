تبنّت شركة Inspire مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي IBM watsonx لتعزيز تجربة الموارد البشرية لموظفيها البالغ عددهم 450 موظفاً.
مع دخول جيل جديد من أبناء العصر الرقمي إلى سوق العمل، بدأت تتغير التوقعات المتعلقة بتجربة الموظف. يتوقع الموظفون من الجيل Z تجربة في الموارد البشرية تعكس السرعة والراحة التي اعتادوها في قنوات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.
شركة Inspire، وهي شريك IBM Build تقدم خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كانت تعتمد بشكل كبير على العمليات اليدوية والمستهلكة للوقت في مجال الموارد البشرية. ولاستقطاب المواهب والاحتفاظ بها، كان على الشركة أن تجعل الأنشطة الروتينية للموارد البشرية—مثل حجز الإجازات، وتقديم طلبات المصروفات، وطلب نماذج التأمين الصحي—سريعة وسلسة.
رأت Inspire فرصة لتحويل تجربة الموظف من خلال تبني أحدث التقنيات، وذلك ببناء مساعد مبتكر قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي لأعمالها.
الحل الجديد الذي نشرته Inspire هو مساعد افتراضي للمحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم إنشاؤه باستخدام ™IBM® watsonx Assistant، وهو منتج يساعد في بناء وكلاء افتراضيين أفضل لتعزيز إنتاجية المؤسسة. تم تطويره استنادًا إلى نماذج اللغة الكبيرة من Meta Llama 3، والتي قامت الشركة بتدريبها باستخدام ™IBM watsonx.ai، وهو استوديو ذكاء اصطناعي من فئة المؤسسات.
تم دمج المساعد الافتراضي في البوابة الداخلية للشركة، ليكون في متناول يد الموظفين. بات بإمكانهم الآن طرح أسئلة تتعلق بالموارد البشرية بلغة طبيعية، والحصول على دعم فوري، وإتمام المهام بسرعة. على سبيل المثال، يمكن لأحد الموظفين أن يطلب من المساعد الافتراضي: "أريد أخذ إجازة غدًا ضمن رصيدي السنوي." وفي الخلفية، يستقبل الذكاء الاصطناعي الحواري الطلب، ويصل إلى أنظمة الموارد البشرية ذات الصلة عبر واجهات برمجة التطبيقات، ويقوم بالحجز في الوقت الفعلي.
هذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يوفّر أيضًا تجربة عالية الجودة تجعل الشركة مكانًا أكثر جاذبية للعمل. والأهم من ذلك، أنه يتيح لمتخصصي الموارد البشرية التركيز على الأنشطة التي تضيف قيمة للشركة.
ولهذا السبب فإن محفظة منتجات الذكاء الاصطناعي ®IBM watsonx هي الخيار الأمثل لطموحات Inspire في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير حل سريع وفعال ومخصص للموارد البشرية. والآن، يمكن للشركة الآن اختيار النماذج المفتوحة المناسبة لها، ثم تحسينها حسب الحاجة باستخدام watsonx.ai.
يشعر الموظفون بالسعادة بالذكاء الاصطناعي الحواري الجديد. وتخطط الشركة للبناء على النتائج القوية التي تم تحقيقها بالفعل، بما في ذلك إتاحة المساعد الافتراضي باللغة العربية وتحسين دقته وأدائه بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، تدرس Inspire حاليًا التحوّل من استخدام نماذج Meta Llama 3 إلى نماذج IBM Granite، فضلًا عن إضافة خدمات تحويل الكلام إلى نص والعكس (Speech-to-Text وText-to-Speech).
خصصت IBM مندوب مبيعات Build مكرّسًا لمرافقة الشراكة خلال مرحلة التهيئة، والمساعدة في تطوير خارطة طريق تركّز على التشارك في الابتكار، والتشارك في البيع، والوصول إلى أسواق جديدة. كما عيّنت IBM مديرًا لنجاح العملاء لدعم الشراكة مع Inspire طوال مسيرتها.
علاوة على ذلك، عملت Inspire عن قرب مع مختبر IBM Build Lab لإطلاق أول منصة محلية تعمل بمحرك watsonx.ai وwatsonx Assistant في مركز البيانات. وقد استعانت بموارد عالية المهارة لتسريع وتيرة الابتكار وتقليل الوقت اللازم لطرح الحل في السوق.
تتضمن فوائد الشراكة ما يلي:
قامت الشركة بنشر حلول IBM لصالح العديد من العملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وقد وجدت هذه الحلول قوية وموثوقة. تحصل Inspire على دعم مباشر من IBM عند الحاجة، ويتواصل الفريق مع الشركة بانتظام لضمان تحقيق أقصى استفادة من مجموعة منتجات IBM.
ومع وجود شراكة قوية قائمة، أصبحت Inspire مستعدة لمواجهة تحديات جديدة وتحقيق نجاح أكبر لعملائها.
تُعد Inspire for Solutions Development (الرابط يفتح خارج موقع ibm.com) شريك Build موثوق من IBM، وتقدّم خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط (الأردن، ومصر، والسعودية، وقطر، والإمارات). ومن خلال خبرتها الواسعة، تمكّن Inspire المؤسسات من نشر الحلول التقنية بسرعة، وتحسين سير العمل وتعزيزه.
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نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو الوفورات أو النتائج الأخرى في من بيئة تشغيل إلى أخرى.