IMS High Performance Pointer Checker for z/OS

تساعد على تحليل الحالة والاتجاه التاريخي لمجموعات قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف التي تدعمها أداة HP Pointer Checker. على سبيل المثال، التغييرات في أجزاء مختلفة من مجموعات قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف. قد يمثل الاتجاه التاريخي استغلال المساحة وحجم مقاطع قاعدة البيانات وعددها، أو حجم كتل قاعدة البيانات وعددها عبر الزمن.