أداة DevOps Build هي أداة إدارة بناء موزَّعة ومتعددة المنصات لتكوين وتشغيل عمليات بناء البرامج.
تمكين بناء مشروعات معقدة بسهولة بناءً على علاقات المشروع.
أنشئ بيئة آمنة مُصممة خصوصًا لتتناسب مع بنية مؤسستك ومتطلباتها الفريدة.
تمكّن من تكوين عمليات البناء وتشغيلها باستخدام العمليات القائمة على القوالب الجاهزة التي تُسرّع من عمليات التعليقات.
الاطلاع على عمليات البناء القياسية، وقواعد التحكم في المصدر، وتقارير الاختبار. تحديد التباينات في المشروع.
التحكم في من يمكنه الاطلاع على عمليات البناء وتشغيلها. توفير الوقت والجهد عند تكوين إعدادات الأمان.
إنشاء رسوم بيانية لتكوين التطبيقات المعقدة وتقارير الأداء العالي للاطلاع على توجهات المشروعات.
استخدم المكون الإضافي Docker Build لبناء صور Docker باستخدام أداة DevOps Build.
أتمتة استنساخ مستودع Git، ووضع علامة على عناصر المصدر، ونشر تغييرات عناصر المصدر الأصلية.
استخدام عمليات التكامل المجربة مع أدوات وتقنيات من IBM، والمصدر المفتوح، والجهات الخارجية.