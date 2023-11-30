يعتمد نجاح أي مجموعة على قدرتها على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها وتطويرها. ويشير استقطاب المواهب إلى الاستراتيجية والعملية المستمرة التي تستخدمها المجموعة وقسم الموارد البشرية لإيجاد وجذب وتقييم وتوظيف والاحتفاظ بالموظفين الجدد المؤهلين ذوي الكفاءة العالية التي تحتاجهم للنمو.

أصبحت الاستراتيجية المصممة جيدًا لاكتساب المواهب عنصرًا حساسًا للمؤسسات التي تسعى إلى تأمين ميزة تنافسية. وبعيداً عن مجرد ملء الوظائف الشاغرة، فإن الاستراتيجية الشاملة لاكتساب المواهب تشمل نهجاً شاملاً لإدارة المواهب، بدءاً من تحديد الاحتياجات التنظيمية إلى تعزيز العلاقات مع المرشحين المحتملين.

من خلال إدراك أهمية اتباع نهج استراتيجي واستباقي لاكتساب المواهب، يمكن للشركات أن تضع نفسها في مكانة مرموقة كجهة عمل مفضلة. يمكن لهذا النهج أن يعزز ثقافة لا تجذب المرشحين المناسبين فحسب، بل تزرع أيضاً النجاح والاستدامة على المدى الطويل.