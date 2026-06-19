تطرح IBM حل IBM zSecure Detection، وهو حل جديد وقوي لإدارة التهديدات صُمم لمساعدة المؤسسات على تحديد الأنشطة المشبوهة على IBM z/OS والتحقيق فيها والاستجابة لها.
صُمم IBM zSecure Detection لمساعدة فرق الأمن على اكتشاف التهديدات في وقت أبكر، وتسريع وتيرة التحقيقات، وتقليل العبء التشغيلي الناتج عن الاستجابة للتهديدات المحتملة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تحليل سلوك النظام، وتصعيد صلاحيات مجموعات البيانات، والأنشطة التشفيرية غير المتوقعة.
يجمع IBM zSecure Detection بين مراقبة التهديدات، ورؤى الشبكة، والكشف عن أنشطة الوصول غير الطبيعية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وقدرات الاستجابة الآلية، وذلك لتوفير رؤية أكبر للأنشطة عبر z/OS.
أمضت المؤسسات عقوداً في تعزيز ضوابط الأمن الوقائي عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة الخاصة بها. تظل إدارة الهوية، وضوابط الوصول، والتشفير وبرامج الامتثال مكونات أساسية لاستراتيجية أمنية قوية. لكن السيناريو اليوم قد تغير.
تتطور التهديدات الإلكترونية بوتيرة تفوق النماذج الأمنية التقليدية. لم يعد المهاجمون يعتمدون فقط على الاكتشاف اليدوي أو الثغرات المعزولة.
يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الآن مسح البيئات، وتحديد التكوينات الخاطئة، وكشف الثغرات الأمنية بسرعة الجهاز، مما يقلل بشكل كبير من الوقت بين التعرض والاستغلال. وفي الوقت نفسه، غيّرت البرمجيات الخبيثة لسرقة المعلومات مشكلة الوصول الأولي. بدلاً من "الاختراق" التقليدي، تبدأ العديد من الهجمات في الوقت الحالي بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد صالحة تم الحصول عليها من نقاط النهاية، أو المتصفحات، أو أدوات المطورين. يؤدي هذا إلى طمس الخط الفاصل بين نشاط المستخدم المشروع والسلوك الضار، مما يجعل الدفاعات القائمة على المحيط والتوقيعات غير كافية بمفردها.
التحدي لا يكمن ببساطة في منع الوصول، بل في فهم اللحظة التي يبدأ فيها الوصول المشروع في اتخاذ طابع مريب.
تحتاج فرق الأمن إلى رؤية واضحة لكيفية تفاعل المستخدمين مع البيانات الحساسة، وكيفية تغير سلوك أحمال التشغيل بمرور الوقت. على سبيل المثال، عند الاستفادة من عمليات التشفير المتسارعة، أو عندما ترفع صلاحيات المستخدم لأداء العمليات الحرجة، أو عندما يتم تحديث البرامج والتكوينات الأساسية. إنهم بحاجة إلى القدرة على التمييز بين السلوك المتوقع والنشاط الذي قد يشير إلى هجوم إلكتروني محتمل. علاوة على ذلك، فإن تحدي معلومات التهديدات هذا يحتاج إلى أن يكون مخصصاً بدرجة عالية لنظام التشغيل وحزمة الحلول البرمجية المحددة ليكون فعالاً.
هنا يأتي دور IBM zSecure Detection.
تم تصميم IBM zSecure Detection لمساعدة المؤسسات على تجاوز أساليب المراقبة التقليدية من خلال توفير رؤية أوسع للأنشطة التي تجري عبر بيئة IBM Z الخاصة بها.
يعمل الح على تحليل نشاط النظام بشكل مستمر لتحديد السلوكيات المرتبطة برفع مستوى الصلاحيات، وتنفيذ الأوامر المشبوهة، وأنماط الوصول غير المعتادة إلى مجموعات البيانات، بالإضافة إلى العمليات التشفيرية غير الطبيعية. بالاقتران مع ميزة الكشف عن شذوذ الوصول إلى البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يساعد IBM zSecure Detection فرق الأمن على التركيز على الأنشطة ذات المخاطر الأعلى، وتحديد أولويات التحقيقات، واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ بدلاً من مجرد معالجة المزيد من التنبيهات.
في الوقت نفسه، يوفر IBM zSecure Detection تنبيهات فورية تقريبًا ومعلومات أمنية لبرامج أمن المؤسسات الأوسع، وذلك من خلال الاستفادة من محولات الربط الخاصة بإدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) التي يمكن دمجها في سير عمل العمليات الأمنية الحالية، مما يساعد المؤسسات على دمج رؤى أمن IBM Z في برامج أمن المؤسسات بشكل أكثر شمولاً.
نادراً ما توجد أنشطة التهديد في عزلة. غالبًا ما يكون فهم كيفية تواصل التطبيقات والمستخدمين والأنظمة أمرًا لا يقل أهمية عن فهم ما يحدث داخل نظام معين. يُوسع IBM zSecure Detection نطاق الرؤية إلى ما هو أبعد من نشاط المضيف من خلال توفير نظرة ثاقبة حول اتصالات الشبكة وأنماط الاتصال عبر بيئات z/OS.
كما يقدم الحل إمكانات آلية لتجزئة الشبكة الدقيقة التي تعمل على إنشاء سياسات تجزئة مخصصة بناءً على سلوك الاتصال المرصود. يساعد هذا المؤسسات على تقليل الاتصال غير الضروري، والحد من فرص التحرك الجانبي، وتعزيز ضوابط الأمان عبر البيئات الحساسة.
من خلال دمج قدرات الكشف عن التهديدات، والرؤى المتعلقة بالشبكة، وإمكانيات الاستجابة في حل موحد، يمكن للمؤسسات القيام بما يلي:
يمكن لفرق الأمن تحديد سلوك المستخدم غير المعتاد، أو الوصول المشبوه إلى مجموعات البيانات، أو الأنشطة غير المتوقعة للمستخدمين ذوي الصلاحيات، والتي قد تشير إلى اختراق حساب أو وجود تهديد داخلي قبل وقوع أضرار جسيمة.
من خلال مراقبة نشاط نظام z/OS بحثاً عن عمليات الوصول غير الطبيعي إلى البيانات، أو تصعيد الامتيازات غير المتوقع، أو التشفير المتسارع، وغيرها من العوامل، يتم تمكين المؤسسات من الحصول على مؤشرات متعددة للنشاط الضار المحتمل والقدرة على الاستجابة لها.
عند اكتشاف وصول غير معتاد إلى مجموعة البيانات، أو نشاط غير متوقع يتمتع بصلاحيات متميزة، أو مؤشرات مرتبطة ببيانات اعتماد مخترقة، يمكن للفرق الأمنية التحقيق في هذا النشاط، وفهم تأثيره المحتمل، واتخاذ إجراءات احتواء مستهدفة. من خلال الجمع بين الرؤية الشاملة عبر المستخدمين وأحمال العمل والبيانات والشبكات، يساعد IBM zSecure Detection الفرق على الانتقال بشكل أسرع من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة التحقيق والاستجابة.
تمثل IBM zSecure Detection التطور التالي لإدارة التهديدات في بيئة IBM z/OS، حيث تساعد المؤسسات على تقليل زمن بقاء التهديدات، وتسريع عمليات التحقيق، وتعزيز المرونة السيبرانية، وتحسين الرؤية عبر البيئات الحيوية. من خلال دمج تقنيات الكشف عن شذوذ الوصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع رؤى الشبكة وقدرات الاستجابة في حل موحد، يمكن للمؤسسات تجاوز أساليب المراقبة التقليدية القائمة على رد الفعل وتبني نهج أكثر استباقية في إدارة المخاطر السيبرانية.
أصبح IBM zSecure Detection متاحاً الآن بشكل عام.