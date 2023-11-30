يعتمد نجاح أي مجموعة على قدرتها على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها وتطويرها. ويشير استقطاب المواهب إلى الاستراتيجية والعملية المستمرة التي تستخدمها المجموعة وقسم الموارد البشرية لإيجاد وجذب وتقييم وتوظيف والاحتفاظ بالموظفين الجدد المؤهلين ذوي الكفاءة العالية التي تحتاجهم للنمو.
أصبحت الاستراتيجية المصممة جيدًا لاكتساب المواهب عنصرًا حساسًا للمؤسسات التي تسعى إلى تأمين ميزة تنافسية. وبعيداً عن مجرد ملء الوظائف الشاغرة، فإن الاستراتيجية الشاملة لاكتساب المواهب تشمل نهجاً شاملاً لإدارة المواهب، بدءاً من تحديد الاحتياجات التنظيمية إلى تعزيز العلاقات مع المرشحين المحتملين.
من خلال إدراك أهمية اتباع نهج استراتيجي واستباقي لاكتساب المواهب، يمكن للشركات أن تضع نفسها في مكانة مرموقة كجهة عمل مفضلة. يمكن لهذا النهج أن يعزز ثقافة لا تجذب المرشحين المناسبين فحسب، بل تزرع أيضاً النجاح والاستدامة على المدى الطويل.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
إن اكتساب المواهب هو خطة استراتيجية شاملة تقوم المؤسسة بتطويرها لتحسين عملية اكتساب المواهب، أي تحديد المواهب المناسبة وجذبها والاحتفاظ بها. يتضمن سلسلة من العمليات والمبادرات المترابطة المصممة لمواءمة احتياجات المواهب في المؤسسة مع أهدافها التجارية. وتحدد الاستراتيجية أساليب وعمليات البحث عن المرشحين وفرزهم واختيارهم، مع التركيز أيضاً على الاحتفاظ بالموظفين وتطويرهم على المدى الطويل.
تتضمن استراتيجية اكتساب المواهب استخدام طرق وتقنيات وممارسات توظيف متنوعة. فهي تُمكِّن أخصائيي الموارد البشرية والمؤسسة من بناء علامة تجارية قوية لصاحب العمل، وخلق تجربة إيجابية للمرشحين، وتعزيز قوة عاملة فعالة ومتنوعة وشاملة. تتكيف استراتيجية اكتساب المواهب الفعالة باستمرار مع التغيرات في اتجاهات الصناعة وتفضيلات المرشحين. وتضمن أن تظل جهود المؤسسة في اكتساب المواهب تنافسية ومرنة.
تتضمن الاستراتيجية الفعالة لاستقطاب المواهب عناصر مصممة لجذب وتقييم وتحديد والاحتفاظ بأفضل المواهب لتلبية احتياجات المجموعة الحالية والمستقبلية للتوظيف. ويجب أن يتضمن إنشاء الإستراتيجية الناجحة هذه الخطوات:
يمكن للعلامة التجارية الجذابة لصاحب العمل أن تميز المجموعة، مما يجعلها وجهة جذابة للمهنيين المهرة. ويمكن اتخاذ العديد من الخطوات لبناء وتعزيز العلامة التجارية لصاحب العمل، بما في ذلك:
قم بإجراء التقييم الشامل للمواهب الحالية والمستقبلية التي تحتاجها المؤسسة لتحقيق أهدافها التجارية.
يمكن لمجموعة متنوعة من قنوات المصادر الاتصال بفعالية مع مجموعة أوسع من المرشحين المحتملين. تشمل قنوات المصادر الرئيسية ما يلي:
يمكن أن يساعد تنفيذ عملية فحص منظمة وشاملة في تقييم مجموعات مهارات المرشحين ومؤهلاتهم ومدى تناسبهم الثقافي. لتطوير عملية فحص فعالة:
وفيما يلي بعض الطرق الفعالة لتحسين تجربة المرشح:
من خلال استخدام رؤى قائمة على البيانات، يمكن للمجموعات اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين عمليات التوظيف، وتحسين جودة التوظيف بشكل عام. إليك عدة طرق يمكن من خلالها استخدام البيانات والتحليلات في استراتيجية اكتساب المواهب:
يمكن للتقنية أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جوانب مختلفة من استراتيجية اكتساب المواهب. ويمكن أن تمكن المجموعات من تبسيط عمليات التوظيف، وتحسين تجربة المرشحين، واتخاذ قرارات توظيف قائمة على البيانات. وفيما يلي عدة طرق يمكن من خلالها استخدام التقنية كجزء من الإستراتيجية الشاملة لاكتساب المواهب:
إن دمج مبادرات التنوع والشمول في التوظيف يمكن أن يؤدي إلى فوائد عديدة: تعزيز الابتكار، ورفع معنويات الموظفين، وبناء علامة تجارية إيجابية لصاحب العمل. وفيما يلي المزيد من الأسباب التي تجعل التنوع والشمول ضروريين لاستراتيجية استقطاب المواهب:
يتطلب دمج التنوع والشمولية في استراتيجية اكتساب المواهب نهجًا شاملًا. يتضمن ذلك إنشاء أوصاف وظيفية شاملة، وتطبيق ممارسات توظيف خالية من الانحياز، وتقديم تدريب على التنوع، وتعزيز ثقافة مكان عمل شاملة. من خلال إعطاء الأولوية للتنوع والشمول، تبني المؤسسة قوة عاملة أكثر ديناميكية وابتكاراً ومرونة تعكس المجتمع المتنوع الذي تعمل فيه.
ينطوي بناء مسار للمواهب على تحديد ورعاية العلاقات مع المرشحين المحتملين بشكل استباقي حتى لو لم تكن هناك وظائف شاغرة فورية. إليك السبب الذي يجعل بناء مسار للمواهب جزءًا مهمًا من استراتيجية اكتساب المواهب:
يتيح التقييم المنتظم للمجموعات تحديد مجالات التحسين وإجراء التعديلات اللازمة ومواءمة استراتيجية استقطاب المواهب مع الاحتياجات المتغيرة للشركة. وفيما يلي عدة طرق يمكن للمجموعة من خلالها تقييم استراتيجية استقطاب المواهب لديها:
في حين أن اكتساب أفضل المواهب أمر ضروري، إلا أن الاحتفاظ بالموظفين الحاليين وتطويرهم أمر لا يقل أهمية لنجاح المؤسسات واستدامتها على المدى الطويل. الاستثمار في تطوير الموظفين وخلق فرص النمو داخل المؤسسة يمكن أن يزيد من رضا الموظفين ويقلل من معدلات دوران الموظفين. هذا يوفر على المؤسسة الوقت والموارد المرتبطة بالتوظيف والتدريب للموظفين الجدد.
يوفر تعزيز مشاركة الموظفين، وتجربة الموظفين، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وتنمية ثقافة التعلّم العديد من الفوائد، بما في ذلك: مسارات وظيفية واضحة للموظفين تساعد على تجنب الفجوات في القيادة، وتساهم في نمو المؤسسة وقدرتها التنافسية بشكل عام. يجذب كل هذا الباحثين عن العمل إلى الشركات التي تعطي الأولوية لنمو الموظفين وتعلمهم وتقدمهم الوظيفي.
ومع ذلك، يظل حجر الأساسس في نجاح المنظمة هو استراتيجية استباقية لاستقطاب المواهب، ودفع النمو، وتعزيز المرونة، وتحديد موقف الشركات لتحقيق التميز المستدام في السنوات القادمة.
تعمل شركة IBM Consulting، بوصفها شركة استشارية رائدة في مجال استقطاب المواهب وتطوير المهارات، بشكل وثيق مع العملاء لتصميم حلول تناسب احتياجاتهم في مجال التوظيف وتنمية المهارات. سواء أكنت تتطلع إلى معالجة ارتفاع معدل استقالة الموظفين، أو تعزيز مجموعة تقنيات التوظيف، أو تحسين إنتاجية القوى العاملة، أو معالجة النقص في المهارات، أو إنشاء تجربة تعليمية فعالة لقوى عاملة متنوعة، يمكن لشركة IBM توفير استراتيجيات وأدوات مخصصة عبر الاستشارات والتقنية والخدمات المدارة.
استمع إلى الخبراء وهم يشاركون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات بطريقة أخلاقية لجعل إدارة الموارد البشرية أكثر كفاءة وإنسانية.
اكتشف 10 طرق يمكن للموارد البشرية من خلالها أن تصبح مستشارًا إستراتيجيًا لتطوير نموذج يركز على الأفراد ويضع المؤسسة في أفضل مكانة للمستقبل.
اعرف كيف يبني قادة الموارد البشرية ثقافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تبني التجربة وتمكين الأشخاص.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل واكتشاف الإمكانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفين.
تسريع عمليات الموارد البشرية باستخدام IBM watsonx Orchestrate وأتمتة المهام الشاقة.
تبسيط عمليات الموارد البشرية وتعزيز عملية صنع القرار ودفع نتائج الأعمال من خلال حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل، واكتشاف إمكانات الموظفين والعمل.