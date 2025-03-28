مؤسسة ASPHI Onlus هي مؤسسة إيطالية غير ربحية تهتم بتعزيز الشمولية وتحسين الفرص التعليمية. يتمثل هدفها الأساسي في توفير تجارب قراءة وتعلم أكثر سهولة وإثراءً للأفراد الذين يواجهون تحديات فريدة، بما في ذلك الإعاقات السمعية والإدراكية وغير الناطقين باللغة الإيطالية. غالبًا ما تحول هذه العوائق دون التواصل الفعال والاستفادة من المواد المكتوبة.
وقد أدركت المؤسسة، وهي مؤسسة رائدة في تعزيز إمكانية الوصول الرقمي، الحاجة الملحة إلى وجود تقنيات متطورة لسد هذه الفجوات. من خلال الشراكات الإستراتيجية، قادت مؤسسة ASPHI Onlus الطريق نحو تطوير حلول مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات التعلم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد قادهم هذا الطموح إلى التعاون مع قادة المجال من أجل تطوير حلول جديدة قادرة على تحويل الأساليب التقليدية لتعزيز القراءة والكتابة.
لمواجهة هذه التحديات، تعاونت مؤسسة ASPHI Onlus مع المؤسسة الدولية للبيانات الهائلة والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية البشرية (IFAB) وIBM Client Engineering لاستكشاف كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. لقد أجروا عملية إثبات المفهوم (POC) شملت منصة IBM® watsonx.ai و™IBM watsonx Assistant وIBM Cloud® Code Engine وقاعدة بيانات ®IBM Cloudant. استمرت عملية إثبات المفهوم لمدة 4 أسابيع. وضمت 14 شخصًا من مؤسسة ASPHI Onlus وIFAB وIBM، واستخدمت بيانات المؤسسة والبيانات المتاحة للجمهور.
طوّر الفريق منصة "Limpide Letture" (أو "Clear Reading") كمنصة مبتكرة تُمكّن القراء ذوي القدرات المختلفة من القراءة من خلال جعل النصوص المعقدة أكثر سهولة وجاذبية. وباستخدام إمكانات التحليل الفائقة في watsonx، طوروا أداة تبسط القراءة وترشد المستخدمين إلى مواد تعليمية جديدة.
تحوّل منصة Limpide Letture تجارب المستخدمين من خلال:
تخصيص الاقتراحات المتعلقة بطرق القراءة المثلى - المقدمة من خلال مواد مباشرة أو إرشادات مفصلة تسلط الضوء على المفردات وهياكل الجمل الصعبة
لدعم المنصة، صمم الفريق أيضًا مساعد "LucIA"، وهو مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي متاح للمستخدمين يمكنه الإجابة عن أي أسئلة حول النص. أُضيف المساعد الافتراضي إلى watsonx.ai، وهو يستخدم watsonx Assistant للرد على الاستفسارات بشأن النصوص المراد قراءتها في أي وقت، ما يقدم المساعدة في الوقت الفعلي. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر كل من IBM Cloudant وIBM Cloud Code Engine بيئات تخزين وتشغيل فائقة الإمكانات وقابلة للتطوير في التطبيق، ما يسمح بتخزين واسترجاع كميات كبيرة من المستندات وبيانات الجلسات بأقل جهد وصيانة ممكنة.
بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي Limpide Letture وLucIA، تضمن مؤسسة ASPHI Onlus حصول كل متعلم على موارد قابلة للتخصيص تتماشى بشكل وثيق مع الكفاءات الفردية.
أسفر استخدام watsonx في عملية إثبات المفهوم عن نتائج ملحوظة. يتوقع الخبراء في مؤسسة ASPHI Onlus انخفاض عدد المستخدمين الذين يتجاهلون البرامج التعليمية أو تعلم اللغة الإيطالية من خلال القراءة. في الوقت الحالي، يتوقعون أن يتمكن الطلاب الصغار من قراءة المزيد - ما لا يقل عن 30 وثيقة سردية في السنة - وإثراء مفرداتهم اللغوية.
ومن المتوقع أيضًا أن يساعد هذا الحل مؤسسة ASPHI Onlus على تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة عدد المستخدمين إلى 100000 مستخدم، مع اختلاف وتعديل مستوى الصعوبة حسب العمر ومستوى التعليم والمواد المقترحة للقراءة. كما تهدف إلى تقليل الوقت المستغرق في تعلم اللغة الإيطالية من خلال القراءة وتمكين المستخدمين من الانتقال إلى المستوى التالي في عام واحد فقط.
بفضل Limpide Letture وLucIA، ستتمكن مؤسسة ASPHI Onlus من تسهيل القراءة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والإدراكية وطلاب اللغة الإيطالية من خلال إزالة الصعوبات اللغوية. نظرًا إلى النجاح الهائل للأدوات في عملية إثبات المفهوم، تأمل مؤسسة ASPHI Onlus في توسيع نطاق تطبيق هذا الحل بحيث لا يقتصر على الطلاب في المستقبل.
تأثير الحل في المجتمع هائل. حيث إن Limpide Letture ليست مجرد أداة تقنية، بل تمثل أيضًا خطوة توضح مدى إمكانية تعميم التعليم. من خلال إزالة العوائق، يمنح الحل استقلالية أكبر للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة ويشجع على إنشاء بيئة تعليمية أكثر إنصافًا للجميع. ومع استمرار مهمة مؤسسة ASPHI Onlus في إيجاد حلول مبتكرة، فإن التعاون مع شركة IBM يُعد علامة فارقة في رحلة الوصول إلى التعليم الميسر.
مؤسسة ASPHI Onlus (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) هي مؤسسة إيطالية غير ربحية تعود بالمنفعة على المجتمع من خلال إتاحة تقنيات رقمية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة منذ ما يقرب من 40 عامًا. وتتمثل مهمتها في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وبيئات العمل والمجتمعات باستخدام التقنيات الرقمية.
IFAB (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) هي مؤسسة تشاركية غير ربحية تضم شركات وطنية ودولية تركز على البيانات والذكاء الاصطناعي في إستراتيجياتها. تهدف المؤسسة إلى أن تكون بمثابة مرجع مستقل وموثوق في الحوار العلمي والثقافي العالمي حول التنمية البشرية والاستدامة والعلوم الحديثة. تشارك في الشبكات الوطنية والدولية الرئيسية في مجال الحوسبة الفائقة، وتعمل بمثابة «رابط» بين التقنيات والأبحاث والتطبيقات العملية عبر المجالات والمجتمعات.
يمكنك تصميم تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة لعملك بسهولة، وإدارة جميع مصادر البيانات، وتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول — كل ذلك من خلال منصة واحدة.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2024. IBM وشعار IBM وIBM Cloud وIBM Cloudant وwatsonx.ai وwatsonx Assistant هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة تابعة لشركة IBM Corp.، في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من تاريخ النشر الأولي وقد تخضع للتغيير من قِبل IBM في أي وقت. لا تتوفر كل العروض في كل البلدان التي تعمل فيها IBM.
يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.