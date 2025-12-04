IBM Crypto Anchor Verifier

في وقت سابق من هذا العام، عملت شركة IBM Research مع شركة كبيرة تعمل في مجال منتجات الأغذية للكشف عن الأمراض على أوراق الكاكاو باستخدام تقنية Crypto Anchor Verifier. كان جهاز التحقق قادراً على كشف المرض خلال ساعات من تعرض ورقة الكاكاو للإصابة، وكان قادراً على تتبع تقدم المرض بنفس مستوى الخبير البشري. يستكشف العميل الآن استخدام جهاز التحقق للكشف عن الأمراض التي تصيب حجيرات الكاكاو أيضاً.