الاتجاه: الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

نحن ندخل العام الثاني من الاعتماد واسع النطاق على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وعلى هذا النحو، تهتم المنظمات بشكل متزايد بمعرفة كيف يمكنها تطبيق مجموعة كاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لتحسين عمليات أعمالها. وأظهر استطلاع IBM Institute for Business Value الذي تم إجراؤه مؤخرًا أن ثلاثة من كل أربعة من الرؤساء التنفيذيين يقولون إن الميزة التنافسية تعتمد على من لديه الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تقدمًا.

من الواضح بشكل متزايد أنه في السنوات القادمة، سيُظهر الذكاء الاصطناعي كثير من حالات الاستخدام التي يُعزز فيها الأنشطة البشرية ويُبسط المهام مقابل القضاء على قطاعات كبيرة من القوى العاملة. فعلى سبيل المثال، سيعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحرك سريع على تحسين الكفاءة عن طريق تقليل الوقت الذي يستغرقه البشر بشكل كبير لإنشاء الخطوط العريضة والتوصل إلى أفكار وتعلم معلومات مهمة. كما سيُنشئ روبوتات محادثة أكثر ذكاء يمكنها معالجة الأسئلة البسيطة، مما سيحسن تجربة العملاء مع إتاحة المجال لممثلي خدمة العملاء لمواجهة مشاكل الطلبات الأكبر.

سيكون التعلم الآلي أيضًا أداة قوية بشكل لا يصدق للمنظمات القائمة على البيانات والتي تتطلع إلى الاستفادة بشكل أفضل من ممارسات تحليل البيانات الخاصة بها. على سبيل المثال، سيساعد التعلم الآلي التطبيقي المنظمات التي تعتمد على سلسلة التوريد على المشاركة في اتخاذ قرارات أفضل، في الوقت الفعلي. وهذا سيمكنهم من التعامل بفعالية مع الظروف البيئية والسوقية التي يمكن أن تبطئ تسليم المواد الخام أو السلع التامة الصنع أو كليهما. لكن ماتزال المنظمات بحاجة إلى البشر لتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها بناء على ما تظهره البيانات التي تم تحليلها بواسطة التعلم الآلي..

الاتجاه: الأتمتة

كما هو الحال مع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فإن الأتمتة ستكون محركًا ضخمًا للإنتاجية البشرية. فمن المرجح أن تكشف المنظمات التي تمر بتحولات رقمية عن شرائح واسعة من العمل اليدوي الذي يمكن ويجب أن يتم أتمتته. على سبيل المثال، يمكن لأتمتة العمليات الآلية (RPA) أتمتة أنشطة التجارة الإلكترونية مثل معالجة الطلبات وإدارة المخزون وحل مشكلات العملاء.

الاتجاه: الحوسبة السحابية

أمضت المنظمات السنوات القليلة السابقة في عملية الترحيل إلى المنصات السحابية. وسواء كانوا يستخدمون بيئة السحابة العامة أو السحابة الخاصة أو السحابة المتعددة، فإنهم يتخلصون من الخطوة المرهقة المتمثلة في المحافظة على مراكز البيانات الخاصة بهم. ويستخدم مقدمو الخدمات السحابية التقنيات السحابية للحفاظ على مدة التشغيل والأمان، بحيث يمكن للمنظمات التركيز على أعمالها الأساسية.

الاتجاه: الأمن الإلكتروني

بحكم الاعتماد على الإنترنت في كثير من الخدمات، أصبحت المنظمات أكثر عرضة للهجمات الرقمية. ومن المحتمل أن تواجه المنظمة صعوبات في البيئة الحديثة، حيث أن وضعها الأمني الحالي تم بناؤه لأنظمة قديمة وقوى عاملة أقل توزيعًا. ومن الطرق التي تتعامل بها المنظمات مع الأمن الإلكتروني بشكل مباشر هي من خلال اعتماد حركة "الاختبار المبكر"، حيث يتضمن هذا النهج نقل عوامل الأمن الإلكتروني إلى بداية دورة التطوير، وتضمينها بشكل مباشر في التعليمات البرمجية.

هناك طريقة أخرى تجرب خلالها المنظمات التدابير الأمنية المتقدمة عن طريق سلسلة الكتل، والتي يمكن أن تعزز تكامل البيانات والمعاملات الآمنة.

الاتجاه: حوسبة الحافة وإنترنت الأشياء

سيتطلب مزيدًا من الأجهزة الموزعة زيادة الترابط بين الأجهزة لزيادة القيمة. ويتيح إنترنت الأشياء (IoT) للتقنيات إمكانية الاتصال والتواصل مع بعضها البعض. فعلى سبيل المثال، يمكن للمصنعين استخدام إنترنت الأشياء في مصانعهم لمعرفة متى تحتاج أجهزتهم إلى الإصلاح، والمعروفة باسم الصيانة الوقائية. وتجعل حوسبة الحافة إنترنت الأشياء أكثر كفاءة وقوة من خلال تقريب تطبيقات المؤسسة من مصادر البيانات مثل أجهزة إنترنت الأشياء أو خوادم الحافة المحلية.

الاتجاه: التحولات على مستوى الصناعة

تؤثر التحولات الرقمية في الصناعات المختلفة بطرق فريدة من نوعها. فعلى سبيل المثال، استفادت المستشفيات ومقدمو الرعاية الصحية من الجائحة لإعادة التفكير في ممارساتهم بالكامل. وقد قاموا بتحويل الأموال والموارد لإنشاء خدمات قوية للرعاية الصحية عن بُعد مثل مؤتمرات الفيديو وتعزيز وصول المرضى إلى السجلات الصحية. لكن تطلب ذلك استثمارًا كبيرًا في حماية البيانات وتعزيزات الأمن الإلكتروني، حيث أن اختراق أمن البيانات التي تحتوي على معلومات طبية حساسة قد يكون كارثيًا.

زاد مقدمو الخدمات المالية من استخدامهم لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) للاستفادة من الأنظمة البنائية الأكبر والتواصل مع مزيد من الشركاء. وقد وجدت منظمات المستهلكين طرقًا لتوسيع تجربة العملاء رقميًا، مثلما فعلت ويمبلدون عندما أنشأت تعليقًا صوتيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي على مقاطع الفيديو على تطبيق ويمبلدون وموقعه الإلكتروني.

الاتجاه: رمز منخفض أو بدون رمز

يعمل التحول الرقمي على تغيير تطوير التقنيات بشكل كامل من خلال ظهور مزيد من أساليب الترميز المرئي. ويساعد الرمز المنخفض فريق عمليات التطوير (DevOps) من خلال تبسيط بعض جوانب الترميز ويمكن أن يؤدي عدم وجود رمز إلى إدخال غير المطورين في عملية التطوير. ويجسد هذا النهج كيف يجمع التحول الرقمي بين التقدم التقني، مثل إنشاء ترميز موجه بصريًا، مع التغيرات الثقافية. ويتيح هذا التحول لغير التقنيين إمكانية التطوير، ويكسر الصوامع ويشجع الجميع على المشاركة في بناء المنتجات والحلول.

الاتجاه: العمل عن بعد

كان التوجه نحو القوى العاملة الموزعة يحدث بالفعل قبل الجائحة. وفي حين أن بعض الشركات تطلب من العمال العودة إلى المكاتب بدوام كامل، فإن الكثير منهم يختارون العمل الهجين أو العمل عن بعد بشكل كامل. وعلى هذا النحو، يجب عليهم إعادة التفكير في سير عملهم، وكيفية تتبع عناصر مثل الإنتاجية والحضور، وكذلك كيفية تنفيذ التقنيات الرقمية اللازمة للقيام بوظائفهم. فعلى سبيل المثال، قد تحتاج المنظمات إلى إعداد شبكة افتراضية خاصة (VPN) أكثر قوة ومتانة لتمكين الموظفين من تسجيل الدخول والوصول إلى المستندات الحساسة.