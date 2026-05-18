لطالما كان Hibernate ORM إطار عمل أساسيًا لأنظمة التخزين المؤسسية في Java و ORM. ومع ذلك، لا تزال العديد من عمليات النشر تعتمد على إصدارات لم تعد تتلقى صيانة نشطة في المجتمع، مما يزيد من التعرض للثغرات الأمنية. يلبي دعم مكتبة IBM Library Support for Hibernate هذه الفجوة من خلال توفير تحديثات أمنية مستمرة ومعالجة CVE حساس، مما يمكن المؤسسات من الحفاظ على تطبيقاتها القائمة على السبات وتأمينها مع الاستمرار في تشغيل بيئاتها الحالية دون انقطاع. تتضمن الإصدارات المدعومة 5.6.x و 6.4.x.