يتميز IBM® TS1130 Tape Drive بقدرات تخزين تساعدك على تسهيل الوصول إلى البيانات، وتعزيز الأمان، وضمان الاحتفاظ طويل الأمد، وحوكمة البيانات والامتثال التنظيمي.

يوفر TS1130 Tape Drive تخزين بيانات مرنًا وعالي الأداء مع دعم لتشفير البيانات. يمكن أن يساعدك TS1130 Tape Drive على حماية استثماراتك في أتمتة الأشرطة من خلال توافقه مع أنظمة الأتمتة الحالية. ولدعم بيئة خوادم متعددة الأنظمة، يوفر TS1130 دعمًا متعدد المنصات.