قائم على الذكاء الاصطناعي لتحقيق السرعة والكفاءة وتقليل المخاطر
تمكين أعمالك من تنفيذ برمجيات ®IBM Z بسرعة وكفاءة من حيث التكلفة وبأدنى قدر من التعطيل. تم تصميم نهجنا لتقديم أقصى قيمة وعائد استثمار (ROI)، ووضع أساس قوي للابتكار المستمر والتحسين المستدام. من خلال عملية مبسَّطة وفريق متخصص من الخبراء، تضمن IBM انتقالًا سلسًا، لتختصر بذلك وقت ترحيل البرمجيات من سنوات إلى أشهر.
استخدِم منهجية مجرّبة وفريقًا مدعومًا بأكثر من 3500 عملية ترحيل برمجيات ناجحة لضمان انتقال سلس.
تسريع الترحيل وتقليل الجهد اليدوي؛ لتخفيض إجمالي تكلفة الملكية وتحقيق عائد الاستثمار المتوقع.
تسريع الترحيل عبر عمليات مبسَّطة ومسرِّعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت المناسب لتحقيق القيمة.
إدارة الترحيل بثقة باستخدام الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي مع الاستفادة من خبرة IBM المثبتة.
تُعيد برمجيات IBM Z تعريف طريقة استخدام الشركات لأنظمة الكمبيوتر الرئيسي، مع إدخال الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في كل طبقة من استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك.
بفضل عملية الترحيل المثبتة وخبرائنا المخصصين، يمكنك البدء بتحصيل فوائد برمجيات IBM Z بسرعة وكفاءة—ما يعزز الابتكار ويحقق قيمة حقيقية للأعمال.
بنك ANZ
خلال 8 أشهر، تمكَّن الفريق من تنفيذ إطار عمل CI/CD بنجاح لما يقرب من 40 تطبيقًا، بما في ذلك 3 أنظمة مصرفية أساسية عالية الأهمية، وأكثر من 1,000 مستودع تطبيقات على أنظمة التحكم في الإصدارات المعتمدة على Git. “
سواء أكنت تنتقل إلى أدوات قواعد بيانات رائدة في الصناعة، أم أدوات متقدمة، أم أي برمجيات IBM Z أخرى، فإن خبراءَنا وأدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي جاهزون لإرشادك وتسريع رحلتك في كل خطوة. وبفضل تجربتنا المتعمقة ونهجنا المثبت، سنساعدك على ضمان انتقال سلس وآمن بكل ثقة.
تواصَل مع ممثل IBM الخاص بك اليوم للبدء.