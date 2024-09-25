كيفية بناء استراتيجية ناجحة لإدارة المواهب

لا يمكن للمؤسسات التعامل مع مبادرات إدارة المواهب بأنصاف الحلول. يجب أن تصبح إدارة المواهب جزءًا شاملاً من المؤسسة. وهذا يعني أن المؤسسة بحاجة إلى تحديد المقاييس التي تريد تتبعها وإنشاء تقييمات للموظفين لضمان تتبع نمو الموظفين بدقة.

إن وجود عملية قوية لإدارة المواهب يضمن للمؤسسة تقليل معدل ترك الموظفين للعمل بكفاءة وفعالية وتعزيز الأداء وإبقاء الموظفين سعداء. فيما يلي الخطوات التي يجب على المؤسسة اتخاذها لإنشاء استراتيجية فعالة لإدارة المواهب:

وضع أساساً قوياً

لتعظيم الاستفادة من نظام إدارة المواهب، يجب على المؤسسة وفريق الموارد البشرية لديها توضيح أهمية رأس المال البشري كأصل تنظيمي رئيسي. وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في الاستثمار في ”ثقافة الشركة“، حيث يوضح المديرون التنفيذيون وفريق الموارد البشرية للموظفين مدى أهمية دورهم في العمل، وكيف أنهم جزء من فريق أكبر، وكيف يمكنهم هم وأعضاء الفريق الآخرون أن يشعروا بالراحة في تقديم ذواتهم الأصيلة إلى العمل.

يؤدي القيام بذلك إلى خلق هالة للمؤسسة لتُعرف بـ "العلامة التجارية لصاحب العمل". يشير هذا إلى الموظفين الجدد والموظفين المستقبليين بأنهم ينضمون إلى مؤسسة تضع أولوياتهم في الاعتبار. هذه طريقة ذكية ولكنها لا تحظى بالتقدير الكافي لزيادة احتمالية قيام الموظف بالإحالات حيث يفخر الموظفون الحاليون بالتوصية بزملاء المؤسسة السابقين وأصدقائهم وعائلاتهم.

إنشاء الهيكل التنظيمي الصحيح

إن المؤسسات التي تنشئ وتوظف كبير مسؤولي الموارد البشرية (CPO) تُظهر أنها تأخذ إدارة المواهب على محمل الجد وأنها على استعداد للاستثمار في هذا المجال. في حين أن CPOs غالبا ما يقودون قسم الموارد البشرية، فإن اختصاصاتهم تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك. غالبا ما يكون مدراء العمليات مسؤولين عن الثقافة التنظيمية، مما يضمن قيام المؤسسة بالكشف عن التحيز اللاواعي في عمليات اتخاذ القرار والعناصر الأخرى التي تنشأ خلال دورة حياة الموظف بأكملها وحلها. من خلال ترقية الموظف المسؤول عن تنمية المواهب إلى الإدارة العليا، تثبت المؤسسة أن موظفيها هم أحد الأصول الأساسية.

تفعيل الاشتراك التنفيذي

يتطلب وضع استراتيجية ناجحة لإدارة المواهب من المديرين التنفيذيين في المؤسسة أن يدعموا الاستثمار وإظهار التزامهم من خلال العمل مباشرةً مع خبراء الموارد البشرية.

يدرك كبار المديرين التنفيذيين بشكل متزايد أن الموظفين هم عنصر كبير في نجاح الأعمال. يدرك المديرون التنفيذيون الواعون أن برامج إدارة المواهب القوية تحسّن مؤشرات الأداء الرئيسية مثل نسب الاحتفاظ بالموظفين ورضاهم وتقلل من تكاليف التوظيف. إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، تعد إدارة المواهب مكونًا أساسيًا في استراتيجية عمل المؤسسة التي تتوافق مع أهداف العمل الرئيسية مثل الإيرادات والربحية والتحكم في التكاليف.

إظهار نهج قوي أثناء التوظيف والتأهيل

تبدأ استراتيجيات إدارة المواهب قبل أن تقوم المؤسسة بتوظيف شخص ما. تُعد مرحلة اكتساب المواهب فترة حاسمة لإرساء أسس إدارة المواهب في المؤسسة. إن اللمسات البسيطة مثل التوصيف الوظيفي السهل الفهم، وفرص تطوير المهارات بشكل عام، والأمثلة على كيفية اهتمام المؤسسة بموظفيها، كلها توضح للموهبة المناسبة أنها ستنضم إلى مؤسسة تعتمد على الموظفين.

يجب أن يحصل كل مرشح محتمل على صورة واضحة عن كيفية تعامل المؤسسة مع إدارة المواهب. ويشمل ذلك مجموعات المهارات التي تتطلبها الوظيفة، وكيفية اكتساب الموظفين في المؤسسة كفاءات جديدة أو الاستمرار في تعلم المزيد عن المهارات الحالية، وكيف سيتم الحكم عليهم في الأداء والمسارات الوظيفية.

إن الطريقة التي تعامل بها المؤسسة مواهبها الجديدة أثناء عملية التأهيل تحدد مسار عملهم في المؤسسة وتكون بمثابة انعكاس لكيفية تعامل المؤسسة مع الموظفين. حتى في هذه المراحل المبكرة، يمكن أن تساعد ممارسات إدارة المواهب القوية، مثل استطلاعات مشاركة الموظفين وتوقعات الأدوار الواضحة، في تأسيس تجربة قوية للموظفين.

إعطاء الأولوية لرفاهية الموظف ونموه الوظيفي

تتطلب الإدارة الناجحة للمواهب أن تُظهر المؤسسة من خلال الأقوال والأفعال مدى اهتمامها بموظفيها. وعادةً ما ينطوي ذلك على خلق بيئة عمل إيجابية وتوصيل رسالة الاحترام المتبادل والمساواة. يتزايد إدراك الموظفين حول ما إذا كان صاحب العمل يساهم في رفاهيتهم، لذلك من المهم مطابقة أي وعود مع إجراءات ملموسة. هناك العديد من الطرق التي يمكن للمؤسسة اتباعها، بما في ذلك أيام الصحة النفسية، والقواعد المتعلقة بالاتصالات بعد ساعات العمل، والمتحدثين الضيوف، وإشراك الموظفين في اتخاذ القرارات بشأن المزايا والتدريبات التي يجب أن تقدمها المؤسسة.

تعزيز استراتيجية إدارة الأداء

يعد بناء وتتبع أداء الموظفين عنصراً حاسماً في أي استراتيجية لإدارة المواهب. لا يوجد موظفان متشابهان؛ فحتى أفضل الموظفين من المحتمل أن يكون لديهم فجوة أو اثنتان في المهارات يمكن لمديرهم مساعدتهم في حلها.

يجب أن تستثمر المؤسسات في برامج تدريب واسعة النطاق لضمان حصول القوى العاملة بأكملها على أحدث المهارات. وللمضي قدماً إلى أبعد من ذلك، يمكنهم تقديم مهارات مخصصة لأفضل المواهب الواعدة، مما يساعدهم على التفوق في وظائفهم. كما أنه من المهم أيضاً تتبع النتائج من خلال مراجعات الأداء واستطلاعات الرأي وغيرها.

تضمين تخطيط القوى العاملة في كل شيء

قد يكون من الصعب مواجهتها، ولكن الحقيقة القاسية هي أن كل موظف تقريبًا سيترك المؤسسة في مرحلة ما. وسواء تقاعدوا أو تولوا منصبًا جديدًا في شركة منافسة أو غيروا مجال عملهم لرغبتهم في ممارسة مهنة جديدة، فإن رحيلهم يمكن أن يوقف زخم المؤسسة أو يخلق تحديات.

وبما أن العديد من حالات المغادرة هذه يمكن أن تحدث بشكل مفاجئ، فليس من السابق لأوانه أبدًا البدء في التفكير في تخطيط التعاقب الوظيفي، وهي عملية تحديد وإعداد أفضل المواهب لتحل محل المديرين التنفيذيين الذين قد يغادرون بسبب التقاعد أو تغيير المسار الوظيفي أو عرض أفضل من مؤسسة أخرى. يجب على المؤسسات إنشاء برامج إرشادية قوية حيث يمكن للمديرين التنفيذيين المساعدة في إنشاء أساس لأولئك الذين قد يحلون محلهم إذا غادروا.

في نهاية المطاف، فإن تحديد أولويات استراتيجية إدارة المواهب هو قرار تنظيمي، إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، سيحقق عائد استثمار على أي تكاليف للبرنامج. لقد أصبح هذا الأمر مكونًا أساسيًا بشكل متزايد في استراتيجية العمل الشاملة للمؤسسة. فهو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به ليس فقط من أجل أهداف المؤسسة ولكن أيضًا لضمان معاملة الموظفين الذين يعملون بجد بإنصاف ومنحهم الأدوات اللازمة للنجاح في وظائفهم الحالية وما بعدها.