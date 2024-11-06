أداة IBM Threat Detection for z/OS

تعزيز الأمن الإلكتروني باستخدام قدرات الكشف عن الخلل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في IBM Z
تُعَد IBM® Threat Detection for z/OS (المُشار إليها اختصارًا IBM TDz) منتجًا برمجيًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي، وهو يعمل على تحديد حالات الخلل في الوصول إلى البيانات والتي قد تُشير إلى وجود هجوم إلكتروني محتمل.
صُممت أداة IBM TDz لتعزيز الوضع الأمني العام للمؤسسة، وهي تستطيع مساعدة العملاء على تلبية اللوائح الناشئة مثل قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA). كما أنها تدعم المديرين التنفيذيين لأمن المعلومات وصناع القرار الآخرين في حماية أنظمة IBM Z الخاصة بهم بشكل أفضل مع إضافة عنصر لاستراتيجيتهم في الدفاع متعدد الطبقات.
تقوم IBM TDz بالكشف عن الحالات المحتملة للوصول غير الطبيعي والضار للبيانات عبر أنظمة z/OS ويُبلِغ عنه باستخدام الذكاء الاصطناعي. يتضمن النظام قوائم السياسات والاستثناءات لتقليل النتائج الإيجابية الزائفة إلى أدنى حد ممكن، ويوفِّر أدوات ملموسة للتشخيص والمعالجة. يتم جمع معلومات الوصول إلى البيانات في z/OS بواسطة DFSMS و IBM z/OS Workload Interaction Correlator في شكل سجلات من النوع SMF 98 الفرعية من 5 إلى 8.
عندما تكتشف IBM TDz حدث وصول غير مألوف إلى البيانات، يتم إرسال تنبيه عبر رسالة على وحدة التحكم. يتم أيضًا تسجيل الحدث في سجل SMF (النوع 83، النوع الفرعي الجديد 8) مع تفاصيل ذات صلة حول الحدث غير المألوف. ويمكن أتمتة المزيد من الإشعارات بسهولة من هذه المُخرجات.
استخدم المكوّن الإضافي IBM z/OSMF للحصول على رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي حول الأحداث غير المألوفة في الوصول إلى البيانات عبر النظام المشترك (sysplex). اطَّلِع على أنشطة الوصول إلى البيانات ذات الأهمية مع تفاصيل مثل معرِّفات المستخدم وتفاصيل المَهمة والجداول الزمنية ومجموعات البيانات المرصودة.
يتضمن z/OS ميزتين مدفوعتين تتاحان عند الحصول على ترخيص IBM TDz.
لا تتم الاستفادة بشكل مباشر من IBM z/OS Authorized Code Scanner (المُشار إليه اختصارًا zACS) بواسطة IBM TDz، ولكنه يأتي مع ترخيصه. وتقدِّم هذه الميزة فحصًا ديناميكيًا قويًا ومراقبة في الوقت الفعلي مصممة لاكتشاف الثغرات المحتملة داخل مكتبات تحميل APF.
تستفيد TDz من وظيفة IBM z/OS Workload Interaction Correlator لإنشاء سجل من نوع SMF 98 لكل نوع من أنواع المنتج كل 5 ثوانٍ، يحتوي على بيانات حول أنشطة المنتج بشكل موحد ومتزامن ومُنسق.
قبل تثبيت وتشغيل IBM Threat Detection for z/OS، يجب التأكد من توافق نظامك مع متطلبات الأجهزة والبرامج.
تدعم IBM Threat Detection for z/OS الأجهزة التي تعمل بنظام IBM z/OS 2.5 أو الإصدارات الأحدث.
يتطلب استخدام IBM TDz الحصول على صلاحيات كافية في نظام التشغيل z/OS. يمكن لمدير الأمان في مؤسستك إنشاء الصلاحيات اللازمة في مدير الأمان الخارجي (ESM) الخاص بك، مثل z/OS Security Server (RACF).
بالنسبة إلى نظام z/OS الذي تم تثبيت تطبيق IBM TDz عليه، يتطلب أن يكون نظام z/OS بالإصدار 2.5 أو إصدار أحدث. بالإضافة إلى ذلك، تتكون المتطلبات البرمجية الأخرى من IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS، الإصدار 11 (5655-DGJ) و IBM Open Enterprise SDK for Node.js بالإصدار 18.0 أو أحدث.
تستخدم IBM TDz بيانات SMF98 التي يجمعها كل من DFSMS و IBM z/OS Workload Interaction Correlator على كل نظام z/OS مشارك في sysplex لإجراء التحليلات وتحديد حالات الخلل. يجب تفعيل DFSMS لجمع بيانات نشاط الوصول إلى مجموعات البيانات في سجلات SMF 98 من النوع الفرعي من 5 إلى 8، وتطبيق الخدمة المطلوبة.