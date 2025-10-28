تخيل محيطًا شاسعًا من البيانات، مليئًا بالمعارف المحتملة، ولكنه غير مستغل بالكامل بسبب حالته المضطربة. واجهت مؤسسة المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) لدى IBM تحديًا مشابهًا. تخزّن مؤسسة المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) كميات هائلة من بيانات تكنولوجيا المعلومات التشغيلية المتعلقة بالتطبيقات والأجهزة والشبكات والبنية التحتية والأدوات المؤسسية. كانت هذه البيانات متفرقة عبر مصادر بيانات متباينة، بما في ذلك سبع بحيرات بيانات مختلفة مبنية على تقنيات مختلفة.

لقد تسبب هذا التقسيم في عدة مشكلات. أولاً، لم يتمكن فريق المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) من الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات، ما أعاق قدرتهم على اكتساب معارف قيمة واتخاذ قرارات إستراتيجية. ثانيًا، كانت الحوكمة وضوابط الوصول والعمليات غير متسقة عبر المستودعات، ما يعرض أمن البيانات للخطر. وأخيرًا، لم يؤدِ انتشار تكرار البيانات والاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) إلى تقويض جودة البيانات فحسب، بل أدى أيضًا إلى زيادة التكاليف التشغيلية واستنزاف الموارد وإعاقة الابتكار.

أدرك الفريق الحاجة الملحة إلى إحداث تحول جذري في إستراتيجيتهم لإدارة البيانات. فقد وضعوا تصورًا لمنصة بيانات مركزية موحدة مصممة لإزالة صوامع البيانات الحالية وإنشاء حوكمة فائقة وتمكين المستخدمين من خلال إمكانات الخدمة الذاتية. هذه المنصة من شأنها إتاحة الوصول إلى البيانات للجميع، ما يجعل الوصول إليها أسهل ويُسهل دمجها لأغراض التحليل، ما يعزز في النهاية توفير التكاليف والكفاءة والميزة التنافسية.