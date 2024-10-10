تواجه المنظمات ضغوطًا متزايدة للانتقال إلى سحابة في عالم المقاييس والخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات الفورية، والتي تستفيد جميعها من مرونة الحوسبة السحابية وقابليتها للتوسع. يعد فحص قدرات السحابة ونضجها عنصرًا رئيسيًا من عناصر التحول الرقمي ويمثل تبني السحابة جانبًا إيجابيًا هائلاً. تعتقد شركة McKinsey أنها تقدم فرصة بقيمة 3 تريليونات USD 3 trillion (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com) وينظر جميع قادة السحابة المستجيبين - ما يقرب من (99٪) - إلى السحابة على أنها حجر الأساس في إستراتيجيتهم الرقمية، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Deloitte (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com).
تتطلب إستراتيجية السحابة الناجحة تقييمًا شاملاً لمستوى نضج السحابة. يُستخدم هذا التقييم لتحديد الإجراءات—مثل الارتقاء بمستوى التكنولوجيا القديمة وتعديل مهام سير العمل التنظيمية—التي تحتاج المنظمة إلى اتخاذها لتحقيق أقصى استفادة من مزايا السحابة وتحديد أوجه القصور الحالية. نماذج نضج السحابة (CMMs) هي أدوات رائعة لهذا التقييم.
هناك العديد من نماذج نضج السحابة (CMMs) على أرض الواقع ويجب على المنظمات اختيار ما يلبي احتياجات عملهم بشكل أفضل. تعد المشاركة في تقييم مستوى نضج السحابة المكون من ثلاث مراحل باستخدام النماذج التالية: نموذج نضج تبني السحابة ونموذج نضج أمان السحابة ونموذج نضج السحابة الأصلية نقطة انطلاق جيدة للعديد من المنظمات.
يساعد نموذج النضج هذا على قياس مستوى نضج السحابة في المنظمة بشكل إجمالي. ويحدد التقنيات ومدى المعرفة الداخلية التي تمتلكها المنظمة، ومدى ملاءمة ثقافتها لتبني الخدمات المدارة، وتجربة فريق عمليات التطوير، والمبادرات التي يمكن أن تبدأ فيها للانتقال إلى السحابة وغير ذلك الكثير. التقدم على طول هذه المستويات خطي، لذلك يجب على المنظمة إكمال مرحلة واحدة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
يعد تعزيز الوضع الأمني أمرًا بالغ الأهمية لأي منظمة تنتقل إلى السحابة. يمكن أن تكون السحابة أكثر أمانًا من مراكز البيانات المحلية، وذلك بفضل السياسات والمواقف الحاسمة التي يستخدمها مزودو السحابة. وإعطاء الأولوية لأمن السحابة أمر مهم بالنظر إلى أن الانتهاكات القائمة على السحابة العامة غالبًا ما تستغرق شهورًا لتصحيحها ويمكن أن يكون لها عواقب مالية خطيرة وأضرارًا شديدة بالسمعة.
يمثل أمان السحابة الشراكة بين مزود الخدمة السحابية (CSP) والعميل. يقدم مزودو الخدمة السحابية (CSPs) شهادات تثبت الأمان الكامن في عروضهم، ولكن العملاء الذين يقومون بالبناء في السحابة قد يقدمون تكوينات خاطئة أو يحدثون مشكلات أخرى أثناء بنائهم على البنية التحتية السحابية. لذا يجب على مزودو الخدمة السحابية (CSPs) والعملاء التعاون لإنشاء بيئات آمنة والحفاظ عليها.
يتمتع تحالف أمان الحوسبة السحابية، الذي تعد ®IBM عضوًا فيه، بنموذج نضج أمان السحابة (CSMM) (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com) الذي يحظى بقبول واسع. يوفر النموذج أساسًا جيدًا للمنظمات التي تتطلع إلى تضمين الأمان بشكل أفضل في بيئاتها السحابية.
قد لا ترغب المنظمات أو قد لا تحتاج إلى تبني النموذج بأكمله، ولكن يمكنها استخدام أي من عناصره المنطقية. تدور المراحل الخمس للنموذج حول مستوى أتمتة الأمان في المنظمة.
يشير نموذجا النضج الأول والثاني بشكل أكبر إلى مدى استعداد المنظمة بشكل عام؛ ويُستخدم نموذج نضج السحابة الأصلية (CNMM) لتقييم قدرة المنظمة على إنشاء تطبيقات (سواء تم إنشاؤها داخليًا أو من خلال أدوات مفتوحة المصدر) وأحمال تشغيل السحابة الأصلية. وفقًا لشركة Deloitte (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com)، فإن 87٪ من قادة السحابة يتبنون تطوير السحابة الأصلية.
كما هو الحال في النماذج الأخرى، يجب على قادة الأعمال فهم أهداف أعمالهم أولاً قبل الغوص في هذا النموذج. ستساعد هذه الأهداف على تحديد مرحلة النضج اللازمة للمنظمة. ويحتاج قادة الأعمال أيضًا إلى إلقاء نظرة على تطبيقات شركتهم الحالية وتحديد الإستراتيجية الأكثر ملاءمة للانتقال إلى السحابة.
يمكن أن تعمل معظم التطبيقات التي تم إجراء "الرفع والنقل" لها في بيئة سحابية ولكنها قد لا تجني الفوائد الكاملة التي توفرها السحابة. غالبا ما تقرر المؤسسات الناضجة في استخدام البيئات السحابية أنه من الأكثر فعالية إنشاء تطبيقات سحابية أصلية لأدواتها وخدماتها الأكثر أهمية.
طرحت شركة Cloud Native Computing Foundation نموذجها الخاص.
يحدد مستوى نضج سحابة المنظمة المزايا ودرجة الاستفادة من الانتقال إلى السحابة. لن تصل كل المنظمات - أو قد لا ترغب - في الوصول إلى أعلى مستويات النضج في كل من النماذج الثلاثة التي تمت مناقشتها هنا أو جميعها. إلا إنه من المرجح أن تجد المنظمات صعوبة في المنافسة دون الوصول إلى مستوى معين من نضج السحابة، حيث أن 70% من أحمال التشغيل ستكون على السحابة بحلول عام 2024، وفقًا لشركة Gartner (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com).
كلما كانت البنية التحتية السحابية للمنظمة والأمان وحالة تطبيقات السحابة الأصلية أكثر نضجًا، كلما كانت السحابة أكثر نفعًا. من خلال فحص شامل لقدرات السحابة الحالية وخطة لزيادة النضج، يمكن للمنظمة زيادة كفاءة إنفاقها على السحابة وزيادة المزايا السحابية.
يساعد الانتقال السحابي باستخدام IBM Instana Observability على إعداد المنظمات للنجاح في كل مرحلة من مراحل عملية الانتقال (التخطيط والانتقال والتشغيل) للتأكد من أن التطبيقات والبنية التحتية تعمل بسلاسة وكفاءة. توفر ®Instana العديد من الحلول التي تساعد المنظمات على إنشاء بيئات وعمليات سحابية أكثر نضجًا، بدءًا من تحديد خطوط الأداء الأساسية وتهيئة البنية التحتية ووصولاً إلى تحديد الأعطال ومراقبة تجربة المستخدم النهائي.
ومع ذلك، فإن انتقال التطبيقات والبنية التحتية والخدمات إلى السحابة لا يكفي لتحقيق التحول الرقمي الناجح. تحتاج المنظمات إلى إستراتيجية مراقبة سحابية فعالة تستخدم أدوات فائقة الإمكانات لتتبع مقاييس الأداء الرئيسية—مثل وقت الاستجابة واستخدام الموارد ومعدلات ظهور الخطأ—لتحديد المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على موارد السحابة وأداء التطبيقات.
توفر ®Instana رؤية شاملة وفورية للحالة العامة للبيئات السحابية. كما تتيح لفرق تقنية المعلومات مراقبة موارد السحابة وإدارتها بشكل استباقي عبر منصات متعددة، مثل AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform.
يمكن أن تحسن منصة IBM Turbonomic عملية تسليم موارد الحوسبة والتخزين والشبكة بشكل استباقي داخل المجموعات لتجنب الإفراط في التزويد ولزيادة عائد الاستثمار. سواء أكانت منظمتك تتبع إستراتيجية السحابة أولاً أم السحابة الهجينة أم السحابة المتعددة، يمكن أن تساعد أتمتة منصة ®Turbonomic المدعومة بالذكاء الاصطناعي على خفض التكاليف مع الحفاظ على الأداء من خلال التحسين التلقائي والمستمر للسحابة.
استكشف IBM Instana Observability
استكشف IBM Turbonomic