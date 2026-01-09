Conversion Unit Table

for offerings licensed on spend, revenue or financial assets
The following Conversion Table is used to convert local currencies to a common Conversion Unit. This gives the customer the benefit of global aggregation for currency based licensing, providing volume based pricing as customer grows.
Note: The conversion factors listed here are not tied to foreign exchange rate conversions. These are stable values based on historical relationships among currencies. The factors on this table will remain unchanged unless required by material changes.
For additional information, please contact your IBM Sales Representative.
To use the Conversion Table:
Example
Step 1: Locate applicable country currencies for the followings:
Step 2: Divide the local currencies by the conversion factor:
Result: 108,696 + 75,000 + 63,291 = 246,987 total Conversion Units required
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|B
|BAHRAIN
|Bahraini Dinar
|BHD
|0.38
|BANGLADESH
|Taka
|BDT
|125.21
|BELGIUM
|Euro
|EUR
|0.92
|BOTSWANA
|Pula
|BWP
|13.76
|BRAZIL
|Brazilian Real
|BRL
|5.70
|BULGARIA
|Bulgarian Lev
|BGN
|1.90
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|C
|CAMEROON
|CFA Franc BEAC
|XAF
|604.22
|CANADA
|Canadian Dollar
|CAD
|1.47
|CHILE
|Chilean Peso
|CLF
|957.09
|CHINA
|Yuan Renminbi
|CNY
|7.36
|CHRISTMAS ISLAND
|Australian Dollar
|AUD
|1.58
|COCOS (KEELING) ISLANDS
|Australian Dollar
|AUD
|1.58
|COLOMBIA
|Colombian Peso
|COP
|4,292.88
|CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF
|Congolese Franc
|CDF
|2,870.79
|COOK ISLANDS
|New Zealand Dollar
|NZD
|1.71
|COSTA RICA
|Costa Rican Colon
|CRC
|505.80
|CÔTE D’IVOIRE
|CFA Franc BCEAO
|XOF
|624.14
|CROATIA
|Euro
|EUR
|0.92
|CYPRUS
|Euro
|EUR
|0.92
|CZECH REPUBLIC
|Czech Koruna
|CZK
|23.10
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|D
|DENMARK
|Danish Krone
|DKK
|6.87
|DOMINICAN REPUBLIC
|Dominican Peso
|DOP
|63.48
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|E
|ECUADOR
|US Dollar
|USD
|1.00
|EGYPT
|Egyptian Pound
|EGP
|51.25
|ESTONIA
|Euro
|EUR
|0.92
|ETHIOPIA
|Ethiopian Birr
|ETB
|134.61
|EURO
|Euro
|EUR
|0.92
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|F
|FAROE ISLANDS
|Danish Krone
|DKK
|6.87
|FINLAND
|Euro
|EUR
|0.92
|FRANCE
|Euro
|EUR
|0.92
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|G
|GABON
|CFA Franc BEAC
|XAF
|604.22
|GERMANY
|Euro
|EUR
|0.92
|GHANA
|Ghana Cedi
|GHS
|15.52
|GREECE
|Euro
|EUR
|0.92
|GREENLAND
|Danish Krone
|DKK
|6.87
|GUATEMALA
|Quetzal
|GTQ
|7.79
|GUERNSEY
|British Pound
|GBP
|0.79
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|H
|HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS
|Australian Dollar
|AUD
|1.58
|HONG KONG
|Hong Kong Dollar
|HKD
|7.78
|HUNGARY
|Forint
|HUF
|377.78
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|I
|ICELAND
|Iceland Krona
|ISK
|140.51
|INDIA
|Indian Rupee
|INR
|87.36
|INDONESIA
|Rupiah
|IDR
|16,170.14
|IRAQ
|Iraqi Dinar
|IQD
|1,305.00
|IRELAND
|Euro
|EUR
|0.92
|ISLE OF MAN
|British Pound
|GBP
|0.79
|ISRAEL
|New Israeli Sheqel
|ILS
|3.66
|ITALY
|Euro
|EUR
|0.92
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|J
|JAPAN
|Yen
|JPY
|146.02
|JERSEY
|British Pound
|GBP
|0.79
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|K
|KAZAKHSTAN
|Tenge
|KZT
|519.32
|KENYA
|Kenyan Shilling
|KES
|130.22
|KOREA, (South Korea)
|Won
|KRW
|1,445.50
|KUWAIT
|Kuwaiti Dinar
|KWD
|0.31
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|L
|LATVIA
|Euro
|EUR
|0.92
|LEBANON
|Lebanese Pound
|LBP
|92,129.17
|LIECHTENSTEIN
|Swiss Franc
|CHF
|0.86
|LITHUANIA
|Euro
|EUR
|0.92
|LUXEMBOURG
|Euro
|EUR
|0.92
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|M
|MALAYSIA
|Malaysian Ringgit
|MYR
|4.48
|MALI
|CFA Franc BCEAO
|XOF
|624.14
|MALTA
|Euro
|EUR
|0.92
|MARSHALL ISLANDS
|US Dollar
|USD
|1.00
|MARTINIQUE
|Euro
|EUR
|0.92
|MAYOTTE
|Euro
|EUR
|0.92
|MEXICO
|Mexican Peso
|MXN
|20.72
|MONACO
|Euro
|EUR
|0.92
|MONTENEGRO
|Euro
|EUR
|0.92
|MOROCCO
|Moroccan Dirham
|MAD
|9.73
|MOZAMBIQUE
|Mozambique Metical
|MZN
|64.54
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|N
|NAMIBIA
|Namibia Dollar
|NAD
|18.48
|NETHERLANDS
|Euro
|EUR
|0.92
|NEW ZEALAND
|New Zealand Dollar
|NZD
|1.71
|NIGERIA
|Naira
|NGN
|1,620.54
|NIUE
|New Zealand Dollar
|NZD
|1.71
|NORFOLK ISLAND
|Australian Dollar
|AUD
|1.58
|NORWAY
|Norwegian Krone
|NOK
|10.63
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|O
|OMAN
|Rial Omani
|OMR
|0.38
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|P
|PAKISTAN
|Pakistan Rupee
|PKR
|284.31
|PANAMA
|Balboa
|PAB
|1.00
|PARAGUAY
|Guarani
|PYG
|7,910.25
|PERU
|Nuevo Sol
|PEN
|3.71
|PHILIPPINES
|Philippine Peso
|PHP
|57.17
|POLAND
|Zloty
|PLN
|3.91
|PORTUGAL
|Euro
|EUR
|0.92
|PUERTO RICO
|US Dollar
|USD
|1.00
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|Q
|QATAR
|Qatari Rial
|QAR
|3.64
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|R
|RÉUNION
|Euro
|EUR
|0.92
|ROMANIA
|New Romanian Leu
|RON
|4.63
|RUSSIAN FEDERATION
|Russian Ruble
|RUB
|88.84
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|S
|SAINT BARTHÉLEMY
|Euro
|EUR
|0.92
|SAINT MARTIN (FRENCH PART)
|Euro
|EUR
|0.92
|SAINT PIERRE AND MIQUELON
|Euro
|EUR
|0.92
|SAN MARINO
|Euro
|EUR
|0.92
|SAUDI ARABIA
|Saudi Riyal
|SAR
|3.75
|SENEGAL
|CFA Franc BCEAO
|XOF
|604.22
|SERBIA
|Serbian Dinar
|RSD
|107.78
|SINGAPORE
|Singapore Dollar
|SGD
|1.37
|SLOVAKIA
|Euro
|EUR
|0.92
|SLOVENIA
|Euro
|EUR
|0.92
|SOUTH AFRICA
|Rand
|ZAR
|18.58
|SPAIN
|Euro
|EUR
|0.92
|SRI LANKA
|Sri Lanka Rupee
|LKR
|299.58
|SVALBARDAND JAN MAYEN
|Norwegian Krone
|NOK
|10.63
|SWEDEN
|Swedish Krona
|SEK
|10.24
|SWITZERLAND
|Swiss Franc
|CHE
|0.86
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|T
|TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
|New Taiwan Dollar
|TWD
|32.77
|TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
|Tanzanian Shilling
|TZS
|2,654.06
|THAILAND
|Baht
|THB
|34.65
|TIMOR-LESTE
|US Dollar
|USD
|1.00
|TOKELAU
|New Zealand Dollar
|NZD
|1.71
|TUNISIA
|Tunisian Dinar
|TND
|3.20
|TURKEY
|Turkish Lira
|TRY
|38.52
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|U
|UGANDA
|Uganda Shilling
|UGX
|3,685.37
|UKRAINE
|Hryvnia
|UAH
|42.44
|UNITED ARAB EMIRATES
|UAE Dirham
|AED
|3.67
|UNITED KINGDOM
|Pound Sterling
|GBP
|0.79
|UNITED STATES
|US Dollar
|USD
|1.00
|UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
|US Dollar
|USD
|1.00
|URUGUAY
|Peso Uruguayo
|UYI
|43.94
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|V
|VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
|Bolivar Fuerte
|VEF
|89.35
|VIETNAM
|Dong
|VND
|24,658.90
|VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
|US Dollar
|USD
|1.00
|VIRGIN ISLANDS (US)
|US Dollar
|USD
|1.00
|Country
|Currency
|Code
|Divide by
|Z
|ZAMBIA
|Zambian Kwacha
|ZMW
|28.49