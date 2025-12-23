تسعير IBM® Storage Protect for Cloud

يُعَد IBM Storage Protect for Cloud بوابتك نحو حلول تخزين بيانات موثوق بها وبأسعار مناسبة.

باستخدام الأداة التفاعلية سهلة الاستخدام لدينا، يمكنك بسهولة تقدير التكلفة الشهرية لاشتراك Storage Protect for Cloud عن طريق إدخال عدد المستخدمين وحجم عبء العمل المطلوب، بالإضافة إلى خيار استخدام التخزين المفضل لديك أو التخزين غير المحدود في IBM® Azure Cloud.

استكشِف الخيارات المتاحة واحصل على تقدير فوري بناءً على المعايير التي تحددها، أو قدِّم طلبًا للحصول على عرض سعر لخطة مخصصة تناسب احتياجاتك الخاصة. الأسعار المقدَّرة لا تشمل الضرائب وهي مخصّصة للعملاء الجُدُد للشراء الأول فقط. تتوفر خصومات على الكميات الكبيرة.