عندما احتاجت شكة الاتصالات إلى الدعم، توجهت مباشرة إلى إلى: Ibis Solutions، شريك أعمال IBM، الذي ساعدها سابقا في تقديم منصة إدارة عمليات الأعمال (BPM) لتوفير الخدمات الداخلية. تقدم Ibis برامج تعتمد على حلول IBM، مصممة لمساعدة الشركات على تحسين كفاءة العمليات وتنمية أعمالها ودفع عجلة الابتكار.

كانت Ibis Solutions واثقة من قدرتها على البناء على نجاح نشر تطبيقها السابق لمنصة إدارة عمليات الأعمال (BPM) لتلبية احتياجات شركة الاتصالات حول اختبار الجدوى الفنية. بعد دراسة دقيقة للعمليات الحالية لشركة الاتصالات لتقييم الجدوى الفنية للمشاريع الجديدة وتحديد أولوياتها، اقترحت Ibis Solutions حلاً مبتكرًا مدعومًا بمنصّة IBM Cloud Pak® for Business Automation- مجموعة متكاملة من برامج الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يوضح Ilija Lazović، مدير تكامل الأنظمة في شركة Ibis Solutions: "بصفتنا شريك أعمال شركة IBM، لدينا معرفة عميقة بحلول الأتمتة التي تقدمها IBM. كنا ندرك تمامًا أن منصة IBM Cloud Pak for Business Automation لديها القدرات اللازمة لتلبية متطلبات عميلنا المعقدة في اختبار الجدوى الفنية، لذلك أوصينا بها بثقة كاملة."

تمثلت الخطوة الأولى في رسم خريطة مهام سير العمل الشاملة والمعقدة التي تتضمن التعاون بين الأقسام المختلفة لتحديد الجدوى الفنية للمشاريع. ثم جاءت الخطوة التالية بإدخال مراقبة العمليات في الوقت الحقيقي، مما أتاح تتبع وتقييم حالة العمليات المختلفة باستمرار طوال دورة الاختبار.

عملت Ibis Solutions جنبًا إلى جنب مع شركة الاتصالات لتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح لأعضاء الفريق. كما قامت بتطوير سلسلة آلية من التحديثات والتنبيهات لإبلاغ أعضاء الفريق المعنيين بتحديثات العملية. تم تعزيز هذه العملية بوظائف إدارة الوثائق المحسّنة، مما يسمح للمستخدمين بإضافة وتعديل وحذف المستندات، مع تطبيق ضوابط صارمة لإدارة الإصدارات والتحكم في الوصول.

وأضاف Lazović: «لم يكن هذا المشروع مجرد تهيئة ونشر لمنصة BPM، بل أجرينا فحصًا دقيقًا لمهام سير العمل والبيانات والعناصر البشرية لفهم نقاط التعثر والاستثناءات وسوء التواصل. استنادًا إلى هذه الرؤى، تمكنا من إدخال تحسينات مستهدفة ساعدت الشركة على تنفيذ اختبار الجدوى بمزيد من التحكم والثبات والكفاءة».