سجلات اللصق هي سجلات DNS يتم إنشاؤها عند مسجِّل النطاق. توفِّر هذه السجلات إجابةً كاملةً عندما يُرجِع خادم الأسماء مرجعًا لخادم أسماء موثوق به للنطاق. على سبيل المثال، يمكن أن يكون اسم النطاق "example.com" لديه خادما الأسماء "ns01.example.com" و"ns02.example.com". ولحل اسم النطاق، سيقوم DNS بالاستعلام بالترتيب التالي: الجذر، وخوادم أسماء نطاق المستوى الأعلى، وخوادم الأسماء الموثوق بها.

عندما تكون خوادم الأسماء لنطاق ما داخل النطاق نفسه، يتم إنشاء مرجع دائري. ويؤدي وجود سجلات اللصق في المنطقة الأصل إلى تجنب المرجع الدائري ويسمح بحدوث حل DNS.

يمكن إنشاء سجلات اللصق في نطاق المستوى الأعلى (TLD) عبر مسجِّل النطاق أو في خوادم أسماء المنطقة الأصلية إذا تم تفويض نطاق فرعي بعيدًا.