الصفحة الرئيسية سلسلة التوريد Sterling Order and Fulfillment Order Management التسعير
IBM Sterling Order Management يساعد في تقديم الطلب المثالي في كل مرة مع خيارين من خيارات التسعير
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توضيح Sterling Order Management لوحة المعلومات التوضيحية
جدول التسعير التسعير
الإصدارات IBM Sterling Order Management Essentials (2.8 ج لكل خط شهرياً) البدء بنظام Order Management مرن تبسيط التنفيذ وتهيئة الوظائف لتقديم تجربة سلسة للمتسوق وتمكين نمو الأعمال وتحسين الربحية. يتم تسليم هذا الإصدار كخدمة SaaS. IBM Sterling Order Management Standard (4.5 سنت لكل سطر شهريًا) قم بإحداث ثورة في الطلبات وتعظيم النتائج باستخدام قواعد قابلة للتخصيص وتكوينات المنتجات لإدارة التعقيد وتحسين تجربة العملاء. يتم تسليم هذا الإصدار كخدمة SaaS. IBM Sterling Order Management محترف (1.5 ج لكل سطر) قم بإدارة الطلبات عبر القنوات من خلال Order Management الشامل للشركات ذات العلامة التجارية الواحدة. مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى قدرات متعددة القنوات على نطاق معتدل. متاح على حاوية. IBM Sterling Order Management Enterprise (1.8 ج لكل سطر) تنسيق كامل للطلبات والقدرات الواعدة في المخازن مع ميزة التخصيص والتخصيص المتقدم. مثالية للشركات الكبيرة ومتعددة المواقع ومتعددة القنوات التي تتعامل مع أحجام الطلبات الكبيرة والعمليات المعقدة. متاح على حاوية.

برمجيات SaaS كاملة على IBM Cloud

محلي

حاوية معتمدة

خطوط الطلب سنويا

خط طلب 100 ألف دولار

خط طلب 100 ألف دولار

1 مليون طلب خط طلب 1 مل ترخيص RVU

1 مليون طلب خط طلب 1 مل ترخيص RVU

توجيه الطلبات

تنسيق الطلبات

إدارة المخزون

الجدولة

تحسين الجدولة الزمنية

الاحتفاظ بالبيانات لمدة 2 سنوات

الاحتفاظ بالبيانات لمدة 3 سنوات

 المجموعة الكاملة للخدمات اللوجستية العكسية

Store Engagement

جهاز العميل في السنة

جهاز العميل في السنة

وحدة الإعادة التدوير 

وحدة الإعادة التدوير 

مركز الاتصالات

شهر المستخدم المصرح له

شهر المستخدم المصرح له

وحدة قيمة المستخدم

وحدة قيمة المستخدم

مرونة سلسلة التوريد 

100 ألف خط طلب/سنة 

100 ألف خط طلب/سنة

100 ألف خط طلب/سنة

100 ألف خط طلب/سنة

التعاون في مجال التوريد

المثيل في الشهر 

خط طلب 100 ألف دولار

وحدة الإعادة التدوير  

وحدة الإعادة التدوير  

مواعيد التوصيل والخدمة

المثيل في الشهر

المثيل في الشهر

وحدة الإعادة التدوير  

وحدة الإعادة التدوير

المهيئ 

المثيل في الشهر

المثيل في الشهر

وحدة الإعادة التدوير

وحدة الإعادة التدوير

التسعير

المثيل في الشهر

المثيل في الشهر

وحدة الإعادة التدوير

وحدة الإعادة التدوير

إضافات الموارد الإضافية الإضافية

تختلف حسب الوظيفة الإضافية

تختلف حسب الوظيفة الإضافية

واعدة ذكية واعدة

متوفرة

متوفرة

متوفرة

متوفرة
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