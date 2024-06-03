خدمات تجميع واختبار أشباه الموصِّلات

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خدمات تجميع واختبار أشباه الموصِّلات
تطوِّر شركة IBM تقنيات الشرائح المدمجة والتغليف المتقدم لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والمنطق الرقمي.
من خلال دمج تقنيات متعددة على مستوى التغليف لتعزيز الأداء وتقليل التكاليف، تُتيح أطر عملنا نموذجًا جديدًا من نوعه للابتكار في أشباه الموصلات علاوة على مسار جديد لتلبية المتطلبات المتزايدة لأداء الذكاء الاصطناعي.
تعمل منشأة IBM Bromont في كندا على تحويل أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا في العالم إلى مكونات ميكروإلكترونية متطورة تُستخدم في جميع أنظمة IBM، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المنتجات التي ينتجها عملاؤها من مصنعي المعدات الأصلية (OEM).
بخبرة تتجاوز 50 عامًا في تجميع واختبار التغليف، تُعَد Bromont أكبر منشأة تجميع واختبار أشباه موصلات في أمريكا الشمالية وواحدة من أكبر المُصدّرين في كندا؛ إذ تُنتِج أكثر من 100 ألف وحدة متقدمة أسبوعيًا بطريقة Flip Chip.
التركيز على fcBGA وSiP
التصميم
التوصيف
النمذجة
حل CPO - CSPO متكامل.
مميزات تطوير CPO
1972: افتتاح موقع Bromont
1996: مزود عالمي لمعالجات أجهزة الألعاب
2016: نظام z13 - شريحة 8 أنوية بتردد 5.2 جيجاهرتز على مواد عضوية
2018: SiP، بطاقات صغيرة - برنامج Z - أجهزة التشفير. 2022: الذكرى الخمسين للتأسيس
لوائح الاتّجار الدولي بالأسلحة (ITAR)
المعلومات غير المصنفة الخاضعة للتحكم (CUI)
سري
قدرة كاملة على تدفق العمليات من تجميع المواد في مرحلة MRL وصولًا إلى التجميع والاختبار، مع التركيز على تمكين تقنية 3DHI باستخدام الترابط الهجين، وتمكين الركيزة عالية الكثافة (HD)، وتقنية جسر DBHi. تستفيد IBM Bromont والشركات المصنِّعة الأصلية (OEM) من 50 عامًا من الخبرة في التصنيع لخدمة كل من شركة IBM والعملاء الخارجيين في إنتاج شرائح الفليب المتقدمة، وSiP، واختبارات الإنتاج.
وفرة الطاقة النظيفة
شبكة الطاقة النظيفة
وفرة إمدادات المياه
التزام الحكومة بالاستدامة
مختبرات تطوير IBM الموجودة في خط سكة حديد شمال شرق الولايات المتحدة تدفع الابتكار في تكنولوجيا أشباه الموصِّلات للنهوض بمستقبل الحوسبة.
أكبر منظمة بحثية صناعية في العالم، تضم أكثر من 1,500 عالم ومهندس وتعمل على تصميم ما هو قادم في مجال الحوسبة.
100 ألف قدم مربعة من مساحة مصانع أشباه الموصِّلات، مع العديد من أكبر الإنجازات في الصناعة التي تأتي من هذا الموقع.
تستفيد IBM Bromont من شراكتها مع C2MI للاستفادة من المعدات المتطورة من أكثر من 70 شركة مصنِّعة للمعدات.
مع استمرار ارتفاع الطلب على الرقائق بسبب تقدم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، تتعاون حكومتا كندا ومقاطعة كيبيك مع شركة IBM لتدعيم مستقبل سلسلة إمداد الرقائق في أمريكا الشمالية من خلال تعزيز قدرات التجميع والاختبار والتغليف في مصنع IBM في برومونت، بمقاطعة كيبيك. وستستثمر الكيانات الثلاثة ما يصل إلى 187 مليون دولار كندي لتعزيز قدرات التجميع والاختبار والتغليف في المصنع، ما يُتيح لشركة IBM التوسع في أبحاثها وتطويرها لأساليب التصنيع القابلة للتوسع وعمليات التجميع المتقدمة الأخرى.
بدأت برومونت رحلة تحولها الرقمي في مايو 2024، بهدف رفع عمليات تغليف واختبار أشباه الموصِّلات إلى قمة التصنيع الذكي. حيث ستعمل هذه المبادرة على بناء أساس نسيج قوي من البيانات المتكاملة، ما يسهِّل عملية التكامل بين تقنيات الذكاء الاصطناعي/العلم الآلي المتقدمة. سيُتيح المصنع الذكي إمكانية المراقبة التنبؤية والفورية لفحوصات الجودة والاستفادة من تحليلات البيانات الكبيرة للتنبؤ بأعطال المعدات بشكل استباقي. سيتم أيضًا تنفيذ برج مراقبة لتوحيد البيانات والرؤى الحيوية، ما يُتيح اتخاذ قرارات مدروسة عبر مستويات الإدارة. تهدف برومونت من خلال هذه التحسينات في إدارة الأداء والجودة الأصلية، إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والموثوقية، ووضع معيار جديد في مجال الصناعات.
تهدف المرحلة الأولى إلى زيادة قدرة التجميع والاختبار لتقنيات التغليف المتقدمة من نوع fcBGA، بالإضافة إلى إضافة سعة لتجميع تقنيات Si Photonics. ستضيف المرحلة 1.5 ضمن خطة التوسعة قدرات تركيب الرقائق وتغليف الرقائق على مستوى اللوحة بتقنية الفان-آوت قبل حلول النصف الثاني من 2026. وستساهم هذه الإضافة في إنشاء حل متكامل في أمريكا الشمالية لكل من البحث والتطوير والتصنيع عالي الحجم، ما يستفيد من التعاون مع مراكز أبحاث IBM لتحقيق التآزر بين المختبر والمصنع. علاوة على ذلك، تعمل شركة IBM مع شريكها في التطوير C2MI، الواقع بجانب مصنع IBM في برومونت، لوضع اللمسات الأخيرة على الخطط لإضافة عمليات إنهاء الرقائق لحلول Si Interposer بتقنية 2.5D وحلول 3D. من المقرر أيضًا أن يبدأ الإنتاج لهذه الإضافة في موقع C2MI في النصف الثاني من 2026.
إذا سبق لك أن قرأت أي شيء عن أشباه الموصِّلات، فربما تكون قد رأيت صورة لشخص يحمل رقاقة. وهي أقراص سيليكون تحتوي على مئات من رقائق الكمبيوتر المستقبلية.
نعمل على تطوير مواد جديدة لكل من أصغر وأكبر مقياس للطول في تصنيع أشباه الموصلات؛ إذ يشمل ذلك المقياس الأصغر من 20 نانومترًا والأكبر من 20 مم.
حقَّق الباحثون في IBM وASMPT إنجازًا كبيرًا بتقنية الربط الهجين التي تقلل بشكل كبير من حجم الاتصال بين المدخلات والمخرجات بين شريحتين، ما يفتح الطريق أمام العديد من التصاميم الجديدة للرقائق الحاسوبية.