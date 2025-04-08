يقول Mutschler: "نحن لا نستخدم فقط IBM Targetprocess لإدارة حزم العمل". "فنستخدمها لتطوير أهدافنا ونتائجنا الرئيسية (OKRs) من أجل تحقيق التوافق مع الهدف الإستراتيجي المشترك. كانت نسبة التزامنا بمؤشرات الأداء الرئيسية لخريطة الطريق هي 50% -60%. وبعد تنفيذ حلول SAFe وIBM Targetprocess، تجاوز مؤشر الأداء الرئيسي هذا نسبة 90% بشكل ثابت".

وفقًا لما ذكره Mutschler، يستخدم المطورون حل Targetprocess كمنصة مشتركة، ما يقلل من النفقات العامة لدعم مجموعة واسعة من الأدوات ويسمح لهم بإدارة محفظة المشاريع المعقدة للشركة بشكل أكثر فعالية مما كان يمكنهم فعله من قبل.

لقد أدى هذا الدمج إلى تبسيط عملية التطوير وتمكين التخطيط لتدرج البرامج بشكل أكثر فعالية. يقول Mutschler: "شفافية المحاذاة هي القيمة الرئيسية، خاصة عندما نقوم بالتخطيط لتدرج البرامج". "إنها أداة رائعة تضم جميع لوحات التخطيط التي تتيح لنا تصور التبعيات حتى يرى الجميع جزء العمل الذي يحتاجونه في النهاية."

تستخدم ETAS أيضًا Targetprocess لتحقيق تحسينات تشغيلية مهمة، والتي من بينها:

تقليل الوقت المطلوب للاستجابة لطلبات العملاء بشكل كبير

استبدال الاختبار اليدوي بالاختبار الآلي لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة

إرساء الشفافية التي تعمل على تحسين العمليات وتعزيز التعاون

لقد جعلت هذه الفوائد فرق التطوير لدى ETAS أكثر إنتاجية وأدت إلى زيادة ثقة العملاء فيما يتعلق بموثوقية المنتجات التي يتم تسليمها وجودتها.

نصائح للآخرين الذين يطبقون الأسلوب الرشيق

لقد حققت ETAS تقدمًا كبيرًا في تحولها نحو الأسلوب الرشيق باستخدام IBM Targetprocess، ومع ذلك لا يزال هناك المزيد من التقدم في المستقبل. بالنسبة إلى الجولة التالية، يتطلع قادة الشركة إلى توسيع نطاق استخدام Targetprocess، وتنفيذ إدارة شاملة للمحفظة على مستوى المؤسسة بأكملها.

وعندما يُطلب منك أي نصيحة للآخرين الذين يسعون إلى تنفيذ الأسلوب الرشيق، يضيف Mutschler ، "كن صبورًا. فعندما يتعلق الأمر بالمرونة، فإن العقلية والمبادئ مهمة للغاية، لأن الأمر في النهاية يتعلق بطريقة عملنا معًا، وكيف نقود الشركة، وكيف نتخذ القرارات".

إن بناء بيئة يمكن أن تنمو فيها هذه العقلية أمر ضروري للنجاح في ETAS، وكان Targetprocess عنصرًا أساسيًا. "عندما نظهر للزميل إمكانات IBM Targetprocess، يقول "أريد ذلك. لديك منتج رائع، وأريد الحصول عليه، يُرجى التأكد من أنني أستطيع الحصول عليه في أسرع وقت ممكن. لقد حققنا مستوى عاليًا من القبول بحيث أصبحت لدينا قائمة انتظار للمستخدمين الجدد".