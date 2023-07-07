تقف التهديدات المتزايدة، والأدوات، والبيانات عائقًا أمام العمليات الأمنية. وسواء أكنت ستنتقل إلى سحابة AWS أو تديرها بالفعل، تُعَد IBM Security شريكًا موثوقًا به في أمن السحابة، حيث تقدِّم حلولًا رائدة لتأمين سحابة AWS أو عمليات النشر متعددة السحابات، بالإضافة إلى خدمات من الخبراء لتطوير وتنفيذ وتوسيع استراتيجيات أمنية مستدامة، مع تكامل خدمات وأدوات AWS الأصلية.
تُعَد IBM Security من مقدمي الخدمة الرائدين في السوق؛ إذ يتوفر لديها أكثر من 9,000 متخصص أمني— وهي توفر الخدمات الأمنية لشركات Fortune 100 الأمريكية بأكملها، وتراقب أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا.
تبرز Trek10 كشريك IBM Security يعمل بالاشتراك مع AWS وIBM.
أصبحت Trek10 تمتلك الآن عرضًا على سوق AWS لتقييم الامتثال للمخاطر مدعومًا بحل إدارة الوضع الأمني للبيانات IBM Guardium. تشمل حالات الاستخدام المحددة اكتشاف البيانات وتصنيفها، وحماية البيانات ومراقبتها، والتشفير وإدارة المفاتيح، والامتثال التنظيمي.
يساعد مقدمو الخدمات الأمنية المُدارة (MSSPs) العملاء على مواجهة التحديات والقضاء على التهديدات الإلكترونية بسرعة ودقة أكبر مقارنةً بما يمكن للعملاء تحقيقه بمفردهم، مع الحفاظ على الكفاءة من حيث التكلفة، وتوليد تدفقات إيرادات جديدة، وزيادة هوامش الخدمة لأعمالهم الخاصة.
تقدِّم IBM Security مجموعة من العروض الأمنية المتميزة لمساعدة الشركاء على تقديم الخدمات الأمنية المُدارة من خلال مجموعة الحلول الأمنية المبتكرة المتكاملة التي تقدمها:
قابلة للتوسع ومتعددة المستأجرين
قائمة على الذكاء الاصطناعي أو تضم إمكانية الكشف عن التهديدات للحصول على الرؤى بشكل أسرع
منصة مفتوحة وموحدة
التوسع دون استبدال كامل
احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.
هل تتطلع إلى تحديد البيانات الظلية وحركتها عبر التطبيقات؟ اقرأ عن إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)
تبسيط وصول المستخدمين لديك إلى جانب استخدام تقنيات الويب والهاتف المحمول والسحابة بشكل أكثر أمانًا.
تمكين المصادقة السهلة والآمنة لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة والتطبيقات السحابة لتعزيز القدرات الأمنية الأصلية في AWS.
توفير، وتدقيق، وإعداد تقارير عن وصول المستخدم ونشاطه من خلال قدرات دورة الحياة، والامتثال، والتحليلات.
صفحة الحلول الحكومية (الرابط موجود خارج موقع IBM.com)
إدارة الأجهزة والمستخدمين والبيانات لديك وحمايتها بسرعة من وحدة تحكم واحدة باستخدام حل MaaS360، وهو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة نقاط النهاية الموحدة ويتم توفيره كخدمة.
من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي التوليدي لاكتشاف الثغرات ومعالجتها ومنعها، يمكن للمؤسسات تحسين كفاءة الأمان، وتوفير تجربة أفضل للمحللين، وتبسيط العمليات الأمنية لديها.
استكشف ممارسات ومبادئ أمن البيانات الكامنة وراء نجاح كبار مسؤولي البيانات الرائدين. دليل عمل يقدِّم اقتراحات قصيرة الأجل وطويلة الأجل لكيفية تسريع طريقك نحو تحقيق القيمة من بيانات مؤسستك.
يُعَد تأمين عالم متعدد السُّحُب وهجين تحديًا ولكنه أمر مهم وضروري. يوفِّر كلٌّ من IBM Guardium Data Protection وGuardium Insights على AWS رؤية مركزية ورؤًى للامتثال ضمن منصة أمان بيانات مرنة وقابلة للتوسع.
تعرَّف على كيفية تشكيل AWS وIBM Security لحل شامل يوفر حماية كاملة للبيانات ونظام ثقة صفرية في AWS Cloud باستخدام خدمات AWS Native وIBM Guardium.
سواء أكنت تنتقل إلى سحابة AWS Cloud أو تعمل بالفعل على AWS Cloud، تُعَد IBM Security شريكًا موثوقًا به في أمن السحابة، حيث تقدِّم حلولًا رائدة لتأمين سحابة AWS Cloud أو عمليات النشر متعددة السحب. كما تقدم IBM Security خدمات خبيرة لتطوير وتنفيذ وتوسيع استراتيجيات أمنية مستدامة، مع تكاملها مع الضوابط والخدمات الأصلية في AWS.
يعمل AWS Cloud Threat Management Assessment على تحديد الثغرات في الوضع الأمني لسحابة AWS الخاصة بك ويوفر برنامجًا يضم قدرات الخدمات الأمنية المُدارة، وإدارة الثغرات، والذكاء الاصطناعي، والاستجابة للحوادث. ويشمل مراجعة شاملة وتقارير حول ما يلي:
تتولى خدمات ترحيل السحابة من IBM عملية ترحيل سحابة عملك، ما يُتيح لك التركيز على الأمور الأخرى. وتعمل خدماتنا على تعزيز السرعة والأداء وقابلية التوسع والأمن في اعتماد السحابة وتحولها، بينما يساعدك خبراؤنا على تصميم أفضل استراتيجية ترحيل وخارطة طريق لضمان مسار آمن وقابل للتكرار وقابل للتوسع نحو السحابة.
تساعد خدمات وبرمجيات IBM Security المؤسسات على دمج خدمات AWS الأصلية من خلال دمج Amazon GuardDuty، وAmazon CloudTrail، وAmazon CloudWatch، وAWS Security Hub، وAWS Network Firewall، وغيرها.
تم اعتماد IBM Security من AWS كشريك من المستوى الأول في فئة مقدمي الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP)، وشريك خدمات من الدرجة الأولى، لما تقدِّمه من خدمات وبرامج أمنية. وتقدِّم IBM Security استشارات وخدمات تكامل أنظمة رائدة في السوق، وإدارة تهديدات متكاملة، واستجابة للحوادث، وخدمات أمنية للبيئات السحابية، وخدمات أمنية مُدارة رائدة في السوق ومتوافقة مع إطار عمل NIST CSF لدعم نمو وتطوير عمليات الأمن المؤسسي لديك بشكل منهجي.