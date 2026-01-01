Shad Griffin is an Open Certified Distinguished Data Scientist, AI Engineer, and Data Wrangler hailing from Denton, Texas. With over 30 years of experience in data and AI, he's developed expertise in multiple areas, including but not limited to: Predictive Maintenance, Marketing Analytics, Generative AI, Synthetic Data Generation, time-series forecasting, and Human Capital Optimization. He also has deep industry expertise in Healthcare, Petroleum and Chemicals, Manufacturing, Media, and Telecommunications.