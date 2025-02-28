الأهداف والنتائج الرئيسية للتحول الرشيق

تنفيذ الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) يمكن أن يساعد المؤسسة على تحقيق التحول الرشيق. يمكن أن تستخدم المؤسسات الأهداف والنتائج الرئيسية لتحديد أهداف التحول الواضحة والنتائج الرئيسية القابلة للقياس لتتبع التقدم المحرز.
"ما يتم قياسه يتم إنجازه" هو تعبير كثيرًا ما يُسمع في عالم الأعمال، ويتحدث هذا المفهوم عن سبب مساعدة الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) في تمكين النهج الرشيق.
لتحقيق قدر أكبر من المرونة في العمل، تحتاج المؤسسة إلى أهداف واضحة تعمل على تحقيقها وخطة واضحة لإنجازها. توفر الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) إطار العمل الاستراتيجي لمواءمة الفرق والموارد والأولويات، مما يمكّن المؤسسة من مواجهة تحديات التحول الرشيق والتحول الرقمي.
تُستخدم الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) على نطاق واسع لقدرتها على توجيه التركيز والمساءلة حول الأولويات الرئيسية. تم تقديم منهجية OKR لأول مرة في Intel من قِبل Andy Grove في السبعينيات وتم تعميمها من قِبل الرأسمالي المغامر في وادي السيليكون John Doerr في كتابه، Measure What Matters.1
إن التحول إلى مؤسسة تعمل بالأسلوب الرشيق هو هدف طموح للعديد من الشركات. تساعد الأهداف والنتائج الرئيسية المؤسسات على أن تعمل بالأسلوب الرشيق من خلال توفير إطار عمل يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك:
من خلال تحديد أهداف عمل طموحة وقابلة للتحقيق، يمكن أن تساعد الأهداف والنتائج الرئيسية المؤسسات على التركيز على المبادرات تعمل على تحقيق القيمة والتأثير بشكل أكبر.
يمكن أن تخلق الأهداف والنتائج الرئيسية فهمًا مشتركًا للأولويات الرئيسية، مما يساعد على التأكد من أن الجميع يعطي الأولوية لنفس أهداف الشركة. تمكن هذه الرؤية المشتركة الفرق من تخصيص الموارد بشكل فعال والتعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
يمكن أن تساعد تقارير الأهداف والنتائج الرئيسية الموظفين من خلال توفير الشعور بالملكية والهدف، بالإضافة إلى ربط المساهمات الفردية بالأهداف التنظيمية الأوسع. مع وجود إطار العمل الرشيق، تتمتع الفرق بقدر أكبر من الاستقلالية والحرية في التنظيم الذاتي، وهو ما يعزز الكفاءة.
الأهداف والنتائج الرئيسية يمكن أن تعزز التواصل المفتوح حول النتائج المرجوة والتقدم المحرز والتحديات—مما يشجع الفرق على العمل معًا ومشاركة الرؤى لتجاوز العقبات. تعمل هذه الشفافية على تعزيز ثقافة الانفتاح وتساعد الأفراد والفرق على فهم كيفية مساهمة عملهم في الهدف العام للمؤسسة.
توفر الأهداف والنتائج الرئيسية إطار عمل لقياس التقدم ومساءلة الأفراد والفرق.
مع إطار عمل واضح للأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) لتحديد الأهداف وقياسها، تُمكّن الأهداف والنتائج الرئيسية الرشيقة المؤسسات من الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة وتعديل استراتيجياتها ومبادراتها وفقًا لذلك.
الأسلوب الرشيق هو تقنية لإدارة المشاريع تساعد على تحقيق التحسين المستمر، وتشجع على زيادة التعاون من جميع أعضاء الفريق وتعزيز الكفاءة. على الرغم من أن الأساليب الرشيقة كانت تُستخدم في الأصل لتطوير البرمجيات، إلا أن الفرق في جميع أنحاء المؤسسة قد تستفيد من اعتماد هذه الأساليب.
إن الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) تُكمل بشكل طبيعي المنهجيات الرشيقة مثل Scrum و Kanban وإطار العمل المرن (SAFe) من خلال مساعدة المؤسسات على تحديد أولويات العمل، وإدارة الموارد، وقياس النتائج. من خلال دمج نماذج OKR مع عمليات الأسلوب الرشيق، يمكن للفرق القيام بما يلي:
ولتحقيق تحول رشيق ناجح، غالبًا ما تقوم المؤسسات بإنشاء سجلات للأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) على مستوى الشركة تتماشى مع أهداف التحول الخاصة بها. قد يكون أحد الأمثلة على OKR على مستوى الشركة لحملة التحول الرشيق هو:
الهدف: تنفيذ الأسلوب الرشيق بنجاح في جميع أنحاء المؤسسة.
يوضح هذا المثال كيف يمكن أن تعمل OKRs على مستوى المؤسسة على مواءمة الأقسام والفرق مع أهداف التحول.
بالإضافة إلى الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) على مستوى الشركة، قد تضع المؤسسات أهدافًا ونتائج رئيسية خاصة بالإدارات لدعم جهود التحول الرقمي والرشيق. على سبيل المثال:
عند تنفيذ الأهداف والنتائج الرئيسية في عملية التحول الرشيق، تتخذ العديد من المؤسسات الخطوات التالية:
إن إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين والموظفين في تطوير الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) يمكن أن يساعد في تعزيز التوافق والالتزام. يمكن أن يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين المديرين التنفيذيين وفرق القيادة ومديري المنتجات ورائد الفريق وأعضاء الفريق الآخرين. قد يتم أيضًا تحديد مالكي المسؤوليات الرئيسية (KR)، وقادة فرق Scrum، وموظفي الدعم المرن في هذه المرحلة.
تجد بعض المنظمات أن إنشاء مكتب لإدارة المشاريع (PMO) بالأسلوب الرشيق يساعد في تطبيق الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) في بيئة سريعة ورشيقة. يمكن لمكتب إدارة المشاريع بالأسلوب الرشيق تسهيل تطوير أطر عمل رشيقة تتوافق مع الأهداف والنتائج الرئيسية. كما يمكن أن يساعد الفرق على تتبع التقدم المحرز من خلال الأساليب التكرارية والتدريجية.
عند تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية، غالبًا ما تهدف المؤسسات إلى تحقيق أهداف طموحة ولكن قابلة للتنفيذ تتبع إطار العمل: محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا. عادة ما ترتبط النتائج الرئيسية مباشرة بالأهداف.
إلى جانب تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية، يمكن للمؤسسات تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للمساعدة في قياس الأداء مقابل الأهداف والنتائج الرئيسية.
يجب تعيين الأهداف والنتائج الرئيسية لفترة محددة—مثل سنوية أو ربع سنوية—ويجب أن يكون لها معالم ومواعيد نهائية واضحة. يمكن أن يساعد إنشاء إيقاع لمراجعات وتحديثات الأهداف والنتائج الرئيسية المنتظمة المؤسسات على البقاء على المسار الصحيح.
قد يحتاج الموظفون إلى التدريب والدعم للمساعدة في فهم كيفية عمل الفرق بالأسلوب الرشيق وأدوارهم في كل من التقنيات الرشيقة ومنهجية الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR). يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للأسلوب الرشيق في أنه منهجية تعاونية إلى حد كبير وأقل هرمية (من أعلى إلى أسفل) من إدارة العديد من المؤسسات التقليدية.
يمكن أن يساعد تتبع وقياس مقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية للأهداف والنتائج الرئيسية المؤسسة على فهم ما إذا كانت تحرز تقدمًا حقيقيًا أو إذا كانت بحاجة إلى تغيير المسار.
يمكن أن تساعد المراجعات المنتظمة، مثل الاجتماعات الشهرية لاستعراض الأداء—على مستوى الفريق أو الشركة أو كليهما—في ضمان أن الشركة بأكملها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نجاح الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR).
تتيح مراجعات الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) فرصة لمناقشة التقدم والتحديات، ومراجعة الاقتراحات التي لا تزال معلقة.
إذا دعت الحاجة إلى إجراءات جديدة، فقد توفر عمليات المراجعة إطارًا لتحديد الأهداف، مما يشجع على تقديم اقتراحات للتكرارات المستقبلية وفرصة لتبادل الأفكار حول الحلول المحتملة.
يمكن للمؤسسات استخدام الرؤى المستندة إلى البيانات لتوجيه عملية صنع القرار وتنقيح الأهداف والنتائج الرئيسية لزيادة سرعة تحولها إلى ممارسات رشيقة وتحقيق نجاح أكبر.
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