تمكين أعمالك من تنفيذ برمجيات ®IBM Z بسرعة وكفاءة من حيث التكلفة وبأدنى قدر من التعطيل. تم تصميم نهجنا لتقديم أقصى قيمة وعائد استثمار (ROI)، ووضع أساس قوي للابتكار المستمر والتحسين المستدام. من خلال عملية مبسَّطة وفريق متخصص من الخبراء، تضمن IBM انتقالًا سلسًا، لتختصر بذلك وقت ترحيل البرمجيات من سنوات إلى أشهر.