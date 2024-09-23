يُعدّ IBM Power S1012 خادمًا من مستوى الحافة من مجموعة IBM Power. وهو نظام مبني على معالج Power10 ذي مقبس واحد، بحجم نصف العرض، مصمم للعمل في بيئات حوسبة الحافة وأعباء العمل الأساسية للأعمال. وهو متوفر في شكل خادم مثبت على حامل مكون من وحدتَين أو شكل هيكل برجي.
تحسين اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاقها بكفاءة. باستخدام خادم IBM Power S1012، يمكنك تقليل بصمة تكنولوجيا المعلومات للتطبيقات الحيوية للأعمال وتشغيل الذكاء الاصطناعي المعاملاتي في الحافة بالقرب من البيانات.
تعرّف على كيفية استخدام IBM Power S1012 لتوسيع نطاق IBM Power إلى الحافة بفضل آخر التحديثات.
تعرّف على الطريقة التي استخدمت شركة T-Mobile من خلالها IBM Power، وRed Hat، وEnterprise Linux، وAnsible-Core لدفع عجلة الابتكار من خلال البنية التحتية كرمز.
تقليل المساحة المخصصة لبصمة تكنولوجيا المعلومات في المواقع ذات المساحة أو البنية التحتية المحدودة.
أداء أعلى بنسبة تصل إلى 3 أضعاف لكل نواة مقارنةً بالأجيال السابقة. 1
تأمين البيانات والرؤى داخل مركز البيانات وخارجه.
يمكنك تحسين أداء النماذج وتقليل زمن الانتقال عن طريق تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.
تقليل نفقات البنية التحتية من خلال خفض تكاليف التبريد والكهرباء.
زيادة مدة التشغيل وتوافر أعباء العمل والتطبيقات المهمة للأعمال.
تقليل بصمة تكنولوجيا المعلومات بنسبة تصل إلى 75% لأعباء العمل المهمة للأعمال.
تحسين اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات وخفض التكاليف.
استفد من أربعة مسرّعات حسابية للمصفوفات لكل نواة لتحقيق استدلال أسرع بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.
تأمين البيانات والرؤى داخل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل محليًّا وخارجها ومنع تسرب البيانات.
تحسين نظام RAS عن طريق تجنب تعطل النظام.
تحسين استغلال المساحة في مركز البيانات وتنفيذ أعباء العمل عند الحافة في المكاتب البعيدة ومواقع المكاتب الخلفية.
تقليل بصمة تكنولوجيا المعلومات للتطبيقات الحيوية للأعمال على نظام IBM i بنسبة تصل إلى 75%.
تنفيذ أعباء العمل للذكاء الاصطناعي المعاملاتي في المكاتب البعيدة ومواقع المكاتب الخلفية خارج مراكز البيانات الرئيسية.
خادم أحادي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من وحدتَين مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم رف رباعي المقابس مُحسّن للتعامل مع التطبيقات التي تتطلب كميات كبيرة من البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.
تم تصميم خادم IBM Power E1080 لتوسيع نطاق أعباء العمل التشغيلية الأساسية والتطبيقات ذات الأداء العالي بأمان وكفاءة عبر بيئة السحابة الهجينة.
تم تصميم منصة IBM i للتكيف مع احتياجات الأعمال المتغيرة باستمرار. ويمكن للتكامل الذي يمثله الحرف "i" أن يساعدك في الحصول على قيمة أكبر من التكنولوجيا المتقدمة باستخدام موارد أقل ومستوى أعلى من الموثوقية.
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