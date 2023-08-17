هدف سير العمل هو مزامنة قائمة أجهزة المخزون في SevOne مع قائمة المخزون في ServiceNow. يحصل سير العمل على قائمة بالأجهزة التي تتم مراقبتها بواسطة SevOne ويمر عبر جميع أجهزة SevOne لمعرفة ما إذا كانت موجودة في ServiceNow. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم إضافة الجهاز إلى جدول cmdb_ci لإضافته إلى ServiceNow. بعد ذلك، يتحقق سير العمل مما إذا كانت هناك أجهزة في ServiceNow تم وضع علامة "أخرى مؤتمتة" عليها، وليست في SevOne. إذا تم العثور عليها وتم تعيين المتغير Dry_run على خطأ، فسيقوم بإزالة الجهاز من ServiceNow.