يساعدك IBM® Safer Payments على إنشاء نماذج قرارات مخصصة وسهلة الاستخدام، لتتمكن من التكيف مع التهديدات الجديدة بسرعة واكتشاف أنماط الاحتيال بدقة وسرعة أكبر، وكل ذلك دون الاعتماد على مزوِّد خدمات أو علماء بيانات.
أبلغ العملاء عن قدرة كشف عالية مع معدلات منخفضة جدًا من الإيجابيات الزائفة بعد نشر حلولنا.
بناء نماذج التعلم الآلي واختبارها والتحقق من صحتها ونشرها في أيام بدلًا من أشهر، دون الاعتماد على مزوِّدين.
مراقبة آلاف المدفوعات في الثانية الواحدة. يوفر الحل على مستوى المؤسسات توافرًا بنسبة 99.999% وإنتاجية عالية.
باستخدام منصة مفتوحة، يمكنك استيراد نماذج الكشف وعناصر النماذج وحقوق الملكية الفكرية، مع الاستفادة من واجهة غنية لبناء نماذج جديدة.
يمكِّنك من استخدام أي تقنية علم بيانات أو تعلُّم آلي أو ذكاء اصطناعي -من أي مزوّد أو مصدر مفتوح- للتغلب على المحتالين.
يشمل وظائف محددة لحماية البطاقات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات في الوقت الفعلي. يحلِّل سلوك المستخدم وتدفقات الدفع عبر جميع القنوات لتقليل الإيجابيات الزائفة وخفض خسائر الاحتيال.
كل شيء في IBM Safer Payments قابل للتكوين بسهولة. التكيف الكامل مع نموذج بيانات العملاء. يمكن تكوين موجزات البيانات الجديدة في دقائق.
بناء الشبكات العصبية والغابات العشوائية وأشجار القرار ونماذج الانحدار باستخدام الأدوات التي تفضلها. دمج نماذج من أنواع مختلفة في مجموعات متكاملة للاستفادة من أفضل ما تقدمه كل تقنية نمذجة.
تقنية قاعدة بيانات مخصصة ذات وصول مزدوج توفِّر أداءً يصل إلى عدة آلاف من المعاملات في الثانية، وتعمل على أجهزة عادية وأي بيئة سحابية.
تكافح FIS الجريمة المالية والاحتيال من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وسير العمل الذكي.
اكتشِف كيف قدَّم البنك حماية ضد الاحتيال عبر جميع القنوات، ما أسهم في تجربة دفع أكثر أمانًا وسلاسة.