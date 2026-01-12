Authorized Additional Site Schedule

Add Additional Sites to an existing IBM Passport Advantage Site at any time upon written notice to IBM
To do so, you must:
|Languages
|Countries/Regions
|Japanese (74.1KB)
|Japan
|Korean (89.6KB)
|Korea (Republic of)
|Latin American Spanish (32.3KB)
|Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
|Norwegian (7.2KB)
|Norway, Svalbard and Jan Mayen Islands
|Polish (54.9KB)
|Poland
|Portuguese (34.1KB)
|Angola, Cape Verde, Guinea Bissau, Portugal
|Romanian (99.3KB)
|Romania
|Simplified Chinese (62KB)
|China
|Slovakian (103KB)
|Slovakia
|Slovenian (96.8KB)
|Slovenia
|Spanish (38.1KB)
|Andorra, Equatorial Guinea, Spain
|Swedish (31.5KB)
|Sweden
|Turkish (43.5KB)
|Turkey