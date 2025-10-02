Zerto on IBM Cloud

تحقيق هدف نقطة الاسترداد (RPO) في ثوانٍ وهدف وقت الاسترداد (RTO) في دقائق، مع حل حماية بيانات سهل النشر وقابل للتوسع.
يوفر Zerto إمكانية التعافي من الكوارث والتنقل السحابي ضمن حل واحد بسيط وقابل للتطوير.
المساعدة على حماية علامتك التجارية من الانقطاعات والاضطرابات من خلال الحماية المستمرة للبيانات.
تجنُّب تكاليف برامج الفدية وفترات التعطل وفقدان البيانات من خلال استعادة البيانات لأي نقطة زمنية خلال 30 يومًا.
تمكين التحول باستخدام استراتيجية سحابية هجينة فريدة من نوعها عن طريق استخدام السحابة المناسبة لك.
ترحيل أعباء العمل إلى IBM Cloud بثقة، باستخدام استثمارات VMware والعمليات والأدوات الموجودة.
تعرَّف على كيفية قيام IBM Global Technology Services بتمكين نماذج مرنة لتخفيف المخاطر وضمان استمرارية الأعمال.
استخدام ميزات النسخ الاحتياطي والاستعادة والتكرار لإدارة بيئات VMware vSphere وMicrosoft Hyper-V.