منذ أن غيّرت الجائحة عالم الشركات، أعادت المؤسسات تكريس نفسها (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) للتفوق في استراتيجية تجربة الموظفين. تُعد استراتيجية تجربة الموظف (EX) الناجحة (الرابط موجود خارج ibm.com) أفضل طريقة لتوظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها (الرابط موجود خارج ibm.com)، حيث يتخذ الموظفون قراراتهم بشأن مكان العمل بشكل متزايد بناءً على كيفية استجابتهم لاحتياجات الموظفين.

يمكن للمؤسسات إعطاء الأولوية لتجربة الموظف بشكل عام من خلال التفكير في كيفية خدمة موظفيها خلال جميع مراحل رحلة الموظف، بدءاً من عملية التوظيف إلى عملية التأهيل إلى عمل الموظفين في الشركة إلى مقابلة الخروج.

وعادةً ما ينطوي ذلك على قيام المديرين التنفيذيين وقادة الموارد البشرية بإنتاج ثقافة قوية ومتمحورة حول الموظفين، وإشراك الموظفين، وإدارة الأداء بالتنسيق فيما بينهم. يساهم كل منها بشيء فريد من نوعه في تجربة الموظف الإجمالية، كما هو مفصل أدناه:

ثقافة الشركة: بناء مهمة الشركة وقيمها التي تضع الموظفين في المقام الأول وإنشاء آليات لوضعها موضع التنفيذ.

مشاركة الموظفين: إنشاء برامج ومبادرات تضمن شعور الموظفين بالارتباط بصاحب العمل والراحة والرضا في وظائفهم.

إدارة الأداء: تحليل الأداء في مكان العمل من خلال استخدام الرؤى والأدوات التي يمكن أن تحدد طرق تحسين الأداء في مكان العمل.

خلال المراحل المبكرة من دورة حياة الموظف، مثل تجربة التأهيل، يجب على قادة الموارد البشرية أن ينقلوا للموظفين الجدد رسالة المؤسسة وكيف يمكنهم المساهمة مع البقاء صادقين مع ذواتهم الحقيقية. على سبيل المثال، يمكن أن يتوقف تحويل الموظفين المحتملين إلى موظفين جدد على ما إذا كانت المؤسسة ستثبت أنها ستوفر تجربة إيجابية للموظف.

وفي حين أن الموظفين يستفيدون من المؤسسات التي تعطي الأولوية لتجربة الموظفين الرائعة، فإن أصحاب العمل يستفيدون أيضاً، حيث من المرجح أن ينتج عن ذلك العديد من الفوائد التجارية الرئيسية التي تؤثر على النتيجة النهائية، بما في ذلك زيادة الربحية وانخفاض معدل ترك الموظفين للعمل وتعزيز رضا العملاء.

على هذا النحو، يتم تحفيز أصحاب العمل على الاستثمار في تجربة الموظف وتوصيلها إلى مجتمع الأعمال بشكل عام كجزء من مهمة الشركة.