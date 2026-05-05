تسريع الذكاء الاصطناعي وتوسُّع أعباء العمل من خلال اختيارك للتطبيقات والخدمات، وكلها تعمل داخل بيئة سيادية.
منظومة من البنى التحتية ومنتجات وخدمات الشركاء، بما في ذلك الحوسبة والتخزين والشبكات والخدمات المُدارة، تتكامل مع IBM Sovereign Core لتمكين بيئات قابلة للتوسع ومصممة وفق مبادئ السيادة.
خيارات تسريع وحدة المعالجة المركزية(CPU) / وحدة معالجة الرسومات (GPU) لاستنتاج السيادة وأعباء العمل الحسابية المكثفة عبر مناطق حدودية مُحكمة.
شريك في التسليم والخدمات المُدارة يمكِّن النشر والتشغيل في البيئات السيادية مع مواءمة الامتثال الإقليمي.
شريك في التسليم والخدمات المُدارة يمكِّن النشر والتشغيل في البيئات السيادية مع مواءمة الامتثال الإقليمي.
منصة لإدارة البيانات في البيئات المحلية تعتمد على المصادر المفتوحة ومتكاملة مع محركات التحليلات، تُتيح معالجة بيانات آمنة ومتوافقة وسيادية ضمن بيئات مُحكمة.
قاعدة بيانات SQL موزعة ومرنة مصممة للتوسع العالمي مع اتساق قوي عبر البيئات السيادية.
خيارات تسريع الأجهزة والمنصات التي تدعم احتياجات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية في بيئات مُحكمة.
حوسبة معززة للخصوصية باستخدام التشفير المتماثل لتمكين التحليلات الآمنة دون كشف البيانات بصيغتها الأصلية.
إصدار PostgreSQL مؤسسي للنشر في البيئات السيادية مع دعم قابلية التشغيل والتوافق والتحكم التشغيلي.
شريك عالمي في التكنولوجيا والخدمات المُدارة يقدِّم بنية تحتية وعمليات جاهزة للبيئات السيادية وعمليات تحوُّل متوافقة مع اللوائح التنظيمية.
يوفر حوسبة سرية قائمة على الأجهزة لضمان حماية البيانات والنماذج وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي في جميع الأوقات.
خيار استدلال للنماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة الأوزان للنشر داخل النطاق بما يتوافق مع متطلبات السيادة الأوروبية.
قاعدة بيانات NoSQL موجَّهة للمستندات مع دعم قوي للحاويات لتطبيقات سيادية وهياكل بيانات مرنة.
يوفر حماية متقدمة مدمجة ضد التهديدات، وتقسيمًا دقيقًا، ومنعًا للهجمات في الوقت الفعلي لتأمين أعباء العمل السيادية وتلبية متطلبات الامتثال الصارمة ومتطلبات موقع البيانات.
قاعدة بيانات SQL موزعة عالية الأداء تمكِّن التحليلات والمعاملات في الوقت الفعلي لأعباء العمل السيادية كثيفة البيانات.
مجموعة من برمجيات وخدمات IBM التي تتكامل مع IBM Sovereign Core لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي والأمن والامتثال وعمليات المنصة في بيئة سيادية.
ذكاء الأعمال وإعداد التقارير على مستوى المؤسسات مع نشر قائم على الحاويات لدعم لوحات المعلومات الخاضعة للحوكمة وإعداد التقارير السيادية.
منصة Kafka للبث باستخدام الحاويات داخل النطاق لمسارات أحداث البيانات والتكامل السيادي في الوقت الفعلي.
قاعدة بيانات علائقية مؤسسية لضمان موثوقية المعاملات والأداء والاستمرارية التشغيلية بمستوى سيادي.
خدمات استشارية وتنفيذية للتثبيت والترحيل وتكامل الامتثال.
إدارة دورة حياة البيانات للأرشفة والاحتفاظ والتعامل المتوافق مع الامتثال للبيانات الحساسة.
تكرار البيانات لمزامنة مجموعات البيانات عبر مناطق الحدود مع الحفاظ على السيادة والضوابط.
إدارة الأسرار ومفاتيح التشفير بواسطة العميل مع بقائها بالكامل داخل النطاق لأعباء العمل السيادية.
فرض الهوية عند حدود النطاق مع دعم الاتحاد وتكامل إدارة الهوية والوصول (IAM) للمستأجرين للتحكم في الوصول السيادي.
بيئة تشغيل للاستدلال بالذكاء الاصطناعي داخل النطاق لنشر النماذج وتشغيلها ومراقبتها على Sovereign Core.
إدارة البيانات داخل النطاق للتخزين في مخزن البيانات والحوكمة وأنماط الوصول الجاهزة لأعباء العمل.
تكامل البيانات داخل النطاق لبناء مسارات بيانات آمنة وعمليات تحويل وحركة بيانات تشغيلية.
ذكاء مخزن البيانات داخل النطاق لدعم الاكتشاف الخاضع للحوكمة وتتبُّع دورة حياة البيانات والحصول على بيانات موثوق بها جاهزة للتحليلات.
حوكمة الذكاء الاصطناعي داخل النطاق لضوابط الامتثال وقابلية تدقيق النماذج وإدارة دورة الحياة وفق المتطلبات التنظيمية.
منظومة من تقنيات المصادر المفتوحة المتوافقة مع IBM Sovereign Core لتوفير المرونة والشفافية وقابلية النقل عبر بيئات الذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية.
محرك بحث وتحليلات نصي كامل للفهرسة والاستعلامات داخل النطاق وحالات استخدام قابلية الملاحظة.
إدارة الهوية والوصول (IAM) مفتوحة المصدر والمصادقة لدعم الهوية السيادية والاتحاد وتطبيق سياسات الوصول.
مجموعة أدوات لتنسيق الوكلاء لبناء مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي السيادي مع تحديد التبعيات الخارجية بشكل واضح.
قاعدة بيانات علائقية متوافقة مع MySQL تتميز بانفتاح عالٍ ومناسبة للنشر في البيئات السيادية.
قاعدة بيانات متجهات داخل النطاق تدعم بحث التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) وتخزين التضمينات وأداء الاسترجاع للذكاء الاصطناعي السيادي.
قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر ومعتمدة على نطاق واسع، مُصممة لدعم أعباء العمل السيادية، مع أدوات قياسية وقابلية عالية للنقل.
ذاكرة تخزين مؤقت داخل الذاكرة ومخزن بيانات لتسريع الأداء في البيئات السيادية ودعم الجلسات وأعباء العمل ذات زمن الانتقال القصير.