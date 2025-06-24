يُبسِّط ®IBM IMS™ Index Builder for z/OS عملية إعادة بناء الفهارس الأساسية والثانوية في IMS، بالإضافة إلى مجموعات بيانات القائمة غير المباشرة (ILDS) في قواعد بيانات HALDB. يعتمد هذا الحل على تقنيات متقدمة في الفرز والمعالجة المتوازية لتبسيط عمليات إنشاء الفهارس، وإعادة تنظيمها، وصيانتها، واستعادتها. تُتيح هذه الأداة إنشاء عدة فهارس في خطوة واحدة، وتُعيد بناء فهارس IMS بدون الحاجة إلى عمليات التفريغ وإعادة التحميل التقليدية.