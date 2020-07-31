الصفحة الرئيسية أتمتة الأعمال Robotic Process Automation (RPA) دراسات حالة
يزداد يومًا بعد يوم عدد الشركات تعتمد على IBM Robotic Process Automation لتلبية احتياجاتها من الأتمتة
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لمحة عامة

بكلماتهم الخاصة، تعرّف على كيفية تحقيق الشركات في المجالات المختلفة عائد استثمار أعلى باستخدام IBM Robotic Process Automation.
تقدير السعر وعائد الاستثمار
دراسات حالة لاستخدام IBM Robotic Process Automation
Primanti Brothers

تخلصت سلسلة المطاعم من 2000 ساعة عمل يدوي لتحقق نسبة 100% من عائد الاستثمار في 3 أشهر باستخدام IBM Robotic Process Automation.
Bureau voor Normalisatie

روبوت IBM Robotic Process Automation يساعد منظمة المعايير البلجيكية NBN على إنجاز المزيد في وقت أقل.
Selta Square

تعمل الشركة الناشئة على أتمتة العملية الأساسية الأولى من نوعها لديها والمخصصة لمراقبة سلامة الأدوية باستخدام IBM Robotic Process Automation.
New Mexico Mutual

شركة التأمين تنجح في تحرير الموظفين من المهام المتكررة باستخدام IBM Robotic Process Automation، مما يوفر 3 ساعات ونصف يومياً.
Aon Italy

تقوم شركة Aon Italy بتحديث عمليات التأمين والمخاطر باستخدام IBM Robotic Process Automation وIBM Cloud Pak.
Sicoob

خفضت Sicoob أوقات المعالجة بنسبة تصل إلى 80% وخفضت التكاليف بنسبة تصل إلى 20% باستخدام IBM Robotic Process Automation.
Credigy Solutions

Credigy تستخدم IBM Robotic Process Automation لإجراء المراجعة الواجبة لآلاف القروض ومعالجة الفواتير وغير ذلك.
Cobmax

Cobmax توفّر الوقت وتقلل من عمليات المكاتب الخلفية بنسبة 50% من خلال أتمتة العملية
Lojacorr Network

Lojacorr Network تستخدم IBM Robotic Process Automation لتحقيق زيادة بنسبة 80% في كفاءة تنفيذ العمليات.
Inter Aduaneira

Inter Aduaneira تحرر آلاف ساعات العمل اليدوي من خلال أتمتة تتبع الشحنات باستخدام برنامج IBM Robotic Process Automation.
GAM

GAM توفر 120000 ريال برازيلي سنوياً من خلال أتمتة المهام اليدوية والمتكررة.
IBM Finance

شركة IBM تساعد موظفي الشؤون المالية على التخلص من المهام اليدوية وتحويل المزيد من التركيز إلى أعمالهم الأكثر قيمة
الموارد تقرير التأثير الاقتصادي الكلي (TEI) من إعداد Forrester بتكليف من شركة IBM

اقرأ تقرير الأثر الاقتصادي الكلي (TEI) حول عائد الاستثمار المحتمل من تنفيذ IBM Robotic Process Automation.

 موارد IBM Robotic Process Automation

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