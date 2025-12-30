تُوسِع Dollarito إمكانية الحصول على ائتمان للمجتمعات ذات التقييم الائتماني المنخفض من خلال حل مبني على IBM Cloud
Dollarito هي منصة إقراض رقمية تركز على مساعدة الأفراد الذين ليس لديهم سجل ائتماني أو الذين لديهم تقييم ائتماني منخفض على الحصول على قروض تتسم بالشفافية والمسؤولية وذات أسعار معقولة — لتمكينهم من بناء سجل ائتماني وتحسين مستقبلهم المالي.
في الولايات المتحدة، يُستبعد ملايين الأشخاص من ذوي التقييمات الائتمانية المنخفضة أو الذين ليس لديهم سجل ائتماني من الفرص المالية التي تتيح لهم تحسين سجلهم الائتماني. وقد سعت شركة Dollarito إلى مساعدة عملائها في التحايل على هذه المفارقة عن طريق معالجة أوجه القصور في نماذج التقييم الائتماني التقليدية. أرادت الشركة تسهيل إجراء تقييم أكثر دقة لقدرات الشخص على السداد بناءً على معاملاته المصرفية وبياناته السلوكية وعوامل اقتصادية. ومع ذلك، كانت Dollarito تفتقر إلى أساس تقني قابل للتوسع وآمن ومتوافق، وهو أمر أساسي لتحقيق هدفها.
ادخل إلى منصة ®IBM Cloud.
بعد تقييم احتياجات أعمالهم وخياراتهم التقنية، تواصلت Dollarito مع شركة IBM لإنشاء حل ويب مع بنية تحتية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع. وكان يجب تصميم هذا الحل بالكامل وفقًا لمهمتها المتمثلة في خدمة المجتمعات ذات الوصول المحدود إلى الائتمان.
جمع حل الويب من IBM بين تحسين البنية التحتية والامتثال التنظيمي، المدعوم من IBM Cloud for Financial Services، مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من مجموعة منتجات ®IBM watsonx. أدى هذا المزيج إلى وضع استراتيجية وعمليات أكثر ذكاء من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس.
ومن خلال العمليات التي تعتمد تمامًا على الحاويات واستراتيجية شبكة البيانات التي تتميز بميزة سجلات تدقيق صارمة وضوابط وصول صارمة، مكَّن الحل أيضًا Dollarito من التركيز على الابتكار مع الحفاظ على الثقة والشفافية.
من خلال نموذج تقييم الائتمان الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حققت Dollarito نتائج مثل:
من خلال تجاوز نظام التقييم الائتماني التقليدي، تمكّن Dollarito العملاء من تلبية الاحتياجات المالية الملحّة بسرعة وأمان. عززت الشراكة مع IBM مكانة Dollarito كقائدة في الابتكار الشامل في التكنولوجيا المالية. ومع استمرار نموها، تعتزم Dollarito الاستمرار في التعاون مع فرق IBM لتطوير حالات استخدام جديدة واعتماد تقنيات متقدمة تعتمد على بنيتها التحتية الحالية.
Dollarito هي منصة إقراض رقمية تساعد المجتمعات التي ليس لها سجل ائتماني أو التي لديها تقييم ائتماني منخفض من FICO على الحصول على قروض تتسم بالشفافية والمسؤولية وذات أسعار معقولة. تطبق Dollarito الذكاء الاصطناعي على بيانات البنوك والمعاملات والسلوك لتقييم القدرة على السداد بدقة أكبر من درجات FICO.
