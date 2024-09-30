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تكوين وإدارة بنية تحتية على نطاق واسع
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متخصص في مجال تقنية المعلومات يقوم بتكوين الخادم في مركز البيانات
ما أداة IBM DevOps Build؟

أداة DevOps Build هي أداة إدارة بناء موزَّعة ومتعددة المنصات لتكوين وتشغيل عمليات بناء البرامج.
المزايا إدارة التبعية

تمكين بناء مشروعات معقدة بسهولة بناءً على علاقات المشروع.

 الأمن القائم على الأدوار والفِرَق

أنشئ بيئة آمنة مُصممة خصوصًا لتتناسب مع بنية مؤسستك ومتطلباتها الفريدة.

 عمليات بناء قابلة للتوسع

تمكّن من تكوين عمليات البناء وتشغيلها باستخدام العمليات القائمة على القوالب الجاهزة التي تُسرّع من عمليات التعليقات.
السمات الرئيسية قدرات أداة DevOps Build التقاط العناصر المشتركة في التكوين

الاطلاع على عمليات البناء القياسية، وقواعد التحكم في المصدر، وتقارير الاختبار. تحديد التباينات في المشروع.

 مركزية إعدادات الأمان وإنشاء القوالب

التحكم في من يمكنه الاطلاع على عمليات البناء وتشغيلها. توفير الوقت والجهد عند تكوين إعدادات الأمان.

 معرفة تبعيات التطبيقات وإعداد الإدارة

إنشاء رسوم بيانية لتكوين التطبيقات المعقدة وتقارير الأداء العالي للاطلاع على توجهات المشروعات.
عمليات تكامل المنتج المكون الإضافي Docker Build

استخدم المكون الإضافي Docker Build لبناء صور Docker باستخدام أداة DevOps Build.
 

 تنزيل المكون الإضافي المكون الإضافي Git

أتمتة استنساخ مستودع Git، ووضع علامة على عناصر المصدر، ونشر تغييرات عناصر المصدر الأصلية.

 تنزيل المكون الإضافي المئات من عمليات التكامل الأخرى 

استخدام عمليات التكامل المجربة مع أدوات وتقنيات من IBM، والمصدر المفتوح، والجهات الخارجية.

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