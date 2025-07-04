يساعد IBM Sterling Global Mailbox 6.0 الشركات على تلبية متطلبات عمليات التشغيل عالية التوافر والتكرار، من خلال حل تخزين بيانات قوي وموثوق به متاح عبر مواقع موزعة جغرافيًا، ويدعم الاتصال النشط-النشط لضمان المرونة خلال الانقطاعات واستعادة القدرة التشغيلية في الوقت شبه الفعلي.

متوفر لبرنامج IBM Sterling B2B Integrator وبرنامج IBM Sterling File Gateway، ومصمم للعمل مع IBM Sterling Control Center.