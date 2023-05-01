ما المقصود بصيانة الأسطول؟

صيانة الأسطول هي الطريقة التي يضمن من خلالها مشغلو الأساطيل والمنظمات الأخرى جاهزية المركبات التي يعتمدون عليها لتقديم المنتجات والخدمات وتشغيلها. غالبا ما تتطلب الصيانة الجيدة للأسطول عملية إدارة شاملة لصيانة الأسطول لتحقيق أقصى قدر من العمليات.
صيانة الأسطول هي الوصف العام لكيفية تعامل المنظمات مع جاهزية المركبات . أما إدارة صيانة الأسطول فهي العملية التي من خلالها يضمن مديرو الأساطيل جاهزية المركبات لأداء المهام مثل نقل المعدات، المواد الخام، المنتجات النهائية، أو الأفراد.
تحتاج المنظمات التي تعتمد على الأسطول إلى رؤية شاملة لحالة كل مركبة، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي. يتيح لهم ذلك التخطيط بدقة للخدمات بناء على المركبات الجاهزة للعمل، والمركبات التي تحتاج إلى إصلاحات فورية، وتلك التي يجب استبدالها.
تتجه الشركات بشكل متزايد إلى استخدم برامج صيانة الأسطول في الوقت لحقيقي، مثل نظام إدارة الصيانة المحوسبة. يمكن لهذه البرامج أتمتة الرؤية الشاملة أتمتة الرؤية الشاملة والمفصلة لحالة الأسطول في أي وقت، مع التركيز الواضح على خدمات الصيانة تكاليف التشغيل.
برنامج شامل لإدارة صيانة الأسطول يزوّد المؤسسات بالأدوات اللازمة للامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتمديد عمر أصول المركبات من خلال الصيانة الوقائية، ومراقبة حالة المعدات، وتمديد إدارة قطع الغيار والمخزون.
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تحتاج المركبات التجارية، من السيارات إلى القوارب، إلى صيانة دورية، ويجب على المنظمات تتبعها. على الرغم من أن متطلبات الصيانة قد تختلف اعتمادا على نوع المركبة، فإن جميع المركبات التالية تستفيد من برنامج إدارة صيانة الأسطول.
الطائرات
إن معرفة كيفية أداء الطائرات أمر بالغ الأهمية في صناعة يمكن أن تؤدي فيها الأخطاء إلى عواقب كارثية. كانت صناعة الطائرات رائدة في العديد من التطورات في إدارة صيانة الأصول، ولا تزال هذه العمليات ضرورية اليوم للحفاظ على سلامة الطائرات وجاهزيتها للاستخدام.
القوارب والسفن
تعتمد سلسلة الإمداد العالمية على موثوقية ووقت التشغيل لهذه المحركات الحيوية للتجارة. في السنوات الأخيرة، رأينا كيف أن عدم توفر وسائل النقل البحرية يمكن أن يكون له تأثير كارثي في الاقتصاد العالمي بشكل عام.
الشاحنات
تتعرض كل من القوارب والشاحنات المستخدمة في الرحلات القصيرة والطويلة للتآكل والتلف الذي يجب مراقبته باستمرار لضمان استمرارية الأداء.
مركبات النقل العام
يحكم المواطنون على مسؤوليهم المنتخبين بناء على مدى موثوقية وسائل النقل العام، لذلك يجب أن يكون لدى الحكومات رؤية شاملة حول حالة وتوفّر الحافلات والقطارات وغيرها من وسائل النقل.
الدراجات النارية والدراجات الكهربائية
أدى انتشار خدمات التوصيل الفوري للمنتجات والبقالة وزيادة الاعتماد على التوصيل أثناء جائحة كورونا إلى تعزيز اعتماد الشركات على الدراجات النارية والدراجات الكهربائية.
السيارات
السيارات هي وسيلة توصيل قيمة للعديد من أنواع الشركات ويمكن أن تعمل دون مشاكل لسنوات عديدة إذا تم الاهتمام بصيانتها بشكل صحيح.
في الوقت الحالي، ساهمت برامج إدارة الأسطول والمقاييس المتقدمة في إدارة صيانة الأسطول بشكل كبير. يعمل البرنامج المناسب على تبسيط سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى لتقييم حالة جميع مركبات الأسطول بشكل أفضل وضمان تشغيلها بكفاءة.
عد الدورات
طريقة لإدارة المخزون تقوم بتقسيم عدد العناصر أو الأصول التي يتم عدها يوميًا بحيث يمكن عد جميع العناصر قبل الموعد النهائي المحدد (على سبيل المثال، عد عشرة عناصر يوميًا من قائمة تضم 500 عنصر على مدى 50 يومًا). هذا يمكِّن المؤسسات من الحفاظ على رؤية شاملة لجميع العناصر الضرورية لأي مركبة معينة دون الحاجة إلى إجراء فحص أسبوعي مكلف لكل أصل محدد.
إشعارات إدارة خزان الوقود
يعمل برنامج إدارة الأسطول الصحيح على أتمتة استهلاك مركبات الأسطول للوقود مع تقييم مخزون الوقود الحالي، ما يقلل من عمليات إعادة التزود بالوقود غير الضرورية ويمنع احتمال نفاد وقود المركبات.
تكلفة دورة الحياة
هذه الأداة المالية تساعد الشركات على فهم التكلفة النهائية لعنصر ما، بدءًا من الشراء الأولي والصيانة ووصولًا إلى مرحلة التقاعد.
إدارة تجمع المركبات
رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لأسطولك بالكامل تساعدك على فهم حالة المركبات المتاحة، ووضعها الحالي، وأيها جاهز للعمل وأيها في الصيانة، ما يسهل من اتخاذ القرارات الصحيحة.
أوامر العمل
تحتاج المنظمات إلى رؤية كاملة لجداول الصيانة الوقائية، والتي تشمل مهام الصيانة المطلوبة، ومن طلبها ومتى طلبها. هذا يتيح المنظمات تقييم عدد المركبات الجاهزة للتشغيل بشكل أفضل والمدة اللازمة لإصلاح المركبات الموجودة في الصيانة. كما أنه يخلق فرصة أفضل لإدارة رأس المال البشري المسؤول عن إصلاح الأسطول. كما يمكنه تتبع التفاصيل الصغيرة المهمة مثل تغيير الزيت والإصلاحات الطفيفة لضمان تشغيل المركبات بسلاسة.
تتبع الأسطول
يجب أن يكون لدى مزودي الأساطيل معلومات في الوقت الحقيقي حول مكان وجود مركباتهم أثناء تنقلها. يستخدم تتبع الأسطول تقنيات الاتصال عن بعد (telematics) لتمكين مشغلي الأساطيل من تتبع موقع وحالة ونشاط كل مركبة في الأسطول. غالبا ما يتم تحقيق ذلك من خلال أجهزة تتبع GPS المثبتة في كل مركبة والتي تنقل البيانات إلى برنامج مركزي.
تحديثات البرامج
تُشير زيادة استخدام المركبات الكهربائية إلى أن مشغلي الأساطيل سيحتاجون إلى خطة شاملة لإدارة تحديثات أنظمة تشغيل المركبات. ويشمل ذلك اتخاذ القرار بشأن الوقت الذي يتعين عليهم فيه تحديث برامجهم وكيفية طرحها، سواء بشكل كامل دفعة واحدة أو عن طريق اختبار تجريبي مع عدد قليل من المركبات لتجنّب توقف النظام بسبب الأخطاء.
يحتاج مديرو ومشغلو الأساطيل إلى نظرة شاملة وفعالة من حيث التكلفة حول توفر أساطيلهم لإكمال المهام الموكلة إليها. في سلسلة التوريد العالمية اليوم، يحتاج مديرو الأساطيل إلى الدقة العالية في معرفة عدد الشاحنات والمركبات المتاحة. يضمن برنامج صيانة الأسطول الجيد جاهزية جميع أنواع المركبات.
سيصبح التحكم في الأساطيل أكثر أهمية مع انتقال المزيد من الشركات إلى المركبات الكهربائية، ما يتطلب تحليلات أكثر تحديدا في الوقت الحقيقي حول أداء مركباتها وما تحتاجه من تحديثات لضمان عملها بكفاءة.
توفر الإدارة المتقدمة لصيانة الأسطول العديد من المزايا الرئيسية لمشغلي الأساطيل والمنظمات التي يمكن أن توفر ميزة تنافسية على المنظمات التي تستخدم عمليات بدائية أو يدوية.
النتائج الإيجابية لفحص المركبات
يمكن أن يؤدي الفحص السيئ للمركبات إلى تعطلها، حتى لو كانت "تعمل" بشكل جيد. لا تستفيد أي شركة من إزالة مركبات الأسطول من الخدمة بسبب فشلها في الفحوصات. والإدارة الممتازة للأسطول توفِّر صيانة تنبؤية أو وقائية.
تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)
من خلال تتبع استهلاك الوقود والبيانات التشخيصية الأخرى، يمكن لمقدمي خدمات الأساطيل إجراء التغييرات اللازمة لتقليل أثرهم البيئي ومنع تعطل الأصول، ما يقلل الحاجة إلى شراء معدات جديدة أو مركبات جديدة قبل الأوان.
رضا العملاء
معرفة المركبات التي تحتاج إلى صيانة دورية ومواعيد هذه الصيانة يتيح للشركات إدارة العمليات بشكل أكثر فعالية، بدءًا من تقدير أوقات التسليم وصولاً إلى الإمدادات المتوفرة، كما يمكّن الوكالات الحكومية من تقديم معلومات أفضل للمواطنين حول توفر الخدمات. بتطبيق حلول إدارة صيانة الأسطول، تُحسّن الشركات من المحافظة على المركبات، ما يساعد على تجنب الإلغاءات المكلفة وزيادة عدد العملاء الذين يمكن خدمتهم، وبالتالي خلق مجموعة أكبر من العملاء الراضين.
تحسين إدارة المخزون
من المحتمل أن تحتاج المؤسسات التي تمتلك أساطيل كبيرة والشركات التي تزود المركبات للأساطيل إلى وجود مخزون كامل من قطع الغيار؛ وذلك كي يتمكنوا من معالجة أي مشكلة تتعلق بمركبة معينة بسرعة.
خفض التكاليف
تشغيل خدمات الأسطول بكفاءة مع زيادة عدد المركبات العاملة وتقليل الأعطال وفترات التعطل يعني المزيد من عمليات التسليم في الوقت المحدد، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتقليل التكاليف. العمليات التشغيلية السلسة للأسطول تزيد من مدة تشغيل المركبات وتطيل عمر الأصول. بتقليل احتياجات الصيانة قبل أن تصبح ضرورية، تُقلل الشركة من تكاليف الإصلاح الشاملة وتخفض تكاليف صيانة الأسطول بأكمله.
على الرغم من أن إيجابيات نظام إدارة صيانة الأسطول تفوق السلبيات بشكل كبير، إلا أن هناك بعض التحديات التي ينبغي على المنظمات أخذها في الاعتبار عند تبني هذا النظام.
التسعير المسبق
يتطلب إنشاء عملية حديثة لإدارة صيانة الأسطول بعض التكاليف الأولية المرتفعة، بما في ذلك تركيب أنظمة الاتصال عن بُعد للمركبات، شراء أو ترخيص البرامج، وإعادة تدريب القوى العاملة أو توظيف مواهب جديدة. كما هو الحال مع العمليات المتقدمة الأخرى المعتمدة على البرمجيات، يمكن للمنظمات أن تتوقع استرداد التكاليف الأولية بسرعة نتيجة لتقليل الحاجة إلى الصيانة غير الضرورية، وزيادة مدة التشغيل، وغيرها من الميزات التي يوفرها النظام من خلال الرؤية الشاملة للأسطول.
تعقيد الأسطول
هذا يعتمد على مدى تنوع الأسطول في المنظمة. بالنسبة للأساطيل الكبيرة التي تحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات، ستكون هناك حاجة إلى استراتيجيات مختلفة لكل نوع من المركبات. ومع ذلك، فإن المنظمات التي لديها أساطيل متنوعة ستستفيد بشكل كبير من نظام إدارة صيانة الأسطول.
تغيير الثقافة التنظيمية
قد يتردد عمال الأسطول، وخاصة أولئك الذين عملوا على نظام معين لسنوات أو عقود، في تعلم نهج جديد. لذلك، يتعين على المديرين التنفيذيين الاستثمار في تدريب الموظفين على المهارات الجديدة وشرح الفوائد التي يوفرها النظام الجديد لإقناعهم.
البقاء على اطلاع
بمجرد أن تبدأ المنظمة في التحول نحو نظام أكثر تقدمًا لإدارة صيانة الأسطول باستخدام البرمجيات، ستحتاج على الأرجح إلى متابعة التطورات التقنية، وتحديث الأجهزة أو استبدالها، وإدارة البنية التحتية التقنية. ولكن مع كل تحديث جديد، ستصبح العملية أكثر فعالية، ما يؤدي إلى توفير المزيد من التكاليف، وزيادة الربحية.
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