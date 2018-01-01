متصفح البيانات، المتوفر في الإصدار 49.0 من منصة QRadar SOAR، هو إطار عمل لتكوين وظائف ذات رموز منخفضة، متاح في مصمم دليل الإستراتيجيات. يسمح متصفح البيانات بتكوين مدخلات الوظائف في غضون ثوانٍ وببضع نقرات فقط، من دون الحاجة إلى كتابة أي رموز. في الإصدارات السابقة من منصة QRadar SOAR، كانت طريقة تحديد مدخلات الوظائف وأدلة الإستراتيجيات الفرعية تستلزم وجود معرفة بلغة Python وبالبرمجة النصية. بفضل متصفح البيانات، أصبح مصمم دليل الإستراتيجيات يُتيح الآن مدخلات ديناميكية ومدخلات أدلة الإستراتيجيات الفرعية في قائمة مخطط دليل الإستراتيجيات سهلة الاستخدام. بالنسبة إلى المستخدمين الذين ما زالوا يفضلون استخدام لغة Python في تكوينات البرمجة النصية، فإننا ما زلنا نوفر متصفح البيانات في كل من تجارب علامة تبويب "الحقول" وعلامة تبويب "البرمجة النصية".



