استخدم وحدة التخزين على السحابة لمشاركة قواعد بيانات ®z/OS مع أنظمة z/OS sysplexes الأخرى والمنصات الأخرى ولتقليل البيانات غير النشطة المخزنة على الشرائط المدارة بواسطة HSM
يعمل حل IBM z/OS DFSMS Cloud Data Manager على توسيع رحلتك إلى التخزين على السحابة من خلال مساعدتك على استخدام وحدة تخزين بيانات z/OS.
يُتيح لك نقل كميات كبيرة من قواعد بيانات DFSMShsm Migration Level 2 (ML2) الحالية إلى Migration Level Cloud (MLC) ما يلي:
تُتيح لك كتابة وقراءة قواعد بيانات z/OS من وإلى وحدة التخزين المتوافقة مع S3 على السحابة على نطاق واسع إمكانية مشاركة بيانات z/OS مع منصات أخرى وأنظمة z/OS sysplexes الأخرى باستخدام منهجيات متسقة وآمنة.
يمكنك الاحتفاظ بدقة مجموعات البيانات المهمة القديمة في أثناء نقل البيانات إلى وحدة التخزين على السحابة حيث يظل آخر تاريخ مرجعي وتاريخ النقل دون تغيير.
يمكنك الترقية إلى سحابة IBM الشفافة من أجل إعادة نقل البيانات إلى وحدات التخزين على السحابة بأقل قدر من المعالجة من خلال مضيف z/OS.
استخدم وحدة التخزين على السحابة لمشاركة بيانات z/OS مع أنظمة z/OS sysplexes الأخرى والمنصات الأخرى
تُمكِّنك خيارات الضبط من ترحيل مجموعات البيانات إلى السحابة دون المساس بأحمال تشغيل الإنتاج على برنامج DFSMShsm.
تُتيح لك Cloud Object Storage نقل البيانات المخزنة على شرائط DFSMShsm ML2 إلى أي وحدة تخزين متوافقة مع S3. يمكنك استخدام وحدات التخزين المحلية أو غير المحلية المتوفرة لتخزين البيانات غير النشطة.
يعمل النظام الفرعي للشرائط TS7700 على تسهيل عملية نقل البيانات المخزنة على شرائط DFSMShsm ML2 إلى كائنات السحابة وتقليل فترة معالجة إعادة الاستخدام واستبدال الوصول التسلسلي بالوصول المباشر إلى البيانات.
توفِّر وحدة Cloud Object Storage طريقة عالمية لمشاركة البيانات عبر المنصات. يستخدم حل Cloud Data Manager وحدة التخزين هذه لمشاركة بيانات z/OS مع المنصات الأخرى ومع أنظمة z/OS sysplexes الأخرى.
تمكَّن من نقل كميات هائلة من البيانات غير النشطة من الشرائط إلى Cloud Object Storage. يمكنك العثور بسهولة على البيانات المخزنة على شرائط ML2 المُدارة بواسطة برنامج DFSMShsm وتحديدها باستخدام تاريخ آخر عملية لنقل البيانات من ML2 إلى MLC.
يمكنك إنشاء سياسات جديدة أو تحديث السياسات الحالية الموضوعة منذ سنوات أو عقود مضت لبيانات ML2 الحالية. استخدم برنامج DFSMScdm لنقل بيانات ML2 الحالية وفقًا للسياسات الجديدة أو المُحدَّثة.
استبدل العمليات الحالية غير المتناسقة، مثل FTP و NFS، بمنهجية متسقة ومضبوطة لمشاركة بيانات z/OS على نطاق واسع.
بعد تثبيت Shopz، تكون المتطلبات كما يلي:
فيما يلي الدعم المحدد المطلوب من أجل الترقية إلى سحابة IBM الشفافة لنقل البيانات إلى السحابة:
تتطلب الترقية إلى سحابة IBM الشفافة توفير الإصدار VED 5.3 أو أحدث من أجل استخدام TS7700.
فيما يلي المتطلبات اللازمة لاستخدام z/OS DFSMS Cloud Data Manager: