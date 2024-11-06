أداة IBM Threat Detection for z/OS

تستخدم IBM TDz بيانات SMF98 التي يجمعها كل من DFSMS و IBM z/OS Workload Interaction Correlator على كل نظام z/OS مشارك في sysplex لإجراء التحليلات وتحديد حالات الخلل. يجب تفعيل DFSMS لجمع بيانات نشاط الوصول إلى مجموعات البيانات في سجلات SMF 98 من النوع الفرعي من 5 إلى 8، وتطبيق الخدمة المطلوبة.