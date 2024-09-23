يُعدّ IBM Power S1012 خادمًا من مستوى الحافة من مجموعة IBM Power. وهو نظام مبني على معالج Power10 ذي مقبس واحد، بحجم نصف العرض، مصمم للعمل في بيئات حوسبة الحافة وأعباء العمل الأساسية للأعمال. وهو متوفر في شكل خادم مثبت على حامل مكون من وحدتَين أو شكل هيكل برجي.