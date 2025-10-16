IBM Storage Networking SAN16C-R Fabric Switch

نشر حلول تمديد SAN عالية الأداء، واتصال متعدد البروتوكولات بأسعار مناسبة، وخدمات نسيج ذكي للأنظمة المفتوحة وبيئات الكمبيوتر المركزي.
يُعد IBM Storage Networking SAN16C-R محوِّل Fibre Channel يحتوي على ما يصل إلى 12 منفذًا بسرعة 32 جيجابت/ثانية. وهو جزء من مجموعة IBM من أجهزة محوِّلات شبكة التخزين.
يُعَد IBM Storage Networking SAN16C-R الجيل القادم من محوِّلات C-type لشبكات IBM Storage، والتي تتميز بمرونة عالية وتُعَد من المنتجات الرائدة في الصناعة. بفضل حجمه المدمج وقدراته المتقدمة، يُعَد هذا المحوِّل حلًا مثاليًا لشبكات SAN على مستوى الأقسام والفروع البعيدة، وكذلك لشبكات SAN واسعة النطاق عند استخدامه مع موجِّهات C-type لشبكات IBM Storage Networking.
يوفر SAN16C-R ما يصل إلى اثني عشر منفذ Fibre Channel بسرعة 32 جيجابت/ثانية، وأربعة منافذ 1/10، ومنفذَين بسرعة 25، ومنفذًا واحدًا بسرعة 40 جيجابت إيثرنت لخدمات تخزين IP في هيكل ثابت بحجم 1RU. يتصل المحوِّل أيضًا بشبكات Fibre Channel الأصلية الحالية، ما يحمي الاستثمارات الحالية في شبكات التخزين. تأتي رخصة حزمة تطبيقات SAN Extension over IP بشكل قياسي على منفذَي خدمات تخزين IP الثابتين 1/10 جيجابت إيثرنت، ما يمكِّن من ميزات مثل Fibre Channel over IP (FCIP) والضغط على المحوِّل دون الحاجة إلى تراخيص إضافية.
تمكين استخدام مساحة شبكة التخزين (SAN) بشكل أكثر كفاءة من خلال الاستفادة من الوظائف الفريدة متعددة الخدمات ومتعددة البروتوكولات في تصميم مدمج بحجم 1RU.
تمكين التعافي السريع من الكوارث، وتوفير اتصال Fibre Channel وFibre Channel over IP (FCIP) عالي الأداء وذي تكلفة فعَّالة للأنظمة المفتوحة وبيئات الكمبيوتر المركزي.
الاستفادة من دعم شبكات التخزين الافتراضية (VSANs)، المثالية لتوحيد شبكات SAN بشكل فعَّال وآمن.
عناصر قابلة للتبديل السريع
مصادر طاقة احتياطية قابلة للتبديل أثناء التشغيل
الضمان
وحدة قابلة للاستبدال من قِبَل العميل (CRU) لمدة سنة، خدمة محدودة في موقع العميل من IBM، الصيانة في يوم العمل التالي خلال أيام العمل من 9 صباحًا إلى 5 مساء؛ تتوفر أيضًا خيارات خدمة الصيانة في اليوم نفسه على مدار الساعة طوال الأسبوع.
الأبعاد
العرض: 439.4 مم (17.3 بوصة)
العمق: 510.7 مم (20.11 بوصة)
الارتفاع: 43.6 ملم (1.72 بوصة)
الوزن
9.8 كجم (21.61 رطلًا) (بما في ذلك وحدتا PSU وأربع مراوح)، ولكن باستثناء الوحدات البصرية.
Airflow
من الخلف إلى الأمام (باتجاه المنافذ) باستخدام مراوح العادم من جانب المنفذ
- من الأمام إلى الخلف (إلى المنافذ) باستخدام مراوح السحب من جانب المنفذ.
المنافذ
ما يصل إلى 12 منفذًا بسرعة 32 جيجابت/ثانية
ما يصل إلى أربعة منافذ 1/10 جيجابت إيثرنت، أو منفذين بسرعة 25 جيجابت إيثرنت، أو منفذ واحد بسرعة 40 جيجابت إيثرنت لخدمات تخزين FCIP وiSCSI.
سرعات الارتباط
التعرُّف التلقائي على سرعات 8 و16 و32 جيجابت/ثانية
1 و10 و25 و40 جيجابت إيثرنت
ميزات اختيارية
حزمة Enterprise Package (#AJJ4)، ونسخة DCNM SAN Advanced Edition (#AJJ7)، ورخصة الترقية R16 (#AJMT).
إعادة تدوير الأجزاء
لأسباب تتعلق بالسلامة، لا توصي IBM بإزالة بطاريات منتجاتها. يُرجى استخدام برنامج IBM Takeback and Recycle.
اكتشِف كيف يمكن لمحوِّل IBM Storage Networking SAN16C-R أن يساعد على تقديم حلول تمديد SAN عالية الأداء وأكثر.