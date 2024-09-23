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حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لخوادم Power
منظر ثلاثي الأرباع لخادم IBM Power S1012

يُعدّ IBM Power S1012 خادمًا من مستوى الحافة من مجموعة IBM Power. وهو نظام مبني على معالج Power10 ذي مقبس واحد، بحجم نصف العرض، مصمم للعمل في بيئات حوسبة الحافة وأعباء العمل الأساسية للأعمال. وهو متوفر في شكل خادم مثبت على حامل مكون من وحدتَين أو شكل هيكل برجي.

تحسين اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاقها بكفاءة. باستخدام خادم IBM Power S1012، يمكنك تقليل بصمة تكنولوجيا المعلومات للتطبيقات الحيوية للأعمال وتشغيل الذكاء الاصطناعي المعاملاتي في الحافة بالقرب من البيانات.

تعرّف على كيفية استخدام IBM Power S1012 لتوسيع نطاق IBM Power إلى الحافة بفضل آخر التحديثات.
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تعرّف على الطريقة التي استخدمت شركة T-Mobile من خلالها IBM Power، وRed Hat، وEnterprise Linux، وAnsible-Core لدفع عجلة الابتكار من خلال البنية التحتية كرمز.
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المزايا تقليل بصمة تكنولوجيا المعلومات

تقليل المساحة المخصصة لبصمة تكنولوجيا المعلومات في المواقع ذات المساحة أو البنية التحتية المحدودة.

 زيادة أداء التطبيقات

أداء أعلى بنسبة تصل إلى 3 أضعاف لكل نواة مقارنةً بالأجيال السابقة. 1

 تحسين الأمان

تأمين البيانات والرؤى داخل مركز البيانات وخارجه.

 تشغيل مهام الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي في الحافة

يمكنك تحسين أداء النماذج وتقليل زمن الانتقال عن طريق تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.

 خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات

تقليل نفقات البنية التحتية من خلال خفض تكاليف التبريد والكهرباء.

 نظام RAS الرائد في المجال

زيادة مدة التشغيل وتوافر أعباء العمل والتطبيقات المهمة للأعمال.
المزايا تصميم بنصف العرض

تقليل بصمة تكنولوجيا المعلومات بنسبة تصل إلى 75% لأعباء العمل المهمة للأعمال.

 معالج أحادي النواة، أو رباعي النواة، أو ثماني النواة

تحسين اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات وخفض التكاليف.

 تسريع الذكاء الاصطناعي المضمن

استفد من أربعة مسرّعات حسابية للمصفوفات لكل نواة لتحقيق استدلال أسرع بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.

 تشفير الذاكرة الشفاف

تأمين البيانات والرؤى داخل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل محليًّا وخارجها ومنع تسرب البيانات.  

 الصيانة المتزامنة

تحسين نظام RAS عن طريق تجنب تعطل النظام.

 مصمم على شكل رف أو برج

تحسين استغلال المساحة في مركز البيانات وتنفيذ أعباء العمل عند الحافة في المكاتب البعيدة ومواقع المكاتب الخلفية.
حالات الاستخدام IBM i

تقليل بصمة تكنولوجيا المعلومات للتطبيقات الحيوية للأعمال على نظام IBM i بنسبة تصل إلى 75%.

 استكشف IBM i الاستدلال بالذكاء الاصطناعي عند الحافة/عن بُعد

تنفيذ أعباء العمل للذكاء الاصطناعي المعاملاتي في المكاتب البعيدة ومواقع المكاتب الخلفية خارج مراكز البيانات الرئيسية.

 استكشف قدرات IBM Power في مجال الذكاء الاصطناعي
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الموارد IBM i

تم تصميم منصة IBM i للتكيف مع احتياجات الأعمال المتغيرة باستمرار. ويمكن للتكامل الذي يمثله الحرف &quot;i&quot; أن يساعدك في الحصول على قيمة أكبر من التكنولوجيا المتقدمة باستخدام موارد أقل ومستوى أعلى من الموثوقية.

 تقرير ITIC لعام 2023 بشأن موثوقية أجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها على مستوى العالم

يمكنك تنزيل نتائج الاستطلاع لمعرفة مكانة موردك مقارنةً بالعلامات التجارية العالمية.

 تقرير ITIC لعام 2022 بشأن أمان أجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها على مستوى العالم

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الحواشي

1 استنادًا إلى نتائج اختبار أداء CPW، بلغ معدل أداء المعالج أحادي النواة في Power S1012 حوالي 29,000 نقطة، مقارنةً بحوالي 9,360 نقطة في Power S812.