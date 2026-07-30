IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

عند تحميل قاعدة بيانات IMS باستخدام مجموعة معينة من تعريفات قواعد البيانات، ثم الوصول إليها لاحقًا باستخدام مجموعة مختلفة من التعريفات، فقد تنشأ مشكلات تؤدي إلى الإخلال بسلامة البيانات. تستطيع أداة IMS Library Integrity Utilities for z/OS اكتشاف هذه المشكلات قبل أن تتسبب في حدوث مشكلات خطيرة تتعلق بسلامة البيانات في قواعد بيانات IMS الإنتاجية. كما يمكن أن تساعد على منع المشكلات التي قد تؤثر في تطبيقات IMS الدفعية (Batch) والتطبيقات المتصلة (Online) من خلال التحقق من كتل التحكم الخاصة بـ IMS أثناء عملية تخويل الوصول إلى قاعدة البيانات.