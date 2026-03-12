تتمثل مهمة شركة E.ON في الحفاظ على استمرار التيار الكهربائي. وباعتبارها واحدة من أكبر شركات الطاقة في أوروبا، تدير شبكة طاقة بطول 1.6 مليون كيلومتر لخدمة 47 مليون عميل بالكهرباء والغاز في 17 دولة أوروبية. E.ON تشغل المنازل والمستشفيات والمصانع والنقل والبنية التحتية الحيوية الحساسة الضرورية للحياة في القرن الحادي والعشرين. وتزداد هذه المهمة تعقيدًا.

نظرًا لأن شركة E.ON تدعم انتقال أوروبا إلى الطاقة المتجددة، فإن الطلب على الشبكة يصبح أكثر تعقيدًا. كانت الطرق القديمة لتوزيع الطاقة متوقعة. مع وجود محطة كبيرة للطاقة وإمدادات ثابتة من الوقود، لم يكن من الصعب جدًا معرفة تكلفة توليد ميجاوات من الكهرباء غدًا أو بعد عام من الآن. مع تغير الطلب خلال موجة الحر أو موجة البرد، كان من السهل نسبيًا زيادة الإنتاج وخفضه.

الآن تأتي الطاقة من مصادر أصغر وأكثر ديناميكية، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح. في الوقت نفسه، تعمل السيارات الكهربائية والأنظمة الذكية في المنازل على تغيير أنماط الاستهلاك بشكل كبير، كما أن المزيد من القطاعات أصبحت كهربائية، مثل التنقل والتدفئة. شركة E.ON، المسؤولة عن توفير الطاقة على مدار الساعة، يجب أن تستعد مسبقاً لمواجهة التغيرات الديناميكية المعقدة في العرض والطلب. تستكشف الشركة الآن الحوسبة الكمية، وهي أداة لتجاوز التعقيد، كحل لهذه المشكلة.

قال الدكتور Dr. Giorgio Cortiana، رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي وذكاء الطاقة في E.ON: "نحن نتحول إلى شركة رقمية." "ستكون تكنولوجيا البيانات ضرورية لمساعدتنا في السيطرة على تعقيدات هذه الأنظمة."

أحد أهم جوانب هذا الجهد يكمن في مشكلة التسعير.

قال الدكتور Piergiacomo Sabino، خبير المخاطر الكمية في E.ON Energy Markets: "نحتاج إلى شراء الطاقة قبل أن يطلبها العملاء".

تفرض العقود التي تبرمها E.ON على الشركة توفير الطاقة للعملاء بسعر ثابت، على الرغم من أن معدلات الاستهلاك وتكاليف التسليم ترتفع وتنخفض. غالباً ما يكون هناك تباين بين كمية الطاقة المشتراة مسبقاً والطلب الفعلي. لذا يقوم مختلف اللاعبين في السوق بتأمين بعضهم البعض ضد تلك المخاطر - شراء وبيع مشتقات الطاقة والحفاظ على استمرار وصول الكهرباء.

في قاعة التداول في E.ON، يعمل خبراء مثل الدكتور Dr. Sabino على تسعير تلك المشتقات بكفاءة. وهم يستخدمون محاكاة مونت كارلو لهذه المهمة، وهي طريقة للتنبؤ بنتائج الأحداث غير المؤكدة باستخدام التقنية الحالية. تأخذ هذه الأساليب في الحسبان التقلبات الناتجة عن الطقس وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى. ولكن حتى أكبر أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم تعاني من هذه الأنواع من المشكلات.

قال الدكتور Cortiana: "هذا يتطلب منا أن نكون أذكياء ومتطلعين إلى المستقبل ، قبل حلوله بسنوات". "يجب أن يكون تغير المناخ وأحداث البجعة السوداء (الأحداث النادرة غير المتوقعة تمامًا) جزءًا من نموذجنا. الهدف النهائي هو توفير الطاقة بأسعار معقولة لعملائنا."

خلال أزمة الطاقة الأخيرة التي أدت إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار في جميع أنحاء أوروبا، تمكنت E.ON من حماية العملاء وإبقاء الزيادات في الأسعار تحت السيطرة بفضل هذا التخطيط. إذا لم تتعامل E.ON مع هذه الأزمة بشكل صحيح، كان من الممكن أن يُترك العملاء في الظلام.

