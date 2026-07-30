IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

التحقق من تعريفات قواعد بيانات IMS وبرامجها ومقارنتها وتعيينها واستعادتها وإعداد تقارير عنها وإعادة إنشائها
ضمان سلامة قواعد بيانات IMS واتساقها
تعمل IMS Library Integrity Utilities for z/OS على التحقق من مكتبات IMS ومقارنتها وتعيينها واستعادتها وإعداد تقارير عنها وإعادة إنشاء مكوناتها، بما يضمن سلامة ACB وDBD وPSB وMFS. كما تُتيح تعيين كتل التحكم ومقارنتها، وإعادة إنشاء ملفات المصدر، وتوفِّر واجهة مستخدم رسومية لعرض العلاقات بينها.
حماية اتساق قواعد البيانات والتطبيقات
عند تحميل قاعدة بيانات IMS باستخدام مجموعة معينة من تعريفات قواعد البيانات، ثم الوصول إليها لاحقًا باستخدام مجموعة مختلفة من التعريفات، فقد تنشأ مشكلات تؤدي إلى الإخلال بسلامة البيانات. تستطيع أداة IMS Library Integrity Utilities for z/OS اكتشاف هذه المشكلات قبل أن تتسبب في حدوث مشكلات خطيرة تتعلق بسلامة البيانات في قواعد بيانات IMS الإنتاجية. كما يمكن أن تساعد على منع المشكلات التي قد تؤثر في تطبيقات IMS الدفعية (Batch) والتطبيقات المتصلة (Online) من خلال التحقق من كتل التحكم الخاصة بـ IMS أثناء عملية تخويل الوصول إلى قاعدة البيانات.
تضمن IMS Library Integrity Utilities اتساق موارد IMS DBD (قاعدة البيانات) وPSB (التطبيق) عبر المكتبات الرئيسية.
تساعد الأداة على ضمان وجود العلاقات وتعريفات قواعد البيانات عند إنشاء DBD وPSB. كما توفِّر وظائف متخصصة لضمان اتساق مكتبة IMS ACB وخلوها من المشكلات، وتتحقق من أن جميع عناصر ACB قد تم إنشاؤها باستخدام الإصدار ومستوى الإصدار نفسه من IMS. وتستطيع أيضًا إنشاء IMS ACB اعتمادًا على كتل التحكم الخاصة بـ IMS DBD وPSB.
تتحقق IMS Library Integrity Utilities من اتساق موارد قواعد بيانات IMS وتطبيقاتها عبر مكتبات متعددة. ويمكن للأداة التحقق مما يصل إلى عشر مكتبات في وقت واحد لضمان الاتساق بين تعريفات IMS DBD وPSB وACB، وكذلك بين سجلات IMS DBRC DB وDSG في مجموعات بيانات RECON. كما يمكنها مقارنة كتل التحكم الخاصة بـ IMS DBD وPSB سواء أكانت تحمل الأسماء نفسها أم أسماء مختلفة، وموجودة في المكتبة نفسها أم في مكتبات مختلفة.
يمكن لـ IMS Library Integrity Utilities تحويل كتل التحكم الخاصة بـ IMS DBD وPSB وMFS وACB إلى تعليمات التحكم المصدرية الأصلية. وتُعَد هذه الإمكانية مفيدة عند فقدان مكتبات المصدر الأصلية مع الحاجة إلى تعديل التعريفات. كما تُتيح الأداة مقارنة تعريفات شاشات الطرفيات الخاصة بـ IMS Message Format Service (MFS) الموجودة في مكتبة IMS MFS نفسها أو في مكتبات مختلفة.
يمكن لـ IMS Library Integrity Utilities إنشاء مجموعة متنوعة من التقارير التي تساعد مسؤولي قواعد بيانات IMS في إدارة مكتبات IMS DBD وPSB وACB وMFS، بالإضافة إلى مجموعة بيانات IMS DBRC RECON وIMS Catalog. وتتضمن هذه التقارير خرائط تفصيلية لتعريفات IMS DBD وPSB وACB، إلى جانب تقارير مصفوفية تعرض نتائج المقارنة بين عدة مكتبات لقواعد البيانات والتطبيقات. كما تتوفر تقارير تلخص محتويات مجموعات بيانات مكتبات IMS DBD وPSB وACB.
عند تثبيت إضافة IMS Library Integrity Utilities DBD/PSB Viewer مع IMS Administration Foundation for z/OS، يمكن للمستخدم الحصول على عرض رسومي لهياكل قواعد البيانات والتطبيقات في IMS. كما يمكن عرض مصادر IMS DBD وPSB، بالإضافة إلى العلاقات بين IMS DBDs وLogical DBDs، وكذلك بين DBDs وPSBs.
القدرات الرئيسية للحفاظ على سلامة IMS
تُعَد IMS Library Integrity Utilities for z/OS جزءًا من حِزم حلول IMS Tools، حيث تساعد المسؤولين على إدارة العمليات بكفاءة مع ضمان اتساق المكتبات. وتحافظ الأداة على دقة البيانات وقابليتها للاستعادة من خلال التحقق من صحة التعريفات، ومنع حالات عدم التطابق، واكتشاف الاختلافات، وإعادة إنشاء معلومات التحكم، ما يساعد على تقليل المخاطر ويدعم تشغيلًا موثوقًا به على نطاق واسع.
اكتشاف حالات عدم التطابق، مثل استخدام تعريف DBD غير الصحيح، قبل بدء التنفيذ. ويساعد ذلك الفِرق على تجنُّب حالات عدم الاتساق الهيكلية التي قد تؤدي إلى تلف قواعد البيانات، ويدعم تشغيل قواعد بيانات IMS بمستوى أعلى من الموثوقية.
التحقق من إعداد تعريفات النظام الفرعي IMS المطلوبة وإتاحتها قبل تشغيل أعباء العمل. ويساعد ذلك الفِرق على منع مشكلات وقت التشغيل الناتجة عن عناصر إعداد مفقودة أو غير مكتملة.
تحديد أوجه الاختلاف من خلال مقارنة العناصر الموجودة في المكتبات ذات الصلة. ويساعد ذلك الفِرق على الحفاظ على اتساق البيئات، وتقليل انحرافات التكوين، ودعم ممارسات متسقة لإدارة قواعد البيانات.
استعادة تعليمات التحكم المصدرية الأساسية وإعادة إنشاء أعضاء المكتبات المفقودة أو التالفة. ويساعد ذلك الفِرق على تسريع عمليات الاستعادة والحفاظ على المعلومات اللازمة لضمان سلامة قواعد البيانات.
اكتشِف موارد الخبراء
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