برمجيات SaaS كاملة على IBM Cloud
محلي
خطوط الطلب سنويا
خط طلب 100 ألف دولار
خط طلب 100 ألف دولار
1 مليون طلب خط طلب 1 مل ترخيص RVU
1 مليون طلب خط طلب 1 مل ترخيص RVU
توجيه الطلبات
تنسيق الطلبات
إدارة المخزون
الجدولة
تحسين الجدولة الزمنية
الاحتفاظ بالبيانات لمدة 2 سنوات
الاحتفاظ بالبيانات لمدة 3 سنوات
المجموعة الكاملة للخدمات اللوجستية العكسية
Store Engagement
جهاز العميل في السنة
جهاز العميل في السنة
وحدة الإعادة التدوير
وحدة الإعادة التدوير
مركز الاتصالات
شهر المستخدم المصرح له
شهر المستخدم المصرح له
وحدة قيمة المستخدم
وحدة قيمة المستخدم
مرونة سلسلة التوريد
100 ألف خط طلب/سنة
100 ألف خط طلب/سنة
100 ألف خط طلب/سنة
100 ألف خط طلب/سنة
التعاون في مجال التوريد
المثيل في الشهر
خط طلب 100 ألف دولار
وحدة الإعادة التدوير
وحدة الإعادة التدوير
مواعيد التوصيل والخدمة
المثيل في الشهر
المثيل في الشهر
وحدة الإعادة التدوير
وحدة الإعادة التدوير
المهيئ
المثيل في الشهر
المثيل في الشهر
وحدة الإعادة التدوير
وحدة الإعادة التدوير
التسعير
المثيل في الشهر
المثيل في الشهر
وحدة الإعادة التدوير
وحدة الإعادة التدوير
إضافات الموارد الإضافية الإضافية
تختلف حسب الوظيفة الإضافية
تختلف حسب الوظيفة الإضافية
واعدة ذكية واعدة
متوفرة
متوفرة
متوفرة
متوفرة