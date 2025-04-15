في عالم الاستثمارات سريع الوتيرة، السرعة والتبصر هما مفتاح النجاح. هذه العبارة صحيحة بشكل خاص بالنسبة لشركة FactSet، وهي مزود بارز لتحليلات البيانات المالية. للحفاظ على نموها والحفاظ على خدمات العملاء المتفوقة، أدركت الشركة ضرورة تعزيز نهجها الذي يركز على العملاء وتسريع تطوير البرمجيات. وقد كشف تطورها نحو الأسلوب الرشيق، على الرغم من فائدته، عن الحاجة إلى مجموعة أدوات أكثر قوة وشمولاً لتسهيل التحول على نطاق واسع.

Sanjeev Acharya، رئيس قسم تكنولوجيا إدارة المشاريع والمحافظ في FactSet، يوضح هذا التحدي قائلاً: "افتقدنا إلى رؤية متماسكة ووضوح في جميع الأنشطة الجارية." "كل فريق كان يستخدم جدول بيانات، مما أدى إلى انفصال حول من كان يتعامل مع ماذا."

يُسهب Acharya كذلك في شرح مسألة انعدام الرؤية قائلاً: "غالبًا ما كانت الأولويات غير متوافقة، وانحرفت المشاريع عن الأهداف الاستراتيجية، وعانت المنظمة في التوزيع الأمثل لمواردها البشرية.

في جوهره، لم يكن التحدي الذي واجهته FactSet يتعلق بمجرد تبني عقلية أكثر تركيزًا على العملاء. كان الأمر يتعلق أيضًا بتطبيق الأدوات والعمليات الصحيحة لضمان التوافق والشفافية والتخصيص الفعال للموارد عبر المشاريع والفرق. هذا الإدراك مثّل نقطة تحول محورية في مسيرة FactSet نحو أن تصبح مؤسسة أكثر مرونة وتركز على العملاء.