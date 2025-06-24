إجراء سهل وبخطوة واحدة لبناء جميع فهارس IMS
يوفر تقنية متقدمة لاستعادة فهرس نظام IMS وصيانته وإنشائه.
يقلل وقت المعالجة بشكل كبير مقارنة بالطرق التقليدية.
يلغي الحاجة إلى نسخ صور مجموعات بيانات الفهارس.
يوفّر واجهة أمامية سهلة الاستخدام للإعداد.
دعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات في أثناء تشغيلها لدعم التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإدارة قواعد بيانات نظام IMS كاملة الوظائف وقواعد البيانات الكبيرة ذات التوافر العالي (HALDBs)
جرّب هذه المجموعة من البرمجيات، وهي حل متكامل للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لمجموعات بيانات متعددة ومناطق Fast Path.
يمكنك تحسين أداء أنظمة IMS لديك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات المتاحة عند الطلب والمخصصة للتطبيقات.
استكشف قدرات IMS Index Builder for z/OS لتعزيز الأداء وتقليل زمن المعالجة.