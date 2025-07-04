IBM Sterling Global Mailbox

تحقيق عمليات نقل ملفات عالية التوافر وتعمل باستمرار دون انقطاع.

تكامل Watson Orchestrate، وشعار Linkedin، وشعار Workday، وشعار Microsoft

تخزين البيانات بشكل آمن وموثوق به

يساعد IBM Sterling Global Mailbox 6.0 الشركات على تلبية متطلبات عمليات التشغيل عالية التوافر والتكرار، من خلال حل تخزين بيانات قوي وموثوق به متاح عبر مواقع موزعة جغرافيًا، ويدعم الاتصال النشط-النشط لضمان المرونة خلال الانقطاعات واستعادة القدرة التشغيلية في الوقت شبه الفعلي. 

متوفر لبرنامج IBM Sterling B2B Integrator وبرنامج IBM Sterling File Gateway، ومصمم للعمل مع IBM Sterling Control Center.
تمكين استمرار عمليات التشغيل دون انقطاع

يُتيح التوافر العالي للعمليات من خلال توزيع مراكز البيانات جغرافيًا وتكرار البيانات عبر هذه المراكز في الوقت شبه الفعلي.
القدرة على الصمود والتعافي من الكوارث

استرداد عالي الكفاءة في حال حدوث انقطاع أو كارثة بفضل بنية صندوق بريد متعددة مراكز البيانات ومصممة لهذا الغرض.
توزيع جغرافي قابل للتكوين

خيارات توزيع جغرافي مرنة وقابلة للتكوين لتلبية متطلبات الأداء وخدمة العملاء.
واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وبديهية

تعمل واجهة المستخدم البديهية على تسهيل إدارة صناديق البريد العالمية وتكرار البيانات واستعادتها لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات وعمليات التشغيل.
الفوائد
سفينة حاويات في البحر.
ضمان عمليات تشغيل ذات توافر عالٍ

يوفر قدرات تساعد على الحفاظ على التوافر العالي وكفاءة الصمود والتعافي من الكوارث، بما في ذلك الاتصالات النشطة-النشطة.
مهندس يراقب ويتابع المعلومات بعناية على نظام كمبيوتر.
تكرار البيانات في الوقت الفعلي

تكرار البيانات في الوقت الفعلي يُلغي الحاجة إلى قواعد بيانات احتياطية أو حلول مخصصة للتعافي من الكوارث.
منظر بزاوية عالية لمبرمجي كمبيوتر يستخدمان كمبيوتر مكتبيًا في مكتب
توزيع جغرافي قابل للتكوين

خيارات توزيع جغرافي مرنة وقابلة للتكوين لتلبية متطلبات الأداء ومستويات خدمة العملاء.

الموارد

إنفوجرافيك: IBM Sterling Global Mailbox

اكتشِف كيف يساعد Global Mailbox على ضمان أداء موثوق به ومستمر دون انقطاع.

 دراسة الحالة: Western Union

تحويل الأموال بكفاءة من خلال نقل ملفات عالي التوافر لدعم حجم معاملات بمليارات الدولارات.

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