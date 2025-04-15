المحتوى: تعتمد المؤسسات على شركاء الخدمات المُدارة الموثوقين لرعاية سلامة الأنظمة والتطبيقات الأكثر أهمية لديها. تعد الأتمتة عنصرًا أساسيًا في تقديم دعم آمن وموثوق به للحفاظ على تشغيل تطبيقات الأعمال بأقصى طاقتها. لا أحد يعرف ذلك أفضل من خبراء التكنولوجيا في Ensono—مستشار تقني رائد، ومزود خدمات مُدارة، وشريك تحول موثوق به يُشغّل أنظمة IBM وتكنولوجيا المعلومات الموزعة والبيئات فائقة التوسع ذات المهام الحرجة لبعض أكبر العلامات التجارية في العالم.
على مدى عقد من الزمان، قامت Ensono ببناء تكوينات أتمتة Ansible مفتوحة المصدر مخصصة وفريدة لبيئة كل عميل. بينما تولى فريق Ensono إدارة بيئات عملاء متزايدة الحجم، واجهوا مستويات من الترابط بين الأنظمة تتطلب حلولًا جديدة للحفاظ على الخدمة والأداء المتميزين. بدون منصة أتمتة لإدارة هذه الأنظمة الحاسمة بشكل متسق، كان الفريق يواجه خطر انحراف التكوين، وصعوبات في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وزيادة تكاليف البنية التحتية. لقد تعاونوا مع شركة IBM، شريكهم التقني الأكثر استراتيجية، للتعاون في التحول.
دخلت شركة Ensono في شراكة مع IBM و Red Hat لتبسيط منصة الأتمتة الخاصة بها ووضع الشركة في وضع يمكنها من استمرار نموها المتسارع. منحت الشراكة التأسيسية بين IBM و Red Hat فريق العمل في Ensono الثقة في خبراتهم في مجال الأتمتة والتقنيات السحابية الأصلية، وهي عناصر هامة في سعيهم لتوحيد عمليات الأتمتة والمحتوى والتحليلات.
عمل فريق Ansible والتكامل في Ensono جنباً إلى جنب مع مستشاري IBM و Red Hat لتصميم وتنفيذ حل تقني هجين. قامت الفرق بترحيل بيئة الأتمتة لـ Ensono من Ansible Web eXecutable (AWX) إلى تقنيات IBM، بما في ذلك Red Hat OpenShift و Red Hat Ansible Automation Platform و IBM watsonx Code Assistant ل Red Hat Ansible Lightspeed. كما تم استخدام أنماط مجموعات محتوى Ansible لضمان جودة واتساق الأتمتة من خلال قوالب قابلة للتكرار. قام الفريق أيضاً بتطبيق التحليلات للحصول على رؤى أفضل لأداء الأتمتة، مما سمح بتحديد الأنماط والمشكلات التي كانت تتطلب تدخلاً يدوياً في السابق.
أثناء التنفيذ، قامت Ensono بدمج مركز مركزي لمحتوى الأتمتة وأفضل الممارسات الخاص بها. وقد سهل ذلك تطهير بيانات AWX ووفر القدرة على إجراء عمليات ترحيل مباشرة لقاعدة البيانات. أصبحت هذه العناصر أساسًا لمنصة موحدة لأتمتة المؤسسات. بالاستفادة من مفهوم Red Hat لمجتمع الممارسين، حسّنت Ensono تبادل المعرفة بين أعضاء الفريق وزادت الكفاءة بشكل كبير من خلال إنشاء أفضل الممارسات المشتركة.
بعد النجاح في تبسيط بيئة الأتمتة الخاصة بها، قامت Ensono بتبسيط عمليات التكامل، وتقليل التوسع الهيكلي، وتسريع دورات الإصدار، وتحسين الاتساق عبر منصتها. مكّنت وفورات الوقت الناتجة عن تحسين قابلية التوسع والكفاءة فرق دعم Ensono من تحويل تركيزها من إدارة برامج التشغيل الآلي إلى إنشاء عمليات أتمتة جديدة وقيّمة لعملائها.
بعد عام واحد فقط، تمكنت الشركة من إكمال 28 مليون مهمة وتشغيل أكثر من 158000 وظيفة باستخدام الحل الجديد—مما أدى إلى تحسين عمليات نشر البنية التحتية الآلية وتحسين الاستجابة لحوادث العملاء وحلها. وهذا يُترجم مباشرةً إلى توافر عالٍ للتطبيقات وتحسين أداء التطبيقات لعملاء Ensono’. كما وفّر المطورون في Ensono ما يقدر بأكثر من 100000 ساعة عمل بفضل بيئة الأتمتة المدمجة حديثاً.
في المرحلة التالية من رحلة الأتمتة الخاصة بها، تخطط الشركة لاستخدام مساعد البرمجة IBM watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed لتخصيص النماذج وتوحيد التفاعلات بين الأنظمة الأولية والنهائية وتوسيع قائمة مهام المطورين المتراكمة.
مع نجاح تحول منصة الأتمتة التابعة لها، والتغييرات القادمة، تواصل Ensono تقديم تجارب عملاء استثنائية بصفتها رائدة في مجال الأتمتة والابتكار.
Ensono هي مستشار تكنولوجي خبير ومزود خدمات مُدارة يقع في الولايات المتحدة. منذ تأسيسها في عام 2016، نمت الشركة لتصبح مزودًا رائدًا لخدمات تكنولوجيا المعلومات مع العديد من مراكز البيانات والتسليم في المملكة المتحدة وألمانيا وبولندا والهند وسنغافورة. تخدم Ensono حاليًا أكثر من 300 عميل، بما في ذلك شركات مدرجة على قائمة Fortune 50، ولديها خبرة قوية في التطبيقات السحابية الأصلية، وتحديث الحواسيب المركزية، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
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نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.