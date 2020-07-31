تخلصت سلسلة المطاعم من 2000 ساعة عمل يدوي لتحقق نسبة 100% من عائد الاستثمار في 3 أشهر باستخدام IBM Robotic Process Automation.
روبوت IBM Robotic Process Automation يساعد منظمة المعايير البلجيكية NBN على إنجاز المزيد في وقت أقل.
تعمل الشركة الناشئة على أتمتة العملية الأساسية الأولى من نوعها لديها والمخصصة لمراقبة سلامة الأدوية باستخدام IBM Robotic Process Automation.
شركة التأمين تنجح في تحرير الموظفين من المهام المتكررة باستخدام IBM Robotic Process Automation، مما يوفر 3 ساعات ونصف يومياً.
تقوم شركة Aon Italy بتحديث عمليات التأمين والمخاطر باستخدام IBM Robotic Process Automation وIBM Cloud Pak.
خفضت Sicoob أوقات المعالجة بنسبة تصل إلى 80% وخفضت التكاليف بنسبة تصل إلى 20% باستخدام IBM Robotic Process Automation.
Credigy تستخدم IBM Robotic Process Automation لإجراء المراجعة الواجبة لآلاف القروض ومعالجة الفواتير وغير ذلك.
Cobmax توفّر الوقت وتقلل من عمليات المكاتب الخلفية بنسبة 50% من خلال أتمتة العملية
Lojacorr Network تستخدم IBM Robotic Process Automation لتحقيق زيادة بنسبة 80% في كفاءة تنفيذ العمليات.
Inter Aduaneira تحرر آلاف ساعات العمل اليدوي من خلال أتمتة تتبع الشحنات باستخدام برنامج IBM Robotic Process Automation.
GAM توفر 120000 ريال برازيلي سنوياً من خلال أتمتة المهام اليدوية والمتكررة.
شركة IBM تساعد موظفي الشؤون المالية على التخلص من المهام اليدوية وتحويل المزيد من التركيز إلى أعمالهم الأكثر قيمة