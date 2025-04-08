في عام 2021، بدأت Flex IT مشروعًا تحويليًا لتجديد حلها التجاري وأتمتة عمليات التسويق لديها. تهدف شركة Flex IT، من خلال خطة جديدة للانتقال إلى السوق تركز على الاستدامة، إلى زيادة الإيرادات السنوية من 200 مليون يورو إلى 1800 مليون يورو في جميع أنحاء أوروبا. ولدعم هذا النمو، احتاجت الشركة إلى منصة تجارية بين الشركات قادرة على عرض تأثير ثاني أكسيد الكربون والتحول نحو استراتيجية جزئية بين الشركات والمستهلكين وتنفيذ سحابة التسويق للعلاقات الشخصية للمستهلكين المحتملين.
واجه الشريك الرئيسي لـ Flex IT العديد من مشكلات التنفيذ، ما أدى إلى توقف المشروع. تضمنت المشكلات الإفراط في التخصيصات واستخدام نموذج أولي غير خاص بالإنتاج والتنفيذ العرضي على نظام التطوير الخاص بالشريك بدلاً من نظام Flex IT. تم إنهاء العلاقة - ما أدى إلى عملية اختيار شريك جديد مع فريق المبيعات والتي أسفرت عن اختيار شركة Waeg، وهي إحدى شركات IBM.
استجابةً للتحديات المعقدة التي تواجهها FlexIT، نفذت Waeg نهجًا شاملاً ودقيقًا تناول تعقيدات تجديد التجارة بين الشركات (B2B) ومبادرة الأتمتة التسويقية. وإدراكًا للحاجة إلى حل فعال وقابل للتوسع، شرعت Waeg في رحلة لإعادة تنفيذ منصة التجارة بين الشركات (B2B) من الألف إلى الياء.
امتد هذا الحل الشامل إلى ما هو أبعد من مجرد إصلاح تقني. ركز الفريق على الدمج السلس لأدوات وعمليات التسويق الأساسية المطلوبة لدفع شركة FlexIT نحو تحقيق استراتيجيتها القائمة على الاستدامة في السوق. وقد تضمن ذلك الاستفادة من قدرات Salesforce Marketing Cloud لإنشاء علاقات ذات طابع شخصي، بما يتماشى مع تركيز FlexIT على ممارسات الأعمال التفاعلية والمستدامة.
عرض الإطلاق التجريبي لمتجر الويب في يونيو 2023 العديد من التحسينات، بما في ذلك دعم فعال متعدد اللغات، ووظيفة بحث مطورة أدت إلى زيادة المبيعات بشكل فعال وعرض أكثر جاذبية لمعلومات الاستدامة والحفاظ على البيئة. تم التكامل بسلاسة لمؤشر Ecochain البيئي (قياس الأثر البيئي للأجهزة) في المنصة. وتم تحقيق تحسينات تشغيلية جديرة بالملاحظة مع انخفاض كبير في وقت إعداد العملاء - تقلص من أسبوع إلى 24 ساعة فقط.
بالإضافة إلى ذلك، أدى إدخال خيارات الدفع المسبق إلى زيادة تبسيط المعاملات. شكل هذا الجهد الجماعي تحولاً محوريًا - دفع المشروع إلى انتقال كامل نحو نهج قائم على البيانات. لم يُظهر التكامل الناجح لهذه الميزات قوة الشراكات الإستراتيجية فحسب، بل أكد أيضًا على فعالية مهارات حل المشكلات التعاونية. تقف نتائج المشروع شاهدة على قوة الابتكار والعمل الجماعي، ما يعزز مرونة المنصة وقدرتها على التكيف في مشهد التجارة بين الشركات.
على الرغم من مواجهة التحديات، فإن النهج الجماعي لحل المشاكل بين شركتَي Waeg وFlex IT وفريق المبيعات ضمن حلاً ناجحًا. فقد أوضح قوة الشراكات الإستراتيجية في التغلب على التعقيدات غير المتوقعة. وقد نجح التعاون بين Waeg وFlex IT في تحويل استراتيجية التجارة والتسويق، بما يتماشى مع رؤية العميل ويعزز بشكل كبير من حضوره على الإنترنت وكفاءته التشغيلية. لم يحقق المشروع التوقعات فحسب، بل فاق التوقعات أيضًا، حيث أظهر قوة الشراكات الإستراتيجية والحل التعاوني للمشاكل.
وبالنظر إلى المستقبل، تدرس شركة Flex IT الآن تنفيذ سحابة الخدمة وسحابة المبيعات من أجل إجراء التحسينات المستقبلية. ويعكس هذا الاستشراف الاستراتيجي الالتزام المستمر بالاستفادة من قدرات Salesforce لتحقيق المزيد من التحسينات التشغيلية والمبادرات التي تركز على العملاء. إن نجاح هذه الشراكة التحويلية يسلط الضوء على قوة التعاون في حل المشكلات ويوضح إمكانية استمرار الابتكار والنمو في مساعي شركة Flex IT.
شركة Flex IT، ومقرها في لايدن، هولندا، هي شركة تكنولوجية متطورة تضم 200 موظف تعمل في قطاع العمل بين الشركات. الشركة هي الموزع الأول لأجهزة تكنولوجيا المعلومات الدائرية في أوروبا. مع التركيز على التقنية وتكنولوجيا المعلومات، فهي تلبي احتياجات الصناعات المتنوعة مثل تطوير البرمجيات، والأمن الإلكتروني، والحوسبة السحابية، والتحول الرقمي. تعمل الشركة على مستوى العالم، وتستفيد من خبراتها في تقديم خدمات وحلول مرنة في مجال تكنولوجيا المعلومات مصممة خصوصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
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