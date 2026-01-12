Authorized Additional Site Schedule

Add Additional Sites to an existing IBM Passport Advantage Site at any time upon written notice to IBM

To do so, you must:

  • download and complete an Authorized Additional Site Schedule on IBM Terms at www.ibm.com/terms/?id=Z125-5849.
  • list Additional Sites which are authorized to enroll and to make acquisitions under the Agreement.
LanguagesCountries/Regions
Japanese (74.1KB)Japan
Korean (89.6KB)Korea (Republic of)
Latin American Spanish (32.3KB)Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
Norwegian (7.2KB)Norway, Svalbard and Jan Mayen Islands
Polish (54.9KB)Poland
Portuguese (34.1KB)Angola, Cape Verde, Guinea Bissau, Portugal
Romanian (99.3KB)Romania
Simplified Chinese (62KB)China
Slovakian (103KB)Slovakia
Slovenian (96.8KB)Slovenia
Spanish (38.1KB)Andorra, Equatorial Guinea, Spain
Swedish (31.5KB)Sweden
Turkish (43.5KB)Turkey

 