في عالم التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B)، لا يقتصر النجاح على بيع المنتجات فحسب—بل يتعلق بتقديم تجارب سلسة وذكية من خلال الاستجابات السريعة والحلول المخصصة وحرية العملاء في إدارة المعاملات بشكل مستقل. بالنسبة للشركات العاملة في هذا المجال، فإن الابتكار المستمر ليس اختياريًا—بل هو أمر ضروري.



وجدت Computer Gross، وهي موزع ذو قيمة مضافة مقره إيطاليا، أن هذا التحول جلب فرصًا وتحديات. بصفتها أول موزع ذي قيمة مضافة لحلول IBM في إيطاليا، ظلت الشركة شريكًا لـ IBM ورائدة في قطاع التوزيع لأكثر من 30 عامًا.

لقد نمت منصة الشركة بشكل ملحوظ على مر السنين، جاذبة الآلاف من العملاء—من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة. هذه الشركات تعتمد على Computer Gross في كل شيء، بدءًا من اكتشاف المنتجات ووصولًا إلى إنشاء عروض الأسعار وتلقي التوصيات المخصصة.

ولكن مع اتساع قاعدة عملاء الشركة، ازدادت أيضًا صعوبة تقديم تجربة سلسة، خاصة مع وجود قائمة تضم أكثر من 145000 منتج. فرق الدعم وجدت نفسها غارقة في الأسئلة المتكررة التي استهلكت وقتًا ثمينًا، مما منعها من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى. وفي غضون ذلك، كافحت الفرق الداخلية لإدارة الطلبات المتزايدة عروض الأسعار واكتشاف المنتجات. في الوقت نفسه، حدّ النقص في الأتمتة من نجاح الحملات الترويجية والاتصالات الخاصة بالفعاليات.

وكانت التحديات واضحة، لكن Computer Gross رأت فيها فرصة. من خلال تبسيط تفاعلات العملاء وتزويد كل من الفرق الداخلية والمستخدمين بأدوات الخدمة الذاتية، يمكن للشركة تعزيز رضا العملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودفع فرص نمو جديدة.