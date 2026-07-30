IBM Financial Transaction Manager for SWIFT Services

دعم المتطلبات المتطورة لمعالجة معاملات SWIFT

رجل يرتدي بدلة رمادية يستخدم هاتفه الذكي أثناء تمريره على قارئ للتحكم في الدخول مثبَّت على باب زجاجي، مع انعكاس صورته على الزجاج.

لمحة عامة

تحسين معالجة معاملات SWIFT

يُعَد IBM Financial Transaction Manager for SWIFT Services حلًا معتمدًا بالكامل لتبادل رسائل SWIFT، يساعد المؤسسات المالية على توحيد عمليات معالجة المعاملات وتبسيطها. تم تصميمه لدعم معايير SWIFT المتطورة، حيث يُتيح اتصالًا آمنًا ومرنًا، مع إعداد المؤسسات لدعم شبكات الدفع الناشئة والنمو المستقبلي.

الميزات

مصمم لعمليات دفع آمنة

الوصول إلى SWIFTNet FIN وInterAct وFileAct وRMA عبر واجهة مراسلة معتمدة بالكامل. كما يمكنك توحيد الاتصال عبر خدمات SWIFT المتعددة مع دعم معالجة موثوق بها للمعاملات وتلبية متطلبات المراسلة المتطورة.

الاستفادة من بنية قابلة للتوسُّع تعتمد على المعايير المفتوحة وبرمجيات IBM Middleware. ويمكنك النشر عبر البيئات المدعومة، بما في ذلك IBM Z وz/OS، بما يتوافق مع البنية التحتية للمؤسسة واحتياجاتها التشغيلية.

تعزيز الامتثال التنظيمي من خلال دعم التكامل مع حلول فحص العقوبات ومكافحة غسيل الأموال. ويساعد ذلك على الحد من المخاطر مع الحفاظ على كفاءة معالجة المعاملات والإشراف عليها.

تحسين مستوى الرؤية التشغيلية باستخدام أدوات لإدخال الرسائل يدويًا وإصلاحها ومراجعتها. ويوفر ذلك تحكمًا أكبر في معالجة الاستثناءات وإدارة المعاملات على امتداد دورة حياة المدفوعات.

استبدال واجهات المراسلة المتعددة بمنصة واحدة مرنة وموثوق بها. ويُسهم ذلك في تبسيط العمليات وتقليل تعقيد البنية التحتية وخفض تكاليف الامتثال والصيانة عبر مختلف وحدات الأعمال.

حماية عمليات الدفع الحيوية باستخدام إمكانات الأمان المعتمدة وفق معيار EAL5 على IBM Z. إنشاء بيئة معالجة فائقة الأمان مصممة لدعم المعاملات المالية والبيانات الحساسة.

لقطة مقرَّبة لامرأة تستخدم هاتفًا ذكيًا لإجراء عملية دفع غير تلامسية عند جهاز الدفع الذاتي داخل متجر.

حالات الاستخدام

تبسيط عمليات المدفوعات وتوسيع نطاقها

توحيد البنية التحتية للمدفوعات، وتبسيط جهود الامتثال، ودعم منظومات الدفع المتطورة. ومن تحديث SWIFT إلى المدفوعات الفورية وعبر الحدود، يمكن للمؤسسات تحسين الكفاءة واستيعاب النمو والاستعداد للشبكات الناشئة، مع تقليل التعقيد التشغيلي.
تبسيط إدارة الامتثال الخاصة بنظام SWIFT

تقليل الأعباء التشغيلية المرتبطة بإدارة متطلبات أمان SWIFT والامتثال لها من خلال توحيد واجهات المراسلة المتعددة في بيئة واحدة مرنة وموثوق بها. وتساعد الإدارة المركزية على تبسيط الإشراف وتحسين الاتساق ودعم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
دعم شبكات الدفع الناشئة

الاستعداد لمستقبل المدفوعات من خلال تمكين الاتصال بشبكات الدفع الناشئة، بما في ذلك المنظومات القائمة على سلسلة الكتل (البلوك تشين)، دون الحاجة إلى إجراء تغييرات على الأنظمة الخلفية. التكيف مع نماذج المدفوعات المتطورة مع الحفاظ على استثماراتك الحالية.
تسريع تحول المدفوعات

تحديث عمليات المدفوعات باستخدام منصة مصممة لتقليل التعقيد، ودعم نمو المعاملات، وتحسين الإنتاجية. ويمكن للمؤسسات المالية تبسيط عمليات المعالجة مع تقليل التكلفة الإجمالية للملكية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
توسيع نطاق معالجة المدفوعات على مستوى المؤسسة

معالجة المدفوعات عالية القيمة ومنخفضة القيمة، والمدفوعات العابرة للحدود، والمدفوعات الفورية عبر منصة موحَّدة. ويُسهم ذلك في زيادة أحجام المعاملات، وتحسين الاتساق التشغيلي، ودعم الامتثال لمتطلبات القطاع واللوائح التنظيمية المتغيرة.
دوائر تم إنشاؤها بواسطة watsonx.
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