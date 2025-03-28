تواجه منصة السحابة الهجينة لشركة IBM تحديًا معقدًا وهو: استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة في ظل وجود ما يقرب من 2000 من أحمال التشغيل الداخلية التي تشمل عمليات الأعمال في IBM.1 عند استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على منصة سحابة هجينة، فينبغي مراعاة المتطلبات التالية:

ينبغي أن تتوافق تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع متطلبات الملكية الفكرية للشركة.





ينبغي أن تكون أدوات المطورين بسيطة ومعززة للإنتاجية عند استخدامها لإنشاء تطبيقات تستخدم محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي.





ينبغي أن تُدار البيانات الحساسة بشكل آمن خلال عملية التسجيل والاستخدام.





ينبغي أن تكون بيئات الاستضافة ميسورة التكلفة من حيث موارد الأجهزة والتطوير والعمليات.





تحتاج بعض أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي إلى الاستضافة في البيئات المحلية وتتطلب دعم بيئات الذكاء الاصطناعي نفسها على الأجهزة المحلية.

في البداية، كانت مجموعة إدارة تقنية المعلومات في شركة IBM تستضيف قاعدة بيانات المتجهات ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تستخدم وحدات معالجة الرسومات (GPU) المجهزة عالية التكلفة. على الرغم من أن هذا الخيار كان فعالاً، إلا إنه لم يكن الخيار الأمثل. خلال ساعات الذروة، أدى التنافس على الموارد بين فريقي التطوير والإنتاج إلى الحصول على وحدات معالجة رسومات إضافية، والتي ظلت معطلة في غير ساعات الذروة.



كما أن هذه البيئة المعقدة تتطلب من فريق العمليات تخصيص وقت إضافي لإدارة مجموعات الذكاء الاصطناعي. وتتضمن ذلك توفير الموارد، وإصلاح الأعطال، والتحكم في المرونة.







بيانات تطبيقات IBM للسحابة الهجينة مكتسبة من لوحة معلومات ServiceNow لمجموعة إدارة التطبيقات (APM) الشاملة في IBM بتاريخ 30 سبتمبر 2024.

