ما المقصود بتحليل شجرة الأخطاء (FTA)؟

بوابات OR: استخدم بوابة OR عندما يكون أي من أحداث الإدخال كافيًا لوقوع الحدث الناتج. بمعنى آخر، يقع الحدث الناتج في حال وقوع واحد على الأقل من أحداث الإدخال المتصلة ببوابة OR. على سبيل المثال، إذا كان تعطل النظام ناتجًا عن تعطل عنصر من العناصر أو حدوث خطأ في المشغل، فتُستخدم عندئذٍ بوابة OR لربط هذه الأحداث.