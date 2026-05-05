منظومة من البنى التحتية ومنتجات وخدمات الشركاء، بما في ذلك الحوسبة والتخزين والشبكات والخدمات المُدارة، تتكامل مع IBM Sovereign Core لتمكين بيئات قابلة للتوسع ومصممة وفق مبادئ السيادة.

AMD خيارات تسريع وحدة المعالجة المركزية(CPU) / وحدة معالجة الرسومات (GPU) لاستنتاج السيادة وأعباء العمل الحسابية المكثفة عبر مناطق حدودية مُحكمة.

ATOS شريك في التسليم والخدمات المُدارة يمكِّن النشر والتشغيل في البيئات السيادية مع مواءمة الامتثال الإقليمي.

Cegeka شريك في التسليم والخدمات المُدارة يمكِّن النشر والتشغيل في البيئات السيادية مع مواءمة الامتثال الإقليمي.

Cloudera منصة لإدارة البيانات في البيئات المحلية تعتمد على المصادر المفتوحة ومتكاملة مع محركات التحليلات، تُتيح معالجة بيانات آمنة ومتوافقة وسيادية ضمن بيئات مُحكمة.

CockroachDB قاعدة بيانات SQL موزعة ومرنة مصممة للتوسع العالمي مع اتساق قوي عبر البيئات السيادية.

Dell خيارات تسريع الأجهزة والمنصات التي تدعم احتياجات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية في بيئات مُحكمة.

Duality Tech حوسبة معززة للخصوصية باستخدام التشفير المتماثل لتمكين التحليلات الآمنة دون كشف البيانات بصيغتها الأصلية.

EDB (EnterpriseDB) إصدار PostgreSQL مؤسسي للنشر في البيئات السيادية مع دعم قابلية التشغيل والتوافق والتحكم التشغيلي.

HCLTech شريك عالمي في التكنولوجيا والخدمات المُدارة يقدِّم بنية تحتية وعمليات جاهزة للبيئات السيادية وعمليات تحوُّل متوافقة مع اللوائح التنظيمية.

Intel يوفر حوسبة سرية قائمة على الأجهزة لضمان حماية البيانات والنماذج وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي في جميع الأوقات.

Mistral خيار استدلال للنماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة الأوزان للنشر داخل النطاق بما يتوافق مع متطلبات السيادة الأوروبية.

MongoDB قاعدة بيانات NoSQL موجَّهة للمستندات مع دعم قوي للحاويات لتطبيقات سيادية وهياكل بيانات مرنة.

Palo Alto Networks يوفر حماية متقدمة مدمجة ضد التهديدات، وتقسيمًا دقيقًا، ومنعًا للهجمات في الوقت الفعلي لتأمين أعباء العمل السيادية وتلبية متطلبات الامتثال الصارمة ومتطلبات موقع البيانات.