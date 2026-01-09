Conversion Unit Table

for offerings licensed on spend, revenue or financial assets

The following Conversion Table is used to convert local currencies to a common Conversion Unit for offerings licensed on spend, revenue, or financial assets.

 

    Overview

    The following Conversion Table is used to convert local currencies to a common Conversion Unit. This gives the customer the benefit of global aggregation for currency based licensing, providing volume based pricing as customer grows.

    Note: The conversion factors listed here are not tied to foreign exchange rate conversions. These are stable values based on historical relationships among currencies. The factors on this table will remain unchanged unless required by material changes.

    For additional information, please contact your IBM Sales Representative.

    Instructions

    To use the Conversion Table:

    1. Locate the applicable country currency to convert on the conversion table.
    2. Divide the local currency amount by the conversion factor.
    3. Repeat as needed for multiple currencies.

    Example

    Step 1: Locate applicable country currencies for the followings:

    • Euro Conversion factor = .92
    • US Dollar Conversion Factor = 1.00
    • UK Pound Conversion Factor = .79

    Step 2: Divide the local currencies by the conversion factor:

    • 100,000 Euros / .92 Conversion Factor = 108,696 Conversion Units
    • 75,000 US Dollars / 1.00 Conversion Factor = 75,000 Conversion Units
    • 50,000 UK Pounds / .79 Conversion Factor = 63,291 Conversion Units

    Result: 108,696 + 75,000 + 63,291 = 246,987 total Conversion Units required

    A

    CountryCurrencyCodeDivide by
    A   
    ALAND ISLANDSEuroEUR0.92
    ALGERIAAlgerian DinarDZK134.33
    AMERICAN SAMOAUS DollarUSD1.00
    ANDORRAEuroEUR0.92
    ANGOLAKwanzaAOA958.97
    ARGENTINAArgentine PesoARS1,296.37
    AUSTRALIAAustralian DollarAUD1.58
    AUSTRIAEuroEUR0.92
    AZERBAIJANAzerbaijanian ManatAZN1.70

    B

    CountryCurrencyCodeDivide by
    B   
    BAHRAINBahraini DinarBHD0.38
    BANGLADESHTakaBDT125.21
    BELGIUMEuroEUR0.92
    BOTSWANAPulaBWP13.76
    BRAZILBrazilian RealBRL5.70
    BULGARIABulgarian LevBGN1.90

    C

    CountryCurrencyCodeDivide by
    C   
    CAMEROONCFA Franc BEACXAF604.22
    CANADACanadian DollarCAD1.47
    CHILEChilean PesoCLF957.09
    CHINAYuan RenminbiCNY7.36
    CHRISTMAS ISLANDAustralian DollarAUD1.58
    COCOS (KEELING) ISLANDSAustralian DollarAUD1.58
    COLOMBIAColombian PesoCOP4,292.88
    CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OFCongolese FrancCDF2,870.79
    COOK ISLANDSNew Zealand DollarNZD1.71
    COSTA RICACosta Rican ColonCRC505.80
    CÔTE D’IVOIRECFA Franc BCEAOXOF624.14
    CROATIAEuroEUR0.92
    CYPRUSEuroEUR0.92
    CZECH REPUBLICCzech KorunaCZK23.10

    D

    CountryCurrencyCodeDivide by
    D   
    DENMARKDanish KroneDKK6.87
    DOMINICAN REPUBLICDominican PesoDOP63.48

    E

    CountryCurrencyCodeDivide by
    E   
    ECUADORUS DollarUSD1.00
    EGYPTEgyptian PoundEGP51.25
    ESTONIAEuroEUR0.92
    ETHIOPIAEthiopian BirrETB134.61
    EUROEuroEUR0.92

    F

    CountryCurrencyCodeDivide by
    F   
    FAROE ISLANDSDanish KroneDKK6.87
    FINLANDEuroEUR0.92
    FRANCEEuroEUR0.92

    G

    CountryCurrencyCodeDivide by
    G   
    GABONCFA Franc BEACXAF604.22
    GERMANYEuroEUR0.92
    GHANAGhana CediGHS15.52
    GREECEEuroEUR0.92
    GREENLANDDanish KroneDKK6.87
    GUATEMALAQuetzalGTQ7.79
    GUERNSEYBritish Pound GBP0.79

    H

    CountryCurrencyCodeDivide by
    H   
    HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDSAustralian DollarAUD1.58
    HONG KONGHong Kong DollarHKD7.78
    HUNGARYForintHUF377.78

    I

    CountryCurrencyCodeDivide by
    I   
    ICELANDIceland KronaISK140.51
    INDIAIndian RupeeINR87.36
    INDONESIARupiahIDR16,170.14
    IRAQIraqi DinarIQD1,305.00
    IRELANDEuroEUR0.92
    ISLE OF MANBritish PoundGBP0.79
    ISRAELNew Israeli SheqelILS3.66
    ITALYEuroEUR0.92

    J

    CountryCurrencyCodeDivide by
    J   
    JAPANYenJPY146.02
    JERSEYBritish PoundGBP0.79

    K

    CountryCurrencyCodeDivide by
    K   
    KAZAKHSTANTengeKZT519.32
    KENYAKenyan ShillingKES130.22
    KOREA, (South Korea)WonKRW1,445.50
    KUWAITKuwaiti DinarKWD0.31

    L

    CountryCurrencyCodeDivide by
    L   
    LATVIAEuroEUR0.92
    LEBANONLebanese PoundLBP92,129.17
    LIECHTENSTEINSwiss FrancCHF0.86
    LITHUANIAEuroEUR0.92
    LUXEMBOURGEuroEUR0.92

    M

    CountryCurrencyCodeDivide by
    M   
    MALAYSIAMalaysian RinggitMYR4.48
    MALICFA Franc BCEAOXOF624.14
    MALTAEuroEUR0.92
    MARSHALL ISLANDSUS DollarUSD1.00
    MARTINIQUEEuroEUR0.92
    MAYOTTEEuroEUR0.92
    MEXICOMexican PesoMXN20.72
    MONACOEuroEUR0.92
    MONTENEGROEuroEUR0.92
    MOROCCOMoroccan DirhamMAD9.73
    MOZAMBIQUEMozambique MeticalMZN64.54

    N

    CountryCurrencyCodeDivide by
    N   
    NAMIBIANamibia DollarNAD18.48
    NETHERLANDSEuroEUR0.92
    NEW ZEALANDNew Zealand DollarNZD1.71
    NIGERIANairaNGN1,620.54
    NIUENew Zealand DollarNZD1.71
    NORFOLK ISLANDAustralian DollarAUD1.58
    NORWAYNorwegian KroneNOK10.63

    O

    CountryCurrencyCodeDivide by
    O   
    OMANRial OmaniOMR0.38

    P

    CountryCurrencyCodeDivide by
    P   
    PAKISTANPakistan RupeePKR284.31
    PANAMABalboaPAB1.00
    PARAGUAYGuaraniPYG7,910.25
    PERUNuevo SolPEN3.71
    PHILIPPINESPhilippine PesoPHP57.17
    POLANDZlotyPLN3.91
    PORTUGALEuroEUR0.92
    PUERTO RICOUS DollarUSD1.00

    Q

    CountryCurrencyCodeDivide by
    Q   
    QATARQatari RialQAR3.64

    R

    CountryCurrencyCodeDivide by
    R   
    RÉUNIONEuroEUR0.92
    ROMANIANew Romanian LeuRON4.63
    RUSSIAN FEDERATIONRussian RubleRUB88.84

    S

    CountryCurrencyCodeDivide by
    S   
    SAINT BARTHÉLEMYEuroEUR0.92
    SAINT MARTIN (FRENCH PART)EuroEUR0.92
    SAINT PIERRE AND MIQUELONEuroEUR0.92
    SAN MARINOEuroEUR0.92
    SAUDI ARABIASaudi RiyalSAR3.75
    SENEGALCFA Franc BCEAOXOF604.22
    SERBIASerbian DinarRSD107.78
    SINGAPORESingapore DollarSGD1.37
    SLOVAKIAEuroEUR0.92
    SLOVENIAEuroEUR0.92
    SOUTH AFRICARandZAR18.58
    SPAINEuroEUR0.92
    SRI LANKASri Lanka RupeeLKR299.58
    SVALBARDAND JAN MAYENNorwegian KroneNOK10.63
    SWEDENSwedish KronaSEK10.24
    SWITZERLANDSwiss FrancCHE0.86

    T

    CountryCurrencyCodeDivide by
    T   
    TAIWAN, PROVINCE OF CHINANew Taiwan DollarTWD32.77
    TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFTanzanian ShillingTZS2,654.06
    THAILANDBahtTHB34.65
    TIMOR-LESTEUS DollarUSD1.00
    TOKELAUNew Zealand DollarNZD1.71
    TUNISIATunisian DinarTND3.20
    TURKEYTurkish LiraTRY38.52

    U

    CountryCurrencyCodeDivide by
    U   
    UGANDAUganda ShillingUGX3,685.37
    UKRAINEHryvniaUAH42.44
    UNITED ARAB EMIRATESUAE DirhamAED3.67
    UNITED KINGDOMPound SterlingGBP0.79
    UNITED STATESUS DollarUSD1.00
    UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDSUS DollarUSD1.00
    URUGUAYPeso UruguayoUYI43.94

    V

    CountryCurrencyCodeDivide by
    V   
    VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFBolivar FuerteVEF89.35
    VIETNAMDongVND24,658.90
    VIRGIN ISLANDS (BRITISH)US DollarUSD1.00
    VIRGIN ISLANDS (US)US DollarUSD1.00

    Z

    CountryCurrencyCodeDivide by
    Z   
    ZAMBIAZambian KwachaZMW28.49